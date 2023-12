Primeira usina nuclear internacional de quarta geração construída em conjunto pela Shanghai Electric entra em operação comercial

XANGAI, 26 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- O primeiro projeto de usina nuclear do mundo equipado com tecnologia de energia nuclear de quarta geração - projeto de demonstração do módulo de leito de cascalhos do reator refrigerado a gás de alta temperatura Shidaowan (HTR-PM) com a Shanghai Electric, sendo um dos principais fornecedores de equipamentos - entrou em operação comercial, após finalizar com sucesso 168 horas de testes, confirmando que todos os sistemas satisfizeram às funções de design. Este marco coloca a China na vanguarda da inovação em energia nuclear, à medida que continua explorando fontes de energia seguras, confiáveis e sustentáveis para facilitar seu pico de carbono e alvo de neutralidade.

Ao gerar energia por conversão de energia nuclear, térmica, mecânica e elétrica, o reator refrigerado a gás de alta temperatura (HTGR), reconhecido mundialmente como tecnologia de energia nuclear de quarta geração, é elogiado por sua segurança e versatilidade inerentes, mantendo o imenso potencial para aplicações comerciais como solução energética alternativa às fontes de energia com base em combustíveis fósseis.

Iniciado em 2006 e com construção iniciada em 2012, o projeto de demonstração Shidaowan HTR-PM é um dos 16 principais projetos científicos e tecnológicos nacionais, que se equipara ao programa de exploração lunar da China e ao desenvolvimento do sistema de navegação por satélite BeiDou.

A Shanghai Electric, um dos principais participantes do projeto, forneceu equipamentos, incluindo recipientes de pressão do reator, componentes internos de núcleo metálico, mecanismos de acionamento da haste de controle, sistemas de desligamento, turbinas, ventiladores primários de hélio e compressores de hélio. A finalização da usina marca a conclusão de um esforço de uma década liderado pelos principais provedores de soluções energéticas da China para vencer desafios em um empenho para desenvolver soluções auto-inovadoras na vanguarda da tecnologia de energia nuclear. 93,4% dos equipamentos utilizados no reator são fabricados por empresas chinesas.

Os recipientes de pressão do reator, projetados sob medida pela Shanghai Electric para o projeto, possuem tamanhos maiores e estruturas mais complexas comparados a seus equivalentes no mercado, quebrando recordes do setor em altura e peso. Os componentes internos de núcleo metálico fabricados para o projeto são os maiores componentes internos de núcleo metálico com paredes finas do mundo, uma conquista inovadora que preenche uma lacuna no mercado chinês. Aproveitando seus 20 anos de experiência, a empresa desenvolveu o primeiro ventilador primário de hélio com rolamentos eletromagnéticos de alta temperatura, alta pressão e alta potência do mundo.

O HTGR está pronto para dar forma ao futuro do desenvolvimento mundial da energia nuclear com seus recursos de segurança excepcionais. Ele garante que o reator se mantenha seguro mesmo no caso de falha de todos os sistemas de refrigeração, prevenindo o derretimento do núcleo e a fuga de material radioativo sem qualquer intervenção. Em um passo significativo para a segurança da energia nuclear e a inovação da tecnologia nuclear da China, o lançamento bem-sucedido do projeto de demonstração impulsiona em grande medida a capacidade da China de liderar o setor mundial de energia nuclear, ao abrir caminho para avanços futuros na geração de energia sustentável e segura.

Para mais informação, acesse: https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

FONTE Shanghai Electric