Hithium lanserer det første spesialiserte natrium-ion-batteriet for energilagring i stor størrelse- ∞Cell N162Ah

BEIJING, 20. desember 2024 /PRNewswire/ -- Den 12. desember 2024 lanserte Hithium ∞Cell N162Ah, det første natrium-ion-batteriet som er spesielt designet for lagring av energi i stor skala, på den andre dagen av Hithium Eco i Beijing, Kina. Batteriet er designet for å prestere i et bredt temperaturområde og ved høy utladningshastighet. Det leverer enestående sykluslevetid, energieffektivitet, høy lade-/utladningskapasitet og høy virkningsgrad. ∞Cell N162Ah er nå tilgjengelig for global prøvetaking, med masseproduksjon i GWh planlagt for fjerde kvartal 2025.

Det er tre hovedveier til natrium-ion-batteriteknologi. Tradisjonelle lagdelte oksid- og prøyssisk blå/hvite teknologier har begrensninger i sykluslevetid og høytemperaturstabilitet som hemmer deres bruk i energilagring. I motsetning til dette frigjør polyanion (natrium-jern orto-pyrofosfat-katode) teknologi potensialet til natrium-ion-batterier takket være dens fordeler innen virkningsgrad, ytelse ved lave temperaturer og lade-/utladningshastighet. Det er godt egnet for energilagringsscenarier i forsyningsskala som krever høye livssykluser, stabilitet og sikkerhet.

∞Cell N162Ah fokuserer på en natrium-jern orto-pyrofosfat-katode kombinert med en hardkarbon-anode. Gjennom Hithiums innovasjon og optimalisering oppnår det lang sykluslevetid, høy temperaturstabilitet, bredt temperaturområde, høy lade-/utladningskapasitet, høy rundturseffektivitet og overlegen sikkerhet. Ved 25°C og 1P-effektforhold oppnår den en kapasitetsbevaring på 94,2 % etter 4 000 sykluser og forventes å oppnå en sykluslevetid på over 20 000 sykluser ved en helsetilstand (SOH) på 70 %. I tillegg forbedres levetiden ved 45 °C med mer enn fem ganger, med en kapasitetsbevaring på 92,5% etter 4000 sykluser.

∞Cell N162Ah natrium-ion-batteriet har bestått de strenge sikkerhetstestene som er spesifisert i GB/T 44265-standarden for energilagringssystemer på kommunal skala, inkludert tester for fall, knusing, kortslutning, overlading/utlading og termisk rømning. Det oppfyller også GB/T 31485 og har bestått nålinntrengningstesten med suksess. ∞Cell N162Ah har også en ultra-lang 0V holdbarhet. Etter å ha blitt lagret ved 0V i 6 måneder, opplever batteriet null kapasitetsreduksjon og beholder uforandret syklusytelse sammenlignet med et nylig produsert batteri. Under montering, selv om anoden og katoden er kortsluttet, er det ingen risiko for gnist eller elektrisk sjokk. I transportscenarioer, som knusing eller velting av selvstendige systemer, sikrer batteriet overlegen sikkerhet uten risiko for forbrenning eller eksplosjon.

Hithium vil fortsette å stå i fronten av energilagringsteknologi. Ved å utnytte innovative teknologier, er Hithium forpliktet til å utforske og frigjøre det enorme potensialet til natrium-ion-batteri energilagring og drive utviklingen av energilagringsindustrien fremover.

