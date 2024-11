Le premier projet pilote de production d'énergie géothermique de Sinopec se connecte au réseau électrique

XIANYANG, Chine, 6 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Sinopec Star Co. Ltd., une filiale d'énergie propre de China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec »), a reçu l'autorisation d'accès au réseau pour son projet pilote de production d'énergie géothermique de moyenne et grande profondeur (le « projet ») à Xianyang, dans la province de Shaanxi, qui est officiellement connecté au réseau pour produire de l'électricité.

Sinopec’s First Geothermal Power Production Pilot Project Connects to Grid.

Le projet, qui est désormais connecté au réseau et produit de l'électricité, marque la première incursion de Sinopec dans la production d'électricité géothermique et représente le premier projet pilote d'intégration thermoélectrique de l'hélium en Chine - une avancée significative vers l'amélioration de l'utilisation des ressources géothermiques et l'optimisation du bouquet énergétique du pays.

Situé à Xianyang dans la région de Guanzhong, où se trouve un vaste champ géothermique de type bassin sédimentaire à moyenne et basse température connu pour sa grande taille, sa température élevée et la qualité supérieure de son eau, le projet a sélectionné un puits géothermique dans la communauté de Baoshi Jiayuan, d'une profondeur de 3 000 mètres et dont la température de l'eau à la tête du puits est d'environ 102 degrés Celsius.

Pendant la saison de chauffage, le projet extrait de l'eau géothermique pour le chauffage et l'extraction simultanée d'hélium pour la production d'électricité à faible charge. En dehors de la saison de chauffage, il fonctionne à pleine charge pour produire de l'électricité en continu, tout en extrayant de l'hélium. L'installation chauffe une surface de 120 000 mètres carrés et produit 700 000 kWh par an.

Sinopec Star s'est attaqué aux technologies de base pour extraire le « gaz doré » - l'hélium - dans les puits géothermiques, qui est d'une grande importance stratégique et largement appliqué dans de nombreux domaines, y compris l'aérospatiale, la R&D, les soins de santé et les productions industrielles. En tant que grand pays manufacturier, la Chine a une forte demande d'hélium, mais a longtemps été fortement tributaire des importations. L'hélium est principalement extrait du gaz naturel, du méthane de houille et des sous-produits des unités de séparation de l'air qui contiennent de l'hélium.

Située dans le bassin de Weihe, la zone du projet est riche en hélium soluble dans l'eau et en hélium libre, ainsi qu'en autres ressources gazières. Les experts de Sinopec ont découvert des concentrations d'hélium anormalement élevées dans les puits géothermiques de la région. Sur son site de Xianyang, Sinopec Star a fait progresser la séparation et la purification de l'hélium soluble dans l'eau, atteignant une pureté de 99,99 % grâce à des technologies de séparation par membrane et d'adsorption à pression variable. Ce succès a permis d'envisager la production à l'échelle industrielle d'hélium géothermique soluble dans l'eau.

Sinopec est un leader dans le développement de la géothermie, avec plus de 100 millions de mètres carrés de capacité de chauffage géothermique dans 72 villes chinoises. Son projet dans la nouvelle zone de Xiong'an a été reconnu par l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) comme un projet pilote de référence au niveau mondial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2549886/Sinopec_s_First_Geothermal_Power_Production_Pilot_Project_Connects_Grid.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg