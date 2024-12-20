أطلقت شركة Hithium أول بطارية متخصصة من أيونات الصوديوم لتخزين الطاقة على نطاق واسع - ∞Cell N162Ah

مدينة بكين، 20 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- في 12 ديسمبر 2024، أطلقت شركة Hithium بطارية ∞Cell N162Ah، وهي أول بطارية من أيونات الصوديوم مصممة خصيصًا لتخزين الطاقة على نطاق واسع، وذلك خلال اليوم البيئي الثاني لشركة Hithium في بكين، الصين. تم تصميم البطارية لتعمل بكفاءة في نطاقات درجات حرارة واسعة وفي سيناريوهات التفريغ عالي المعدل، حيث تقدم عمرًا دوريًا ممتازًا، وكفاءة طاقة، وقدرات شحن/تفريغ عالية المعدل، وكفاءة في استرجاع الطاقة. بطارية ∞Cell N162Ah متاحة الآن للحصول على عينات عالمية، مع التخطيط لإنتاج كميات كبيرة من الطاقة بسعة جيجاواط/ساعة في الربع الرابع من عام 2025.

Hithium Eco-day Product Launch

هناك ثلاث طرق رئيسية لتقنية بطاريات أيونات الصوديوم. تتمتع تقنيات الأوكسيد المُقسم لطبقات التقليدية وتقنيات تحويل الأوكسيد للون الأزرق بروسيا/الأبيض بعمر دورة محدود، واستقرارها عند درجات الحرارة العالية ليس جيدًا، ما يعيق تطبيقات تخزين الطاقة. بالمقابل، فإن تكنولوجيا البوليانين (كاثود صوديوم الحديد أورثو-بايروفوسفات) تطلق العنان لإمكانيات بطاريات أيونات الصوديوم بفضل ميزاتها في كفاءة استرجاع الطاقة، وأداءها في درجات الحرارة المنخفضة، وقدرتها على الشحن/التفريغ بسرعة عالية. تعتبر هذه التقنية مناسبة تمامًا لسيناريوهات تخزين الطاقة على نطاق واسع التي تتطلب دورات حياة طويلة، واستقرارًا عاليًا، وأمانًا.

تركز ∞Cell N162Ah على استخدام كاثود من صوديوم الحديد أورثو-بايروفوسفات مع أنود من الكربون الصلب. من خلال ابتكارات Hithium وتحسيناتها، تحقق البطارية عمرًا دوريًا طويلًا، واستقرارًا عاليًا عند درجات الحرارة العالية، ونطاقًا واسعًا من تحمل درجات الحرارة، وقدرة عالية على الشحن/التفريغ، وكفاءة ممتازة في استرجاع الطاقة، بالإضافة إلى أمان فائق. عند درجة حرارة 25 درجة مئوية وظروف طاقة 1P، يصل الاحتفاظ بالسعة إلى 94.2% بعد 4,000 دورة، ومن المتوقع أن تحقق البطارية 20,000 دورة فأكثر عند حالة صحة (SOH) تبلغ 70%. بالإضافة إلى ذلك، عند درجة حرارة 45 درجة مئوية، يتحسن عمر الدورة لأكثر من 5 مرات، مع احتفاظ بالسعة بنسبة 92.5% بعد 4,000 دورة.

تمكنت بطارية الصوديوم أيون ∞Cell N162Ah من اجتياز اختبارات السلامة الصارمة المحددة في معيار GB/T 44265 لأنظمة تخزين الطاقة على النطاق الكبير، بما في ذلك اختبارات السقوط، والسحق، وقطع الدوائر، والشحن الزائد/التفريغ الزائد، والانفجار الحراري. كما أنها تمتثل للمعيار GB/T 31485 وقد اجتازت بنجاح اختبار اختراق المسمار. تتميز بطارية ∞Cell N162Ah أيضًا بعمر تخزين طويل للغاية بجهد 0 فولت. بعد تخزينها عند 0 فولت لمدة 6 أشهر، لا تشهد البطارية أي فقدان في السعة وتحافظ على أداء الدورة دون تأثير مقارنة بالبطارية المصنعة حديثًا. أثناء التجميع، حتى إذا تعرض الأنود والكاثود لقطع الدائر، فلا يوجد خطر من الشرر أو حدوث صدمات كهربائية. في سيناريوهات النقل، مثل حوادث السحق أو انقلاب النظام المستقل، تضمن البطارية أمانًا فائقًا دون خطر الاشتعال أو الانفجار.

ستظل شركة Hithium في طليعة تكنولوجيا تخزين الطاقة. من خلال الاستفادة من التقنيات المبتكرة، تلتزم شركة Hithium باستكشاف وإطلاق الإمكانات الهائلة لتخزين الطاقة ببطاريات الصوديوم أيون ودفع تقدم صناعة تخزين الطاقة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2585091/Hithium_Eco_day_Product_Launch.jpg