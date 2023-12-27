أول محطة طاقة نووية من الجيل الرابع IV في العالم التي شاركت Shanghai Electric في تشييدها تدخل حيز التشغيل التجاري

شنغهاي، 27 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- دخل مشروع بناء محطة شيداووان الصينية للطاقة النووية بالمفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز وذات القاعدة الحجرية (HTR-PM)، أول محطة للطاقة النووية من الجيل الرابع في العالم Gen IV، حيز التشغيل التجاري، وذلك بعد الانتهاء بنجاح من 168 ساعة من التشغيل التجريبي الذي أكد أن جميع الأنظمة تستوفي وظائف التصميم، وتعتبر شركة Shanghai Electric إحدى الشركات الأساسية لتوريد الأدوات والمعدات لهذا المشروع. وتمثل هذه اللحظة الفارقة خطوة هامة تضع الصين في طليعة الابتكار في مجال الطاقة النووية، حيث تواصل استكشاف مصادر الطاقة الآمنة والموثوقة والمستدامة لتحقيق هدفها في التقليل من انبعاثات الكربون وتحقيق الحياد الكربوني.

يقوم المفاعل المبرد بالغاز عالي الحرارة (HTGR)، المُعترف بكونه تكنولوجيا الجيل الرابع للطاقة النووية على مستوى العالم، من خلال تحويل الطاقة النووية والحرارية والميكانيكية والكهربائية، بتوليد الطاقة، ويحظى بالإشادة لسلامته الكامنة وتعدد استخداماته، مع إمكانات هائلة للاستخدامات التجارية كبديل لمصادر الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري.

يعتبر المشروع التجريبي لبناء محطة شيداووان HTR-PM، الذي بدأ التخطيط له في عام 2006 ودخل حيز التنفيذ عام 2012، هو واحد من 16 مشروعًا وطنيًا رئيسيًا في مجال العلوم والتكنولوجيا، ولا يقل في أهميته عن البرنامج الصيني لاستكشاف القمر وتطوير نظام BeiDou للملاحة عبر الأقمار الصناعية.

ومن جانبها، توفر شركة Shanghai Electric، أحد المشاركين الرئيسيين في المشروع، الأدوات والمعدات اللازمة لعمليات الإنشاء على غرار أوعية ضغط المفاعل، والأجزاء المعدنية الداخلية لقلب المفاعل، وآليات قيادة طرق التحكم، وأنظمة الإغلاق، والتوربينات، ومراوح الهيليوم الرئيسية، وضواغط الهيليوم. ويمثل إكمال هذه المحطة ختامًا لمسعى استمر لعقد من الزمن بقيادة أبرز مقدمي حلول الطاقة في جمهورية الصين الشعبية لتحقيق الابتكار الذاتي في مجال تكنولوجيا الطاقة النووية. وتشكل المعدات المستخدمة في المفاعل من إنتاج الشركات الصينية نسبة 93.4%.

تتميز أوعية ضغط المفاعل، المصممة خصيصًا للمشروع من قبل شركة Shanghai Electric، بأحجام أكبر وهياكل أكثر تعقيدًا مقارنة بنظيراتها في السوق، الأمر الذي من شأنه تحطيم الأرقام القياسية في الصناعة من حيث الطول والوزن. وتعتبر الأجزاء المعدنية الداخلية لقلب المفاعل التي صُنعت خصيصُا للمشروع أكبر أجزاء معدنية رقيقة الجدران في العالم، وهي إنجاز رائد يسد فجوة السوق الصينية. وقد استفادت الشركة من خبرتها التي تمتد على مدار 20 عامًا، وطوّرت أول مروحة هيليوم رئيسية بمحامل كهرومغناطيسية عالية الحرارة والضغط والقدرة في العالم.

من المقرر أن يعيد مفاعل الجيل الرابع عالي الحرارة HTGR تشكيل مستقبل تطوير الطاقة النووية العالمية من خلال ميزات السلامة الاستثنائية الخاصة به.

تضمن ميزات السلامة هذه أن يظل المفاعل آمنًا حتى في حالة فشل جميع أنظمة التبريد، الأمر الذي يمنع انصهار قلب المفاعل وتسرب المواد الإشعاعية دون الحاجة إلى أي تدخل. ويعتبر الإطلاق الناجح للمشروع التجريبي خطوة هامة نحو سلامة الطاقة النووية في الصين وابتكار التكنولوجيا النووية، وكذلك يعزز قدرة الصين بشكل كبير على قيادة قطاع الطاقة النووية على الساحة العالمية، ويفتح الطريق لتطورات مستقبلية في توليد الطاقة الآمنة والمستدامة.

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