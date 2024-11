Sinopec's erstes Pilotprojekt zur geothermischen Stromerzeugung geht ans Netz

XIANYANG, China, 7. November 2024 /PRNewswire/ -- Sinopec Star Co., Ltd. eine Tochtergesellschaft für saubere Energie der China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec"), hat die Netzzugangsgenehmigung für sein Pilotprojekt zur Stromerzeugung aus mittlerer und tiefer Geothermie (das „Projekt") in Xianyang, Provinz Shaanxi, erhalten, das nun offiziell an das Stromnetz angeschlossen ist.

Sinopec’s First Geothermal Power Production Pilot Project Connects to Grid.

Das Projekt, das nun an das Stromnetz angeschlossen ist und Strom erzeugt, ist der erste Vorstoß von Sinopec in die geothermische Stromerzeugung und Chinas erstes Pilotprojekt zur Integration von thermoelektrischem Helium – ein bedeutender Schritt zur besseren Nutzung geothermischer Ressourcen und zur Optimierung des nationalen Energiemixes.

Das Projekt befindet sich in Xianyang in der Region Guanzhong, wo es ein großes geothermisches Feld vom Typ Sedimentbecken mit mittlerer und niedriger Temperatur gibt, das für seine Größe, hohe Temperatur und hervorragende Wasserqualität bekannt ist. Für das Projekt wurde eine geothermische Quelle in der Gemeinde Baoshi Jiayuan mit einer Tiefe von 3.000 Metern und einer Wassertemperatur von etwa 102 Grad Celsius ausgewählt.

Während der Heizperiode entnimmt das Projekt geothermisches Wasser zum Heizen und gleichzeitig Helium für die Stromerzeugung bei geringer Last. In der heizfreien Zeit läuft es unter Volllast zur kontinuierlichen Stromerzeugung, wobei auch Helium gewonnen wird. Die Anlage beheizt eine Fläche von 120.000 Quadratmetern und erzeugt jährlich 700.000 kWh Strom.

Sinopec Star hat sich mit den Kerntechnologien zur Gewinnung des „goldenen Gases" – Helium – in geothermischen Bohrlöchern befasst, das von großer strategischer Bedeutung ist und in zahlreichen Bereichen Anwendung findet, darunter der Luft- und Raumfahrt, Forschung und Entwicklung, dem Gesundheitswesen und der industriellen Produktion. Als wichtiges Produktionsland hat China einen hohen Bedarf an Helium, war aber lange Zeit stark von Importen abhängig. Helium wird hauptsächlich aus Erdgas, Kohleflözmethan und heliumhaltigen Nebenprodukten von Luftzerlegungsanlagen gewonnen.

Das im Weihe-Becken gelegene Projektgebiet ist reich an wasserlöslichem und freiem Helium sowie an anderen Gasressourcen. Die Experten von Sinopec haben in den geothermischen Bohrlöchern der Region ungewöhnlich hohe Heliumkonzentrationen entdeckt. Am Standort Xianyang hat Sinopec Star die Abtrennung und Reinigung von wasserlöslichem Helium vorangetrieben und durch Membrantrennung und Adsorptionstechnologien mit variablem Druck eine Reinheit von 99,99 % erreicht. Dieser Erfolg hat Erkenntnisse für die großtechnische Produktion von geothermischem, wasserlöslichem Helium geliefert.

Sinopec ist führend bei der Entwicklung der Geothermie und hat in 72 Städten in ganz China mehr als 100 Millionen Quadratmeter geothermische Heizkapazität errichtet. Das Projekt in der Xiong'an New Area wurde von der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien (IRENA) als globales Vorzeigeprojekt anerkannt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2549886/Sinopec_s_First_Geothermal_Power_Production_Pilot_Project_Connects_Grid.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg