Peace and Sport ha lanzado la campaña global 2026 #WhiteCard

MÓNACO, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Peace and Sport ha iniciado la edición 2026 de su campaña digital global #WhiteCard, en presencia de S.A.S. el Príncipe Alberto II de Mónaco. Con motivo del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, esta iniciativa moviliza a la comunidad internacional para destacar el papel vital del deporte como catalizador de la paz, la inclusión y el desarrollo, en particular para las generaciones más jóvenes.

#WhiteCard 2026 – Trailer Speed Speed Supported by H.S.H. Prince Albert II of Monaco, Patron of Peace and Sport, and Joël Bouzou, President and Founder of Peace and Sport.

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Aprender, jugar, crecer en paz: un derecho para todos los niños

En todo el mundo, millones de niños crecen en entornos inestables, donde el acceso a la educación y las oportunidades de desarrollo se ven comprometidas. Hoy en día, 273 millones de niños están fuera de la escuela, privados no solo de un derecho fundamental, sino también de habilidades esenciales para su desarrollo.

Ante estos desafíos, Paz y Deporte enfatiza que el deporte es una herramienta estratégica para la paz, la inclusión y el desarrollo infantil. Cuando se supervisa adecuadamente, ayuda a fortalecer las habilidades clave como la empatía, la cooperación, la resiliencia y la gestión de conflictos, todas las cuales son bases esenciales para las sociedades pacíficas.

Dirigida por Champions for Peace, la campaña digital #WhiteCard invita a todos a participar compartiendo su White Card en las redes sociales. Mucho más que un símbolo, este gesto se convierte en una acción visible y colectiva en apoyo de la paz y la inclusión. Cada acción ayuda a amplificar el mensaje y hace que cada participante sea una verdadera fuerza impulsora detrás de este movimiento global.

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FUENTE Peace and Sport