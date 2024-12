Hithium julkaisee ensimmäisen erikoistuneen natriumioniakun energian varastointiin yleishyödyllisessä mittakaavassa - ∞Cell N162Ah:n

PEKING, 20. joulukuuta 2024 /PRNewswire/ -- 12. joulukuuta 2024 Hithium julkaisi toisessa Hithium Eco-Day -tapahtumassa Pekingissä, Kiinassa ∞Cell N162Ah:n, ensimmäisen natriumioniakun, joka on suunniteltu erityisesti energian varastointiin. Akku on suunniteltu toimimaan erinomaisesti laajoilla lämpötila-alueilla ja voimakkaissa purkautumisskenaarioissa. Akku tarjoaa erinomaista käyttöikää, energiatehokkuutta, lataus- purkuominaisuuksia ja tehokkaan kokonaishyötysuhteen. ∞Cell N162Ah on nyt saatavilla kokeiltavaksi maailmanlaajuisesti, ja gigawattitunnin massatuotantoa suunnitellaan vuoden 2025 neljännelle vuosineljännekselle.

Hithium Eco-day Product Launch

Natriumioniakkutekniikkaan on olemassa kolme pääreittiä. Perinteiseen kerrostettuun oksidiin ja Preussin siniseen/valkoiseen tekniikkaan liittyy rajoituksia sykli-iässä ja vakaudessa korkeissa lämpötiloissa, jotka haittaavat niiden energian varastointiin liittyviä käyttökohteita. Sitä vastoin polyanioni (natrium-rauta-orto-pyrofosfaattikatodi) -teknologia avaa natriumioniakkujen potentiaalin, koska se tarjoaa hyötyjä kokonaishyötysuhteessa, alhaisen lämpötilan suorituskyvyssä sekä lataus- ja purkunopeudessa. Se soveltuu hyvin yleishyödyllisiin energian varastointiskenaarioihin, jotka edellyttävät hyviä elinkaaria, vakautta ja turvallisuutta.

∞Cell N162Ah keskittyy natrium-rauta-orto-pyrofosfaattikatodiin, jossa on kova hiilianodi. Hithiumin innovaation ja optimoinnin ansiosta sen sykli-ikä on pitkä, se on vakaa korkeissa lämpötiloissa, sen lämpötila-alue on laaja, se on tehokas, sillä on korkea kokonaishyötysuhde ja sen turvallisuus on ylivertainen. 25 °C:ssa ja 1 P:n teho-olosuhteissa sen kapasiteetin säilyvyys saavuttaa 94,2 prosenttia 4 000 syklin jälkeen ja sen odotetaan saavuttavan yli 20 000 syklin sykli-iän 70 prosentin kuntoisuudella (SOH). Lisäksi 45 °C:n lämpötilassa sykli-ikä paranee yli 5-kertaiseksi, ja 92,5 prosenttia kapasiteetista säilyy 4 000 syklin jälkeen.

∞Cell N162Ah -natriumioniakku on läpäissyt GB/T 44265 -standardin yleishyödyllisille energian varastointijärjestelmille määrittelemät tiukat turvallisuustestit, mukaan lukien pudotus-, murskaus-, oikosulku-, ylilataus-/ylipurkaus- ja lämpökarkaamistestit. Se täyttää myös GB/T 31485 standardin vaatimukset ja on läpäissyt onnistuneesti naulaläpäisytestin. ∞Cell N162Ah:ssa on myös erittäin pitkä jännitteetön säilyvyysaika. Kun akkua on säilytetty 0 V:ssa 6 kuukautta, se ei menetä kapasiteettiaan ja sen syklien suorituskyky pysyy muuttumattomana verrattuna vasta valmistettuun akkuun. Vaikka anodi ja katodi joutuisivatkin oikosulkuun kokoonpanon aikana, kipinöiden tai sähköiskun riskiä ei ole olemassa. Akku takaa erinomaisen turvallisuuden ilman palamisen tai räjähdyksen vaaraa kuljetusskenaarioissa, kuten murskaamisen yhteydessä tai itsenäisen järjestelmän kääntyessä ylösalaisin.

Hithium pysyy jatkossakin energian varastointiteknologian eturintamassa. Hyödyntämällä innovatiivisia teknologioita Hithium on sitoutunut tutkimaan natriumioniakkujen energian varastointiin liittyvää valtavaa potentiaalia, vapauttamaan sen ja edistämään energian varastointiteollisuuden kehitystä.

Kuva - https://mma.prnewswire.com/media/2585091/Hithium_Eco_day_Product_Launch.jpg