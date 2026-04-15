أول علاج CAR-T في العالم للأورام الصلبة سيكون متاحًا قريبًا في الصين

أمل جديد لمرضى سرطان المعدة والبنكرياس المتقدم

شانغهاي، 15 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- علاج CAR-T الخلوي الرائد الجديد لسرطانات الجهاز الهضمي المتقدمة متوقع توفره في الصين في النصف الأول من عام 2026، مما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في علاج السرطان. سيُعد مركز جياهوي الدولي للسرطان من بين المؤسسات الطبية الرائدة التي ستوفر هذا العلاج المبتكر للمرضى المؤهلين.

يُعرف هذا العلاج باسم ساتري-سيل (satri-cel أو CT041)، وهو أول علاج CAR-T في العالم تم تطويره خصيصاً للأورام الصلبة، ويستهدف بروتين Claudin18.2، وهو علامة بيولوجية شائعة في سرطان المعدة وسرطان البنكرياس.

حقبة جديدة في علاج السرطان

علاج CAR-T هو علاج مخصّص للغاية يستخدم خلايا الجهاز المناعي للمريض نفسه، بعد إعادة برمجتها للتعرُّف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها بدقة. على عكس العلاجات التقليدية، يمكن للخلايا التائية المعدلة وراثيًا CAR-T أن تتكاثر داخل الجسم وتستمر في مكافحة السرطان مع مرور الوقت.

بينما غيّر علاج CAR-T بالفعل نتائج مرضى السرطانات الدموية، يمثل هذا العلاج الجديد طفرة كبيرة في علاج الأورام الصلبة، حيث كانت الخيارات الفعّالة محدودة تاريخيًا.

نتائج سريرية واعدة

أظهرت الدراسات السريرية التي أُجريت في الصين نتائج مُشجعة للمرضى المصابين بسرطان المعدة والمريء المتقدم:

معدل الاستجابة الموضوعية ( ORR ): حوالي 41% ، وهو معدل أعلى بشكلٍ ملحوظ من العلاجات التقليدية

تحسّن يفوق 10 أضعاف مقارنة بالعلاجات التقليدية في بعض المقارنات

تم تمديد فترة البقاء دون تقدُّم المرض إلى حوالي 4.7 أشهر مقارنة بحوالي 1.7 أشهر مع الرعاية القياسية

تم عرض هذه النتائج في أبرز المؤتمرات الدولية ونشرها في أهم المجلات الطبية، مما يبرز الأهمية العالمية لهذا العلاج.

تلبية حاجة طبية ملحة

يظل سرطان المعدة وسرطان البنكرياس في مراحله المتقدمة من أصعب أنواع السرطان علاجاً، مع خيارات علاجية محدودة في الخطوط العلاجية المتأخرة ونتائج بقاء ضعيفة. يوفر هذا العلاج CAR-T مساراً علاجياً جديداً للمرضى الذين استنفدوا الخيارات التقليدية المتاحة.

من يمكن أن يستفيد من هذا العلاج

قد يكون هذا العلاج مناسبًا للمرضى الذين:

يعانون من سرطان المعدة أو المريء المعدي المتقدم أو المنتشر

تلقوا خطين علاجيين على الأقل مسبقًا

لديهم أورام إيجابية لـ Claudin18.2

يستوفون معايير الأهلية السريرية

سيخضع كل مريض لتقييم طبي شامل لتحديد مدى ملاءمة العلاج له.

نظرة إلى المستقبل

يمثل هذا العلاج علامة فارقة في علم الأورام، حيث يفتح الباب أمام استخدام علاجات CAR-T لتتجاوز السرطانات الدموية وتصل إلى الأورام الصلبة.

تستكشف الأبحاث الجارية تطبيقات أوسع لهذا العلاج، بما في ذلك استخدامه في مراحل مبكرة من المرض وأنواع إضافية من الأورام.

معلومات التواصل

لمزيد من المعلومات، ولحجز مواعيد الاستشارة عن بُعد وتقييم مدى الأهلية، يُرجى التواصل مع:

البريد الإلكتروني: [email protected]

واتساب: +852 4619 1904