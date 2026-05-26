من باكستان إلى شنغهاي: رحلة علاج CAR-T لمكافحة سرطان الغدد الليمفاوية المنتكس

شنغهاي ، 26 مايو 2026 /PRNewswire/ -- حقق مريض باكستاني يبلغ من العمر 36 عامًا انتعاشًا مبكرًا مشجعًا بعد تلقي العلاج المناعي (CAR-T) "العلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية" المخصص في "مركز جياهواي الدولي للسرطان" (Jiahui International Cancer Center) في شنغهاي ، بعد العلاجات القياسية المستنفذة لسرطان الدم المتكرر العدواني.

عانى محمد ، أحد موظفي المستشفى من مدينة كويتا في باكستان ، من سرطان الغدد الليمفاوية المنتشر ذي الخلايا البائية الكبيرة (DLBCL). بعد دورات العلاج الكيميائي المتعددة وعملية زرع نخاع العظم الفاشلة ، تقدم مرضه إلى المرحلة [الرابعة "ب"] (IVB) بحلول أوائل عام 2026 ، مع نقائل واسعة الانتشار في الرئتين، وغشاء الجنب، والعظام ، مصحوبةً بألم حاد مستعصٍ. أكد الأطباء المحليون عدم وجود المزيد من العلاجات التقليدية الفعالة وأوصوا بالعلاج المتقدم في الخارج ، مع موافقة مجلس الطب الوطني الباكستاني رسميًا على طلب العلاج في الخارج.

بعد تقييم المؤسسات الطبية في العديد من البلدان ، اختار محمد "مركز جياهواي" لما يقدمه من خدمات الاستشارات الفعالة والتوجيه المتأمَل للمريض طوال عملية ما قبل العلاج.

بالنظر إلى حالة محمد المعقدة إلى جانب عبء الورم الممتد، طور له الدكتور "هاو سيجو"، كبير مستشاري أمراض الدم ، نظامًا شخصيًا للعلاج "العلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية" بعد الاستشارة عن بُعد. لتقليل حجم الورم قبل تسريب الخلايا ، قام بتصميم علاج وسيط يجمع بين العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي المحلي. نجحت الاستراتيجية في وقت لاحق في خفض المخاطر المرتبطة بالتسريب وتحسين فعالية العلاج بشكل عام.

مع استقرار وظائف الأعضاء الحيوية ، تابع الفريق متعدد التخصصات العلاج المخصص. بعد أن خضع المريض لجمع الخلايا الليمفاوية ، وهي الخطوة الأولى من عملية "العلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية" ، والعلاجات التحضيرية لتحسين حالته الجسدية للتسريب الآمن للخلايا، تلقى محمد علاج تسريب الخلايا الخاص بـ "العلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية" المخصص له في 23 أبريل 2026. خلال مراقبة المرضى الداخليين ، عانى فقط من متلازمة إفراز السيتوكينات بنسبة معتدلة وقابلة للإدارة دون وجود سميّة عصبية شديدة. ظهرت تحسينات سريرية كبيرة بسرعة؛ حيث تم تخفيف ألم السرطان الشديد بشكل كبير ، وتم تقليل الاعتماد على الأدوية الأفيونية بشكل كبير. أظهرت اختبارات ما قبل السماح بالمغادرة تقلص الآفات ومؤشرات مخبرية أساسية عند مستوياتها الطبيعية.

على مدار رحلة علاجه ، قدم له فريق الرعاية الدولي لـ "مركز جياهواي" الدعم الكامل بما في ذلك خدمات الترجمة المهنية وتقديم الطعام الحلال لاستيعاب احتياجاته الثقافية والدينية.

لقد تحدث بشكل إيجابي عن تجربته في الصين والدعم الذي تلقاه ، قائلاً: "الشعب الصيني متعاون للغاية. كان الأطباء، وأطقم التمريض، والموظفون داعمين للغاية." وسيستكمل محمد، الذي سُمِح له بالمغادرة في 7 مايو 2026 ، فحوصات المتابعة العادية للتصوير بالأشعة والمراقبة مرة أخرى في باكستان.

وتسلط هذه القضية الضوء على خبرة "مركز جياهواي الدولي للسرطان" في علاج سرطان الغدد الليمفاوية المقاوم للعلاج عن طريق "العلاج بالخلايا التائية المستقبلة للمستضدات الخيمرية" وقدرته على تقديم خدمات طبية عبر الحدود موحدة ومركزة على المريض للمرضى العالميين الذين يعانون من ظروف سرطانية معقدة.

