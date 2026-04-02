أطلقت Peace and Sport حملة #WhiteCard العالمية لعام 2026

موناكو, 2 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت Peace and Sport نسخة عام 2026 من حملتها الرقمية العالمية WhiteCard#، بحضور صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو. بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، تحشد هذه المبادرة المجتمع الدولي لتسليط الضوء على الدور الحيوي للرياضة بوصفها قوة دافعة للسلام والإدماج والتنمية، لا سيما لدى الأجيال الشابة.

التعلّم واللعب والنشأة في سلام: حق لكل طفل

#WhiteCard 2026 – Trailer Speed Speed Supported by H.S.H. Prince Albert II of Monaco, Patron of Peace and Sport, and Joël Bouzou, President and Founder of Peace and Sport.

في مختلف أنحاء العالم، ينشأ ملايين الأطفال في بيئات غير مستقرة، تتعرّض فيها إمكانية الحصول على التعليم وفرص التنمية للخطر. اليوم، لا يزال 273 مليون طفل غير ملتحقين بالمدرسة، محرومين لا من حق أساسي فحسب، بل أيضاً من المهارات الجوهرية اللازمة لنموهم وتطورهم.

في مواجهة هذه التحديات، تؤكد Peace and Sport أن الرياضة أداة استراتيجية للسلام والإدماج وتنمية الطفل. فالرياضة، عندما يُحسن الإشراف عليها، تساعد على تعزيز مهارات أساسية، مثل التعاطف والتعاون والقدرة على الصمود وإدارة النزاعات، وهي جميعها أسس ضرورية لمجتمعات سلمية.

بقيادة أبطال السلام، تدعو حملة WhiteCard# الرقمية الجميع إلى الانضمام إليها من خلال مشاركة بطاقتهم البيضاء على وسائل التواصل الاجتماعي. أكثر من مجرد رمز، تُجسّد هذه اللفتة عملاً جماعياً مرئياً دعماً للسلام والإدماج، إذ تسهم كل مشاركة في توسيع نطاق الرسالة، وتحوّل كل مشارك إلى قوة دافعة حقيقية لهذه الحركة العالمية.

