Peace and Sport a lancé la campagne mondiale #WhiteCard 2026

MONACO, 2 avril 2026 /PRNewswire/ -- Peace and Sport a lancé l'édition 2026 de sa campagne digitale mondiale #WhiteCard, en présence de S.A.S. le Prince Albert II. A l'occasion de la Journée Internationale du Sport au service du Développement et de la Paix, cette initiative mobilise la communauté internationale pour rappeler le rôle essentiel du sport comme levier de paix, d'inclusion et de développement, en particulier pour les jeunes générations.

#WhiteCard 2026 – Trailer Speed Speed Supported by H.S.H. Prince Albert II of Monaco, Patron of Peace and Sport, and Joël Bouzou, President and Founder of Peace and Sport.

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Apprendre, jouer, grandir en paix : un droit pour chaque enfant

À travers le monde, des millions d'enfants grandissent dans des environnements instables, où l'accès à l'éducation et aux opportunités de développement est fragilisé. Aujourd'hui, 273 millions d'enfants ne sont pas scolarisés, privés non seulement d'un droit fondamental, mais aussi d'aptitudes essentielles à leur développement.

Face à ces défis, Peace and Sport rappelle que le sport est un outil stratégique pour la paix, l'inclusion et le développement de l'enfant. Lorsqu'il est encadré de manière adaptée, il permet de renforcer des compétences clés telles que l'empathie, la coopération, la résilience ou encore la gestion des conflits — autant de fondations indispensables à des sociétés pacifiques.

Portée par les Champions de la Paix, la campagne digitale #WhiteCard invite chacun à se mobiliser en partageant son Carton Blanc sur les réseaux sociaux. Bien plus qu'un simple symbole, ce geste devient une action visible et collective, en faveur de la paix et de l'inclusion. Chaque partage contribue à amplifier le message et à faire de chaque participant un véritable acteur de ce mouvement mondial.

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