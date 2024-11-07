أول مشروع تجريبي لإنتاج الطاقة الحرارية الأرضية من Sinopec يتصل بالشبكة الكهربائية

مدينة شيانيانغ، دولة الصين، 7 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- تلقت شركة Sinopec Star Co., Ltd.، وهي شركة للطاقة النظيفة تابعة لـ شركة الصين للبترول والكيماويات (الرمز في بورصة هونج كونج: 0386، تحت اسم "Sinopec")، تصريح الوصول إلى الشبكة الكهربائية لمشروعها التجريبي لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية المتوسطة والعميقة ("المشروع") في مدينة شيانيانغ، مقاطعة شانشي، والذي تم توصيله رسميًا بالشبكة الكهربائية بهدف إنتاج الطاقة.

Sinopec’s First Geothermal Power Production Pilot Project Connects to Grid.

يمثل المشروع، الذي تم توصيله حاليًا بالشبكة الكهربائية والذي يقوم بتوليد الطاقة، أول مغامرة لشركة Sinopec في إنتاج الكهرباء الحرارية الأرضية ويمثل أول مشروع تجريبي للصين لإدماج الهيليوم الحراري في الصناعة - وهي خطوة هامة نحو تعزيز استغلال الموارد الحرارية الأرضية وتحسين أنواع الطاقة الوطنية.

يقع المشروع في مدينة شيانيانغ في منطقة غوانزونغ، حيث يوجد حقل حراري أرضي كبير بدرجة حرارة متوسطة إلى منخفضة من النوع الرسوبي معروف بحجم المياه الكبير عالية الحرارة وفائقة الجودة، وقد اختار المشروع بئرًا حراريًا أرضيًا في مجتمع باوشي جيايوان بعمق 3,000 متر ودرجة حرارة المياه فيه حوالي 102 درجة مئوية عند أعلى البئر.

خلال موسم التدفئة، يستخرج المشروع المياه الحرارية الأرضية للتدفئة ويقوم باستخراج الهيليوم في نفس الوقت لتوليد الطاقة بقدرة منخفضة. أما في المواسم حيث لا حاجة للتدفئة، فإن المشروع يعمل بقدرة كاملة لتوليد الطاقة المستمرة، ويقوم باستخراج الهيليوم أيضًا. يمكن لمنشأة المشروع تسخين مساحة تبلغ 120,000 متر مربع وتوليد 700,000 كيلوواط في الساعة سنويًا.

تمكنت شركة Sinopec Star من التوصل إلى التقنيات الأساسية لاستخراج "الغاز الذهبي" - أي الهيليوم - من الآبار الحرارية الأرضية، وهو ذو أهمية استراتيجية كبيرة ويُستخدم على نطاق واسع في العديد من المجالات، بما في ذلك الفضاء، والأبحاث والتطوير، والرعاية الصحية، والإنتاج الصناعي. باعتبارها دولة صناعية رئيسية، فإن الصين لديها طلب مرتفع على الهيليوم، ولوقت طويل كانت تعتمد بشكل كبير على الاستيراد. يتم استخراج الهيليوم بشكل رئيسي من الغاز الطبيعي وميثان طبقة الفحم الجيري والمنتجات الثانوية لوحدات فصل الهواء التي تقوم بفصل الهيليوم.

يقع المشروع في حوض وِيهي، وهي منطقة غنية بالهيليوم المذاب في الماء والهيليوم الحر، بالإضافة إلى موارد غازية أخرى. اكتشف خبراء Sinopec تركيزات هيليوم عالية بشكل غير عادي في الآبار الحرارية الأرضية في المنطقة. وفي موقعها في شيانيانغ، حققت شركة Sinopec Star تقدمًا في فصل وتنقية الهيليوم المذاب في الماء، حيث وصلت إلى نقاء بنسبة 99.99% باستخدام تقنيات الفصل بالأغشية وتقنيات الامتزاز بالضغط المتغير. هذا النجاح قدّم رؤى لإنتاج الهيليوم المذاب في المياه الحرارية الأرضية على نطاق صناعي.

شركة Sinopec رائدة في تطوير الطاقة الحرارية الأرضية، حيث أنشأت أكثر من 100 مليون متر مربع من قدرة التدفئة الحرارية الأرضية في 72 مدينة في جميع أنحاء الصين. وقد تم الاعتراف بمشروعها في منطقة شيونغآن الجديدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) كبرنامج ريادي عالمي نموذجي.

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