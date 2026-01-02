國產GPU領軍企業壁仞科技成功登陸香港交易所

上海2026年1月2日 /美通社/ -- 北京時間2026年1月2日，啟明創投投資企業、國產GPU領軍企業壁仞科技成功登陸港交所，成為2026年港股首家上市企業。壁仞科技（06082.HK）發行價為19.6港元/股，開盤價35.7港元/股，市值855.42億港元。此次成功登陸港交所，壁仞科技不僅為「港股GPU第一股」，也是港股18C章規則落地以來發行規模最大的新股。

啟明創投是壁仞科技最早也是最堅定的支持者之一，2019年壁仞科技成立伊始，啟明創投就作為創始投資人，領投了公司的第一輪融資，並在後續持續支持公司發展。啟明創投不僅是公司最大的外部機構投資人，亦是公司的領航資深獨立投資者之一。

壁仞科技成立於2019年，是國內領先的通用智能計算解決方案提供商。公司堅持原創核心架構，首創Chiplet大算力芯片，構建軟硬協同創新的技術體系，致力於打造國產智能計算產業生態，成為中國人工智能產業發展的核心引擎。

目前，壁仞科技已開發出第一代GPGPU架構及一系列基於GPGPU的硬件，並已成功開發壁礪™106及壁礪™110兩款芯片產品以及性能更高的壁礪™166芯片產品，產品應用於AI數據中心、電信、AI解決方案、能源及公用事業、金融科技及互聯網等關鍵行業。

壁仞科技創始人、董事長兼CEO張文表示：「壁仞科技迎來了一個更好的開始，成為一家公眾公司，也意味著肩負起更大的責任。未來，壁仞科技將持續加大研發投入，全力推進全棧自主可控產品研發迭代，構建起完善的國產算力體系，著力提升我國智算產業的安全、穩定與堅韌水平，引領並賦能人工智能產業高質量發展。」

啟明創投主管合伙人周志峰表示：「作為壁仞科技的第一輪創始投資人，我們非常高興一路並肩同行、見證公司成功上市這一重要裡程碑。自創立之初，壁仞科技就選擇了一條極具挑戰但意義重大的道路—以持續的技術創新，打造高性能通用GPU。壁仞科技的成功上市，不僅是企業自身發展的重要節點，也驗證了中國科技創業的主題正逐步邁向以原始技術創新為核心的新階段。上市是階段性的成果，更是新征程的起點。期待壁仞科技持續深化技術創新，在構建中國乃至全球AI生態系統中貢獻更為重要的作用。」

關於啟明創投

啟明創投成立於2006年。目前，啟明創投旗下管理11只美元基金，7只人民幣基金，已募管理資產總額達到95億美元。自成立至今，專注於投資科技(Technology)、醫療創新(Healthcare)等行業早期和成長期的優秀企業。

截至目前，啟明創投已投資超過580家高速成長的創新企業，其中有超過210家分別在美國紐交所、納斯達克，香港交易所，上交所及深交所等交易所上市，或通過並購等方式退出，有80多家企業成為行業公認的獨角獸或超級獨角獸企業。

啟明創投投資企業中，很多已經成長為各自領域中最具影響力的公司，包括小米集團、美團、嗶哩嗶哩、知乎、石頭科技、禾賽科技、優必選、文遠知行、海博思創、影石創新、雲知聲、壁仞科技（06082.HK）、甘李藥業、泰格醫藥、再鼎醫藥、康希諾生物、Schrödinger、惠泰醫療、三友醫療、艾德生物、神州細胞、英矽智能、浩博醫藥、圓心科技、宜聯生物、禮新醫藥、智譜、階躍星辰等。

