Первый в мире ядерный реактор IV поколения, созданный с Shanghai Electric, начал работать

ШАНХАЙ, 27 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Первый в мире проект ядерного реактора, оснащенный ядерной технологией IV поколения, — демонстрационный проект высокотемпературного реактора с газовым охлаждением и галечным слоем Шидаовань (HTR-PM), где компания Shanghai Electric стала одним из основных поставщиков оборудования — начал промышленную эксплуатацию после успешного 168-часового тестового испытания, которое подтвердило, что все системы соответствуют проектным функциям. Этот важный этап делает Китай лидером в инновациях в ядерной энергетике, продолжив использовать безопасные, надежные и устойчивые источники энергии на пути к углеродному пику и углеродной нейтральности.

Вырабатывая энергию путем преобразования ядерной, тепловой, механической и электрической энергии, высокотемпературный ядерный реактор с газовым охлаждением (HTGR), всемирно признанный как ядерная технология IV поколения, известен своей характерной безопасностью и адаптивностью, что представляет собой огромный потенциал для коммерческого применения в качестве альтернативного решения ископаемому топливу.

Демонстрационный проект HTR-PM Шидаовань, который был инициирован в 2006 году и начал строительство в 2012 году, является одним из 16 крупных государственных научно-технологических проектов наряду с китайской программой исследования Луны и развитием системы спутниковой навигации BeiDou.

Shanghai Electric, один из ключевых участников проекта, предоставил оборудование, включая корпуса реактора под давлением, металлическое внутрикорпусное оборудование, приводы регулирующих стержней реактора, системы отключения, турбины, основные гелиевые вентиляторы и гелиевые компрессоры. Окончание работы над станцией знаменует завершение десятилетних усилий под руководством ведущих китайских поставщиков энергетических решений, чтобы преодолеть сложности, намереваясь разработать инновационные решения в авангарде ядерных технологий. 93,4 процента оборудования, которое используется в реакторе, произведено китайскими компаниями.

Корпуса реактора под давлением, специально разработанные Shanghai Electric для проекта, отличаются большими размерами более сложной конструкцией по сравнению с аналогами на рынке, побив рекорд в отрасли по высоте и весу. Металлическое внутрикорпусное оборудование, произведенное для проекта, является крупнейшим в мире металлическим внутрикорпусным оборудованием с тонкими стенками — революционное достижение, которое заполняет пробелы на рынке Китая. Благодаря 20-летнему опыту компания разработала первый в мире основной высокомощный гелиевый вентилятор под высокой температурой и давлением с электромагнитной опорой.

HTGR преобразует будущее мировой ядерной энергетики благодаря исключительной безопасности. Реактор остается в безопасности в случае сбоя всех охлаждающих систем, что предотвращает расплавление ядра и утечку радиоактивного материала без любого вмешательства. Являясь значительным шагом к безопасности ядерной энергии и технологическим инновациям Китая, этот успешный запуск демонстрационного проекта делает еще ближе способность Китая возглавить мировой сектор ядерной энергетики, прокладывая путь к будущим улучшениям в области устойчивой и безопасной выработки энергии.

Дополнительную информацию см.: https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

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