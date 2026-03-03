Aduna acelera la adopción de API de red global con una importante expansión del ecosistema en el MWC

BARCELONA, España, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Aduna, el agregador global de API de red estandarizadas, anunció hoy en el Mobile World Congress importantes hitos de crecimiento que demuestran la aceleración y la adopción internacional de las API de redes de telecomunicaciones. Aduna se ha asociado con 15 proveedores líderes en identidad digital, prevención del fraude y comunicaciones, y se espera que otros se unan al ecosistema de Aduna.

El impulso se basa en la asociación estratégica de Aduna para 2025 con Comviva, una filial de Tech Mahindra y líder mundial en soluciones de transformación digital, especializada en gestión de la experiencia del cliente, monetización de datos y servicios financieros digitales. A través de esta colaboración, las API de red agregadas basadas en CAMARA también estarán disponibles a través de AWS, lo que ampliará el acceso empresarial a capacidades de telecomunicaciones estandarizadas a través de una plataforma en la nube fiable.

Lanzada en julio de 2025 como una empresa conjunta entre Ericsson y 12 de los principales operadores de telecomunicaciones del mundo (incluidos AT&T, T-Mobile, Verizon, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, Vodafone, Bharti Airtel, Jio, KDDI, Singtel y Telstra), Aduna se creó para brindar acceso global a API de red estandarizadas e interoperables a través de una única plataforma unificada.

Basada en la iniciativa de código abierto CAMARA, liderada por la GSMA y la Fundación Linux, Aduna simplifica el acceso de los desarrolladores a las capacidades avanzadas de las redes móviles de operadores de todo el mundo. La plataforma sirve como punto de convergencia para agregadores, hiperescaladores, proveedores de soluciones y empresas nativas digitales que buscan escalar sus servicios globalmente sin la complejidad de las integraciones fragmentadas de telecomunicaciones.

Aduna ha ampliado significativamente su red de suministro desde su lanzamiento y ahora ofrece servicios API en EE. UU., Alemania, España, Canadá, Francia y Países Bajos. Los servicios API también estarán disponibles en los próximos meses en Australia, Brasil, India, Grecia, Singapur, Tailandia y el Reino Unido. Esta expansión amplía la cobertura a 40 operadores móviles, ofreciendo acceso global a las capacidades de la red de telecomunicaciones. Actualmente se están desarrollando nuevas alianzas de oferta y demanda, lo que refleja el fuerte impulso generado desde que la empresa conjunta entró en pleno funcionamiento en 2025.

Anthony Bartolo, consejero delegado de Aduna, afirmó:

"Aduna se creó para ayudar a los operadores de telecomunicaciones a convertir la estandarización en monetización. Facilitamos la innovación de empresas de todo el mundo de forma más rápida, segura y a escala global. La incorporación de estos socios del ecosistema demuestra nuestro compromiso colectivo de impulsar la economía global de API de red y generar nuevo valor en todo el ecosistema digital. Nos entusiasma el Mobile World Congress 2026 y la ampliación de nuestro alcance mediante la colaboración con proveedores y clientes innovadores que valoran esta valiosa información móvil".

Aduna es una iniciativa pionera entre algunos de los principales operadores de telecomunicaciones del mundo y Ericsson, dedicada a permitir que desarrolladores de todo el mundo aceleren la innovación aprovechando al máximo el potencial de las redes mediante interfaces de programación de aplicaciones (API) de red comunes. Entre sus socios de la iniciativa se incluyen AT&T, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, KDDI, Orange, Reliance Jio, Singtel, Telefónica, Telstra, T-Mobile, Verizon y Vodafone. Las plataformas de socios desarrolladores de Aduna incluyen Google Cloud, Infobip, Sinch y Vonage. Al combinar las API de red de múltiples operadores a nivel mundial en una plataforma unificada basada en el proyecto de código abierto CAMARA, impulsado por la GSMA y la Fundación Linux, Aduna proporciona una plataforma estandarizada para fomentar la colaboración, mejorar las experiencias de los usuarios e impulsar el crecimiento del sector.

Para obtener más información sobre las API de red y Aduna, visite adunaglobal.com .

