Peace and Sport ने 2026 #WhiteCard वैश्विक अभियान शुरू किया
News provided byPeace and Sport
02 Apr, 2026, 20:50 IST
मोनाको, 2 अप्रैल 2026 /PRNewswire/ -- Peace and Sport ने मोनाको के H.S.H. Prince Albert II की उपस्थिति में अपने वैश्विक डिजिटल अभियान #WhiteCard का 2026 संस्करण लॉन्च किया है। Development and Peace के लिए International Day of Sport के उपलक्ष्य में, यह पहल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करती है ताकि शांति, समावेश और विकास के उत्प्रेरक के रूप में खेल की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया जा सके, विशेषत: युवा पीढ़ियों के लिए।
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शांतिपूर्वक शिक्षण, खेलना और बड़ा होना: हर बच्चे का अधिकार
पूरे विश्व में कई मिलियन बच्चे अस्थिर वातावरणों में पल-बढ़ रहे हैं, जहां शिक्षा और विकास के अवसरों तक पहुंच सीमित है। आज 273 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो न केवल एक मौलिक अधिकार से वंचित हैं, बल्कि उनके विकास के लिए आवश्यक कौशल से भी वंचित हैं।
इन चुनौतियों के मद्देनजर, Peace and Sport इस बात पर जोर देता है कि शांति, समावेश और बाल विकास के लिए खेल एक रणनीतिक टूल है। जब इसकी उचित देखरेख की जाती है, तो यह सहानुभूति, सहयोग, आत्मनिर्भरता और संघर्ष मैनेजमेंट जैसे प्रमुख कौशलों को मजबूत करने में मदद करता है - ये सभी शांतिपूर्ण समाजों के लिए आवश्यक आधार हैं।
Champions for Peace के नेतृत्व में, #WhiteCard डिजिटल अभियान सभी को सोशल मीडिया पर अपना White Card साझा करके इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। महज एक प्रतीक से कहीं अधिक, यह चेष्टा शांति और समावेश के समर्थन में एक दृश्यमान, सामूहिक कार्यवाही बन जाती है। प्रत्येक शेयर संदेश को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायता करता है और प्रत्येक प्रतिभागी को इस वैश्विक आंदोलन के पीछे एक वास्तविक प्रेरक शक्ति बनाता है।
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