中國過敏及自免領域創新藥領軍企業天辰生物成功登陸香港交易所

上海2026年6月5日 /美通社/ -- 北京時間2026年6月5日，啟明創投投資企業、中國過敏及自免領域的創新藥領軍企業天辰生物成功登陸港交所，至此啟明創投迎來開年第7個IPO。天辰生物（01779.HK）發行價為96.06港元/股，開盤價144.30港元/股，市值107億港元。

2024年，啟明創投領投了天辰生物B2輪融資，後又於2025年聯合領投天辰生物C輪融資。IPO前，啟明創投持有天辰生物4.27%的股份，為主要機構投資方之一。

天辰生物成立於2020年，主要專注於針對過敏性及自身免疫性疾病的生物藥物的自主發現與開發。天辰生物創始團隊擁有豐富的行業經驗，在藥物發現、臨床開發和註冊流程方面具有卓越表現。天辰生物聯合創始人孫乃超博士為奧馬珠單抗的原研發明人，深耕過敏領域數十年，是過敏藥物研發領域的「源頭級」科學家；天辰生物聯合創始人、董事長兼CEO劉恆博士同樣在生物製藥的研發和商業化方面擁有超15年的經驗，並在多個藥物項目的國內外開發中發揮了關鍵作用。

目前，天辰生物已構建了針對鼻科、皮膚科、呼吸科、血液科、腎臟科及其他自身免疫性疾病的綜合性生物制劑產品管線。其中，天辰生物的核心產品LP-003是一種具有新型序列設計的抗IgE抗體，主要功能是阻斷血液和組織中的游離IgE，從而抑制IgE介導的過敏反應的發生。根據已公佈的頂線結果，在治療CSU方面，LP-003展現出優於奧馬珠單抗的顯著療效。同時，天辰生物的主要產品LP-005是一種全新設計及具有全球領先潛力的靶向C5及C3b補體的雙功能抗體融合蛋白疾病病理機制，相比單靶點補體抑制劑顯示出療效潛力。

啟明創投合夥人、醫療創新行業共同負責人陳侃博士表示：「2024年，奧馬珠單抗在美國順利獲批打開商業化空間，國內過敏性鼻炎、哮喘、慢性蕁麻疹等過敏疾病患病率持續走高，基於臨床需求、技術壁壘、團隊實力和市場拐點四個角度，啟明創投選擇投資天辰生物。天辰生物順利上市，是公司從實驗室邁向商業化的關鍵里程碑，有望成長為中國過敏疾病領域的龍頭企業。天辰生物也是啟明創投在醫療資本寒冬階段投資的源頭創新，印證了啟明創投穿越行業週期的韌性和對項目的獨立判斷能力。未來，啟明創投會繼續聚焦解決未滿足的臨床需求、始終追求具備全球競爭力的尖端醫療創新投資。」

關於啟明創投

啟明創投成立於2006年。目前，啟明創投旗下管理11只美元基金，7只人民幣基金，已募管理資產總額達到95億美元。自成立至今，專注於投資科技(Technology)、醫療創新(Healthcare)等行業早期和成長期的優秀企業。

截至目前，啟明創投已投資超過580家高速成長的創新企業，其中有超過210家分別在美國紐交所、納斯達克，香港交易所，上交所及深交所等交易所上市，或通過併購等方式退出，有80多家企業成為行業公認的獨角獸或超級獨角獸企業。

啟明創投投資企業中，很多已經成長為各自領域中最具影響力的公司，包括小米集團、美團、嗶哩嗶哩、知乎、石頭科技、禾賽科技、優必選、文遠知行、海博思創、影石創新、雲知聲、壁仞科技、智譜、甘李藥業、泰格醫藥、再鼎醫藥、康希諾生物、Schrödinger、惠泰醫療、三友醫療、艾德生物、神州細胞、英矽智能、浩博醫藥、圓心科技、宜聯生物、禮新醫藥、階躍星辰等。

SOURCE 啟明創投