La première centrale nucléaire mondiale de quatrième génération co-construite par Shanghai Electric entre en exploitation commerciale

SHANGHAI, 27 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le premier projet de centrale nucléaire au monde équipé de la technologie de production d'énergie nucléaire de quatrième génération – le projet de démonstration du réacteur à lit de boulets refroidi au gaz à haute température (HTR-PM) de Shidaowan, dont Shanghai Electric est l'un des principaux fournisseurs d'équipements – est entré en phase d'exploitation commerciale, après 168 heures d'essais qui ont confirmé que tous les systèmes remplissaient les fonctions de conception. La Chine se place ainsi à l'avant-garde de l'innovation en matière d'énergie nucléaire, alors qu'elle continue à explorer des sources d'énergie sûres, fiables et durables pour atteindre son objectif de neutralité et de plafonnement des émissions de carbone.

Générant de l'énergie par la conversion de l'énergie nucléaire, thermique, mécanique et électrique, le réacteur refroidi au gaz à haute température (HTGR), mondialement reconnu comme la technologie de l'énergie nucléaire de quatrième génération, est loué pour sa sécurité et sa polyvalence inhérentes, et recèle un immense potentiel d'applications commerciales en tant que solution alternative aux sources d'énergie basées sur les combustibles fossiles.

Lancé en 2006 et mis en chantier en 2012, le projet de démonstration HTR-PM de Shidaowan est l'un des 16 grands projets scientifiques et technologiques nationaux, au même titre que le programme d'exploration lunaire de la Chine et le développement du système de navigation par satellite BeiDou.

Shanghai Electric, l'un des principaux participants au projet, a fourni des équipements, notamment les cuves sous pression des réacteurs, les éléments métalliques internes du cœur, les mécanismes d'entraînement des barres de contrôle, les systèmes d'arrêt, les turbines, les ventilateurs d'hélium primaire et les compresseurs d'hélium. L'achèvement de la centrale est le fruit d'une décennie d'efforts déployés par les principaux fournisseurs chinois de solutions énergétiques pour surmonter les difficultés et développer des solutions innovantes à la pointe de la technologie de l'énergie nucléaire. 93,4 % des équipements utilisés dans le réacteur sont fabriqués par des entreprises chinoises.

Les cuves de pression du réacteur, conçues sur mesure par Shanghai Electric pour le projet, présentent des dimensions plus importantes et des structures plus complexes que leurs homologues du marché, battant des records de hauteur et de poids dans l'industrie. Les cœurs métalliques fabriqués pour le projet sont les plus grands cœurs à paroi mince du monde, une réalisation révolutionnaire qui comble une lacune sur le marché chinois. S'appuyant sur ses 20 années d'expertise, l'entreprise a mis au point le premier ventilateur primaire à hélium haute température, haute pression, haute puissance et à palier électromagnétique.

Grâce à ses caractéristiques de sécurité exceptionnelles, la technologie HTGR est appelée à remodeler l'avenir du développement de l'énergie nucléaire à l'échelle mondiale. Elle garantit que le réacteur reste sûr même en cas de défaillance de tous les systèmes de refroidissement, empêchant ainsi la fusion du cœur et la fuite de matières radioactives sans la moindre intervention. Le lancement réussi du projet de démonstration constitue une avancée significative pour la sûreté de l'énergie nucléaire et l'innovation en matière de technologie nucléaire en Chine. Il renforce considérablement la capacité de la Chine à jouer un rôle de premier plan dans le secteur mondial de l'énergie nucléaire et ouvre la voie à de futures avancées en matière de production d'énergie durable et sûre.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.shanghai-electric.com/group_en/ .