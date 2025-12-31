شركة Insilico Medicine التابعة لمحفظة Qiming Venture Partners تُدرج بنجاح في بورصة هونغ كونغ

شنغهاي، 31 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أدرجت اليوم شركة Insilico Medicine (الرمز: 03696.HK)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال اكتشاف الأدوية المدفوع بالذكاء الاصطناعي وإحدى الشركات التابعة لمحفظة Qiming Venture Partners، أسهمها بنجاح في بورصة هونغ كونغ (HKEX). يُمثل هذا الإدراج أكبر اكتتاب عام أولي في قطاع التكنولوجيا الحيوية في سوق الأسهم بهونغ كونغ في عام 2025. مع تحديد سعر الإصدار عند 24.05 دولار هونغ كونغ للسهم الواحد، افتتح سهم Insilico Medicine التداول عند 35.00 دولار هونغ كونغ، مما يمثل قيمة سوقية تبلغ حوالي 19.51 مليار دولار هونغ كونغ.

تُعد شركة Qiming Venture Partners واحدة من أهم المستثمرين المؤسسيين في شركة Insilico Medicine. فقد قادت Qiming Venture Partners جولة تمويل من الفئة «ب» للشركة في عام 2019، وواصلت دعمها في جولتي تمويل من الفئة «ج» و«د» اللاحقتين، حيث امتلكت حصة تبلغ حوالي 7 بالمائة في Insilico Medicine قبل طرحها للاكتتاب العام.

تأسست Insilico Medicine في عام 2014، وتعتمد نموذج أعمال يقوم على منصتها Pharma.AI الخاصة، حيث تركز على البحث والتطوير الداخلي للأدوية من خلال الذكاء الاصطناعي. وقد وسعت الشركة تدريجياً تطبيقات Pharma.AI لتشمل صناعات أخرى مثل المواد المتقدمة، والزراعة، والمنتجات الغذائية، والأدوية البيطرية. تمتلك الشركة الآن محفظة قوية من خطوط التطوير تضم أكثر من 30 مشروعاً مبتكراً في مجموعة واسعة من المجالات ذات الطلب المرتفع، مثل علم الأورام، وعلم المناعة، والتليف، والتمثيل الغذائي، كما تمتلك أدوية تُعد من بين الأكثر تقدماً على مستوى العالم، والأولى من نوعها، والمستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

وحتى الآن، أبرمت 13 شركة من بين أكبر 20 شركة أدوية في العالم من حيث الإيرادات اتفاقيات تعاون في مجال منصات البرمجيات مع Insilico Medicine. كما توصلت Insilico Medicine إلى اتفاقيات ترخيص لثلاثة خطوط تطوير مع شركات أدوية عالمية مثل Exelixis وMenarini، مما يحقق إيرادات محتملة تبلغ 2 مليار دولار أمريكي للشركة. كما أقامت الشركة شراكات للبحث والتطوير الدوائي مع شركات أدوية أخرى ذات شهرة عالمية، من بينها Sanofi وLilly وShanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.

وصرح الدكتور أليكس زافورونكوف، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس الأعمال في Insilico Medicine، قائلاً: «تكرس Insilico جهودها لتمديد العمر الإنتاجي للإنسان، ويوفر لنا هذا الإدراج المزيد من الموارد لتعزيز مهمتنا. على مدى السنوات القليلة الماضية، وضعنا معايير صناعية واضحة للغاية تُثبت أن الذكاء الاصطناعي يمكنه المساعدة في جعل اكتشاف الأدوية أسرع وأقل تكلفة، وتقديم معدلات نجاح أعلى في التطوير في المراحل ما قبل السريرية والمراحل السريرية المبكرة. لقد تحققنا من القدرات المتكاملة للبرامج المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، بدءاً من اكتشاف الأهداف الجديدة ووصولاً إلى التوليد الجزيئي، ثم إلى المراحل ما قبل السريرية والمراحل السريرية. وفي المرحلة المقبلة، سنواصل زيادة الاستثمار في منصة الذكاء الاصطناعي ومحفظتنا الابتكارية، وتسريع تقدم البرامج المبتكرة والمتميزة إلى المراحل السريرية، وتقديم حلول علاجية رائدة متاحة وميسورة التكلفة للمرضى في جميع أنحاء العالم».

وقال الدكتور تشين كان، الشريك والرئيس المشارك في قطاع الرعاية الصحية في Qiming Venture Partners: «نحن نستثمر في Insilico Medicine بناءً على إيمان بسيط بأن "الذكاء الاصطناعي سيغير بشكل عميق مسار وكفاءة تطوير الأدوية". قررنا الاستثمار في Insilico Medicine في عام 2019 بسبب أبحاثها في مجالات رائدة عندما لم يكن الذكاء الاصطناعي التوليدي منتشراً بعد. والآن، بدأت قيمة Insilico Medicine في مجال المستحضرات الصيدلانية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تتجلى تدريجياً من خلال نتائج الدراسات ما قبل السريرية واتفاقيات ترخيص خطوط التطوير. نتوقع ألا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على تمكين البحث والتطوير في المراحل المبكرة فحسب، بل سيعمل أيضاً بفعالية على تسريع المراحل السريرية في المستقبل، بما يتيح للأدوية الجديدة أن تعود بالنفع على المرضى في وقت أبكر».

نبذة عن Qiming Venture Partners

تأسست شركة Qiming Venture Partners في عام 2006. حاليًا، تدير Qiming Venture Partners أحد عشر صندوقًا بالدولار الأمريكي وسبعة صناديق باليوان الصيني مع إجمالي رأس مال مُجمّع قدره 9.5 مليارات دولار. منذ تأسيسنا، استثمرنا في شركات متميزة في صناعتي التكنولوجيا والرعاية الصحية في المرحلة المبكرة ومرحلة النمو.

منذ ظهورنا لأول مرة، قمنا بدعم أكثر من 580 شركة سريعة النمو ومبتكرة. أكثر من 210 من شركات محفظتنا حققت عمليات خروج عبر عمليات الطرح العام الأولي (IPOs) في بورصة نيويورك (NYSE) أو ناسداك (NASDAQ) أو هونغ كونغ (HKEX) أو بورصة شانغهاي، أو شنتشن للأوراق المالية، أو من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، أو بوسائل أخرى. وأكثر من 80 من شركات محفظتنا حققت مرتبة يونيكورن أو سوبر يونيكورن.

كما أن العديد من شركات محفظتنا تُعد من بين أكثر الشركات تأثيرًا اليوم في قطاعاتها المختلفة، بما في ذلك: Xiaomi، وMeituan، وBilibili، وZhihu، وRoborock، وHesai Technology، وUBTech، وWeRide، وHyperStrong، وInsta360، وUnisound، وGan & Lee Pharmaceuticals، وTigermed، وZai Lab، وCanSino Biologics، وSchrödinger، وAPT Medical، وSanyou Medical، وAmoyDx، وSinocellTech، وInsilico Medicine (SEHK:03696)، وAusperBio، وYuanxin Technology، وMedilink Therapeutics، وLaNova Medicines، وzai، وStepFun، وغيرها الكثير.

