Первый в мире ядерный реактор IV поколения, созданный с Shanghai Electric, начал работать

News provided by

Shanghai Electric

27 Dec, 2023, 07:27 ET

ШАНХАЙ, 27 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Первый в мире проект ядерного реактора, оснащенный ядерной технологией IV поколения, — демонстрационный проект высокотемпературного реактора с газовым охлаждением и галечным слоем Шидаовань (HTR-PM), где компания Shanghai Electric стала одним из основных поставщиков оборудования — начал промышленную эксплуатацию после успешного 168-часового тестового испытания, которое подтвердило, что все системы соответствуют проектным функциям. Этот важный этап делает Китай лидером в инновациях в ядерной энергетике, продолжив использовать безопасные, надежные и устойчивые источники энергии на пути к углеродному пику и углеродной нейтральности.

Вырабатывая энергию путем преобразования ядерной, тепловой, механической и электрической энергии, высокотемпературный ядерный реактор с газовым охлаждением (HTGR), всемирно признанный как ядерная технология IV поколения, известен своей характерной безопасностью и адаптивностью, что представляет собой огромный потенциал для коммерческого применения в качестве альтернативного решения ископаемому топливу.

Демонстрационный проект HTR-PM Шидаовань, который был инициирован в 2006 году и начал строительство в 2012 году, является одним из 16 крупных государственных научно-технологических проектов наряду с китайской программой исследования Луны и развитием системы спутниковой навигации BeiDou.

Shanghai Electric, один из ключевых участников проекта, предоставил оборудование, включая корпуса реактора под давлениемметаллическое внутрикорпусное оборудованиеприводы регулирующих стержней реакторасистемы отключениятурбиныосновные гелиевые вентиляторы и гелиевые компрессоры. Окончание работы над станцией знаменует завершение десятилетних усилий под руководством ведущих китайских поставщиков энергетических решений, чтобы преодолеть сложности, намереваясь разработать инновационные решения в авангарде ядерных технологий. 93,4 процента оборудования, которое используется в реакторе, произведено китайскими компаниями.

Корпуса реактора под давлением, специально разработанные Shanghai Electric для проекта, отличаются большими размерами более сложной конструкцией по сравнению с аналогами на рынке, побив рекорд в отрасли по высоте и весу. Металлическое внутрикорпусное оборудование, произведенное для проекта, является крупнейшим в мире металлическим внутрикорпусным оборудованием с тонкими стенками — революционное достижение, которое заполняет пробелы на рынке Китая. Благодаря 20-летнему опыту компания разработала первый в мире основной высокомощный гелиевый вентилятор под высокой температурой и давлением с электромагнитной опорой.

HTGR преобразует будущее мировой ядерной энергетики благодаря исключительной безопасности. Реактор остается в безопасности в случае сбоя всех охлаждающих систем, что предотвращает расплавление ядра и утечку радиоактивного материала без любого вмешательства. Являясь значительным шагом к безопасности ядерной энергии и технологическим инновациям Китая, этот успешный запуск демонстрационного проекта делает еще ближе способность Китая возглавить мировой сектор ядерной энергетики, прокладывая путь к будущим улучшениям в области устойчивой и безопасной выработки энергии.

Дополнительную информацию см.: https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

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