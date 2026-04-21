بعد 35 عامًا مع مرض باركنسون، ومع مواجهة عدوى مهددة للحياة… مريضة تستعيد استقلالها من جديد

شانغهاي, 21 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- في اليوم العالمي لمرض باركنسون، يشارك مستشفى جياهوي الدولي قصة استثنائية تجسد تعقيد رعاية الحالات المتقدمة من المرض، وقوة العمل الطبي متعدد التخصصات، وإمكانية استعادة الوظائف رغم أخطر التحديات.

المريضة، السيدة "تشانغ" (اسم مستعار)، تبلغ من العمر 75 عامًا، عاشت مع مرض باركنسون لمدة 35 عامًا. وفي مطلع عام 2026، واجهت حالة طارئة تمثلت في انثقاب الإثني عشر مصحوبًا بخراج كبدي خطير. وبفضل نهج مرحلي متكامل، تمكن فريق طبي يضم تسعة تخصصات من إنقاذ حياتها وتجاوز أزمتين حادتين في آن واحد.

كانت حالتها شديدة التعقيد، حيث اجتمع تمزق قرحة في الأمعاء الدقيقة مع كيس كبدي ملتهب، إلى جانب سوء تغذية حاد وأمراض مصاحبة أخرى. بدأت الأعراض بسعال وتشوش ذهني وتورم في الساقين، لكنها سرعان ما تطورت إلى عدوى تهدد الحياة. وكشفت الفحوصات عن وجود هواء غير طبيعي في الكبد واتصال غير معتاد بين القرحة والكيس الكبدي، بينما صعّبت رعشات باركنسون دقة التصوير.

استجاب مستشفى جياهوي بتشكيل فريق متكامل ضم تخصصات: الأعصاب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي، العناية المركزة، الرعاية الداخلية، الأشعة الطبية، التخدير، التغذية، والتأهيل. تمكن اختصاصيو الأشعة من التغلب على تحديات الرعشة باستخدام تقنيات تصوير متقدمة، فيما أعاد أطباء الأعصاب ضبط التوازن العصبي، وتولى الجراحون وأطباء الجهاز الهضمي علاج مصدر العدوى وإصلاح الانثقاب، بينما ضمن أطباء التخدير سلامة الإجراءات، ودعمت فرق العناية المركزة والتغذية والتأهيل رحلة التعافي.

اعتمد الفريق نهجًا تدريجيًا حذرًا، بدأ بتثبيت الحالة عبر المضادات الحيوية والدعم الغذائي والتصريف، ثم إجراء جراحة عالية الخطورة لإصلاح الأضرار، مع تأمين كامل خلال العملية.

بعد الجراحة، تحول التركيز إلى إدارة مرض باركنسون واستعادة الوظائف. قام فريقا العناية المركزة والأعصاب بضبط الأدوية بدقة متناهية—أحيانًا بجرعات تعادل ثُمن القرص—لتحقيق التوازن بين الأعراض الحركية وغير الحركية وتجنب المضاعفات الخطيرة. كما طبّق فريق التغذية برنامجًا متدرجًا من خمس مراحل لاستعادة التغذية الفموية، فيما بدأ التأهيل بتمارين سلبية وتطور إلى تدريب نشط لاستعادة القوة والحركة.

وخلال شهر واحد فقط، تحولت حالة السيدة تشانغ بشكل لافت: من طريحة الفراش ومشوشة الذهن إلى الوقوف بشكل مستقل، وتناول الطعام بنفسها، بل وكتابة قصيدة من 100 كلمة.

تقول الدكتورة تشين يان، رئيسة قسم الأعصاب:

"تعكس هذه الحالة التزامنا برعاية شاملة تتمحور حول المريض في جميع مراحل العلاج. فمرض باركنسون يتطلب تعاونًا متكاملًا بين مختلف التخصصات، وليس طب الأعصاب وحده، لتلبية كافة احتياجات المرضى."

في اليوم العالمي لباركنسون، تجسد قصة السيدة تشانغ قوة الإرادة الإنسانية، بينما يقدم نموذج الرعاية متعددة التخصصات في جياهوي أملاً جديدًا حتى لأكثر الحالات تعقيدًا—من خلال التعاطف، والدقة، ونتائج علاجية تحول الحياة.

