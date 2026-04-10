Terapi CAR-T Pertama di Dunia untuk Tumor Padat Segera Tersedia di Tiongkok

Harapan Baru bagi Pasien Kanker Lambung dan Pankreas Stadium Lanjut

SHANGHAI, 10 April 2026 /PRNewswire/ -- Terapi sel CAR-T terbaru untuk kanker gastrointestinal stadium lanjut segera tersedia di Tiongkok pada Semester I-2026, menandai langkah penting dalam pengobatan kanker. Jiahui International Cancer Center menjadi salah satu institusi medis terdepan yang akan menyediakan akses terapi inovatif ini bagi pasien yang memenuhi kriteria.

Terapi yang dikenal sebagai satri-cel (CT041) ini merupakan metode pengobatan CAR-T pertama di dunia yang secara khusus dikembangkan untuk tumor padat dengan target Claudin18.2, biomarker yang biasanya ditemukan pada kanker lambung dan pankreas.

Era Baru dalam Pengobatan Kanker

Terapi CAR-T merupakan metode pengobatan yang dirancang sesuai kondisi pasien. Metode pengobatan ini memanfaatkan sel imun pasien sendiri yang direkayasa ulang agar mampu mengenali dan menyerang sel kanker secara akurat. Berbeda dari terapi konvensional, sel CAR-T dapat berkembang di dalam tubuh pasien dan terus melawan kanker dalam jangka waktu tertentu.

Setelah mencatat kemajuan signifikan dalam penanganan kanker darah, terapi CAR-T juga mulai menghadirkan terobosan penting dalam pengobatan tumor padat yang selama ini memiliki opsi terapi terbatas.

Hasil Klinis yang Menjanjikan

Uji klinis yang dilakukan di Tiongkok menunjukkan hasil yang menggembirakan bagi pasien kanker lambung dan gastroesofagus stadium lanjut:

Objective response rate (ORR): ~41% , jauh lebih tinggi dibandingkan terapi standar

, jauh lebih tinggi dibandingkan terapi standar Peningkatan lebih dari 10x dibandingkan terapi konvensional dalam beberapa perbandingan

Kelangsungan hidup pasien tanpa penyebaran penyakit menjadi sekitar 4,7 bulan dibandingkan 1,7 bulan pada terapi standar

Hasil tersebut telah dipresentasikan dalam konferensi internasional terkemuka dan dipublikasikan di jurnal ilmiah bergengsi sehingga menegaskan status terapi dalam skala global.

Menjawab Kebutuhan Medis yang Belum Terpenuhi

Kanker lambung dan pankreas stadium lanjut masih menjadi salah satu jenis kanker yang paling sulit ditangani, bahkan pilihan terapinya masih terbatas pada lini pengobatan lanjutan, sedangkan tingkat kelangsungan hidup pasien tergolong rendah.

Terapi CAR-T menghadirkan opsi baru bagi pasien yang telah kehabisan pilihan pengobatan konvensional.

Pasien yang dapat Memperoleh Manfaat dari Metode Pengobatan Ini

Terapi ini dapat dipertimbangkan pasien yang:

Mengalami kanker lambung atau gastroesofagus stadium lanjut atau metastatik

Telah menjalani setidaknya dua lini terapi

Memiliki tumor dengan ekspresi Claudin18.2 positif

Memenuhi kriteria klinis

Setiap pasien akan menjalani evaluasi medis secara menyeluruh untuk menentukan kelayakan terapi.

Rencana ke Depan

Terapi ini merupakan perkembangan penting dalam bidang onkologi, serta membuka jalan bagi penerapan CAR-T tidak hanya pada kanker darah, namun juga tumor padat.

Penelitian lanjutan terus dilakukan untuk mengeksplorasi potensi penggunaan yang lebih luas, termasuk pada tahap penyakit yang lebih awal dan berbagai jenis tumor lainnya.

SOURCE Jiahui Health