Hithium lancerer det første specialiserede natrium-ion-batteri til energilagring i forsyningsskala - ∞Cell N162Ah

BEIJING, 20. december 2024 /PRNewswire/ -- Den 12. december 2024 lancerede Hithium ∞Cell N162Ah, det første natrium-ion-batteri, der er specielt designet til energilagring i forsyningsskala, på den anden Hithium Eco-Day i Beijing, Kina. Batteriet er designet til at udmærke sig ved omfattende temperaturintervaller og scenarier med høj udladningshastighed og leverer enestående cykluslængde, energieffektivitet, opladnings-/udladningsmuligheder med høj udladningshastighed og roundtrip-effektivitet. ∞Cell N162Ah er nu tilgængelig til global prøveudtagning, og masseproduktionen af GWh er planlagt til fjerde kvartal 2025.

Hithium Eco-day Product Launch

Der er tre primære ruter til natrium-ion-batteri teknologi. Traditionelle lagdelte oxid- og Prussian Blue- eller White-teknologier er begrænset mht. cyklus levetid og stabilitet ved høje temperaturer, hvilket hæmmer deres energilagringsapplikationer. I modsætning hertil frigør polyanion-teknologien(katode af natriumortho-pyrophosfat af jern) potentialet i natrium-ionbatterier på grund af fordelene ifb. med roundtrip-energieffektivitet, ydeevne ved lave temperaturer og opladnings-/afladningsrate. Den er velegnet til energilagringsscenarier på forsyningsniveau, der kræver høje livscyklusser, stabilitet og sikkerhed.

∞Cell N162Ah fokuserer på en natriumjernortho-pyrofosfatkatode med en hård kulstofanode. Ved innovation og optimering af Hithium opnås en lang cykluslevetid, høj temperaturstabilitet, bredt temperaturområde, høj kapacitet, høj roundtrip-effektivitet og overlegen sikkerhed. Ved 25 °C og 1 P-effektforhold når dets kapacitetsretention op på 94,2 % efter 4.000 cyklusser og forventes at opnå en cykluslevetid på over 20.000 cyklusser ved en sundhedstilstand (SOH) på 70 %. Desuden forbedres cyklustiden ved 45 °C mere end 5 gange, med en kapacitetsopbevaring på 92,5 % efter 4.000 cyklusser.

∞Cell N162Ah natrium-ion-batteriet har bestået de strenge sikkerhedstest, der er specificeret i GB/T 44265-standarden for energilagringssystemer i forsyningsbranchen, herunder fald, knusning, kortslutning, overopladning/overudladning og termiske runaway-tests. Det er også i overensstemmelse med GB/T 31485 og har bestået sømpenetrationstesten. ∞Cell N162Ah har også en ultra-lang 0 V holdbarhed. Efter at have været opbevaret ved 0 V i 6 måneder, oplever batteriet nul kapacitetstab og opretholder uberørt cyklusydeevne i forhold til et nyligt fremstillet batteri. Selv hvis anoden og katoden kortsluttes under samlingen, er der ingen risiko for gnist eller elektrisk stød. Ved transportscenarier som knusningsulykker eller omstyrtning af det selvstændige system sikrer batteriet en overlegen sikkerhed uden risiko for forbrænding eller eksplosion.

Hithium vil fortsat stå i spidsen for energilagringsteknologi. Hithium forpligter sig til at udforske og frigøre det enorme potentiale i energilagring af natrium-ionbatterier og fremme udviklingen af energilagringsindustrien ved at udnytte innovative teknologier.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2585091/Hithium_Eco_day_Product_Launch.jpg