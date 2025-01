أستاذ كلية CKGSB، Jin Zhao، يصبح أول باحث من كليات إدارة الأعمال الصينية يفوز بجائزة الجمعية الأمريكية المالية

بكين، 13 يناير 2025 /PRNewswire/ -- حصل الأستاذ JIN Zhao، الأستاذ المساعد في المالية في كلية كونج تشيونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB)، على التكريم بجائزة Brattle Group- أوراق بحثية متميزة في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية المالية (AFA) لعام 2025 والذي عُقد في سان فرانسيسكو في 5 يناير، 2025. وتُكرِّم هذه الجائزة المرموقة الأوراق البحثية المتميزة في مجال التمويل للشركات المنشورة في مجلة Journal of Finance ، وهي إحدى أعرق المجلات الأكاديمية في هذا المجال. ويُعد الأستاذ الدكتور Jin أول باحث تابع لمؤسسة صينية يتلقى هذه الجائزة منذ إطلاقها في عام 1999. يُبرز هذا الإنجاز القدرات البحثية الاستثنائية والتأثير العالمي لكلية CKGSB.

تناول بحث الأستاذ الدكتور Jin الحائز على الجائزة، بعنوان "الذكاء الاصطناعي والتعليم وريادة الأعمال"، والذي شارك في تأليفه الأستاذ الدكتور Michael Gofman من الجامعة العبرية في القدس، وجهة نظر جديدة ومنهجية صارمة لدراسة الروابط المعقدة بين الذكاء الاصطناعي والتعليم وريادة الأعمال والتمويل. تسلط الدراسة الضوء على التأثير السلبي لهجرة مواهب الذكاء الاصطناعي من المجال الأكاديمي إلى الصناعي، وكذلك قدرات التأسيس والتمويل للمشاريع الريادي. ومن خلال معالجة هذه التحديات، يوفر البحث رؤى نظريّة قيمةً وتوصيات سياسيةً لدعم التنمية المستدامة لصناعة الذكاء الاصطناعي العالمية.

الأستاذ الدكتور Jin Zhao هو أستاذ مساعد في المالية في CKGSB. انضم إلى CKGSB في عام 2020 بعد حصوله على درجة الدكتوراه في المالية من جامعة روتشستر. وقد قُدِّم بحثه، الذي يركز على ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتمويل للشركات، في مؤسسات مرموقة، مثل جامعة ستانفورد، ونُشر في مجلات أكاديمية رائدة. كما لفت عمله انتباه وسائل الإعلام البارزة، بما في ذلك صحيفة The New York Times وصحيفة The Wall Street Journal.

نُبذة عن كلية CKGSB

تأسست كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB) في بكين في نوفمبر 2002، وهي أول كلية أعمال يمولها القطاع الخاص وتديرها الأبحاث في الصين. تهدف المدرسة إلى إعداد قادة أعمال تحويليين يتمتعون برؤية عالمية وحس بالمسؤولية الاجتماعية وعقلية مبتكرة وقدرة على القيادة بتعاطف وتراحم (https://english.ckgsb.edu.cn).