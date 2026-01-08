中國AGI的開拓者與引領者智譜成功登陸香港交易所

上海2026年1月8日 /美通社/ -- 北京時間2026年1月8日，啟明創投投資企業、中國通用人工智能（AGI）的開拓者與引領者智譜成功登陸港交所，成為「全球大模型第一股」。智譜（02513.HK）發行價為116.20港元/股，開盤價120.00港元/股，市值528.28億港元。

啟明創投於2022年初聯合領投了智譜的B1輪融資 —— 正是這筆資金支撐智譜完成其首個千億參數大模型GLM的研發攻堅 —— 啟明創投並在B2及B4輪次繼續支持公司發展。在港股18C章程下，啟明創投是智譜的資深獨立投資者。

智譜成立於2019年，由清華大學技術成果轉化而來。智譜以「讓機器像人一樣思考」為願景，始終專注AGI的研發。自成立以來，智譜陸續推出了中國首個百億模型、首個開源千億模型、首個對話模型、首個多模態模型和全球首個設備操控智能體，打造了世界範圍內最為先進而全面的模型組合及智能體（AI Agent）產品。

智譜的GLM架構已實現全國產化突破，適配40餘款國產芯片，成為業內通用性最高的模型體系之一。其最新一代旗艦模型GLM-4.7，在多項主流公開基準測試中取得開源模型中的最佳表現。在全球百萬用戶參與盲測的權威編碼評估系統CodeArena中，GLM-4.7位列開源第一、國產第一，超過GPT-5.2。同時，在最具權威性的AA智能指數榜單中，該模型也斬獲開源模型第一、國產第一的成績。推出的GLM Coding Plan已在全球擁有15萬用戶，成為中國開發者的主流編程模型選擇。

目前，智譜已經發展成為中國最大的獨立大模型廠商，GLM系列大模型應用於民生治理、工業製造、能源電力、金融、互聯網、通信、消費電子、教育等行業。截至2025年9月30日，智譜的模型已賦能全球12000家企業客戶、逾8000萬台終端用戶設備以及超4500萬名開發者，亦為中國賦能終端設備最多的獨立通用大模型廠商。

智譜CEO張鵬表示：「在香港掛牌上市，對智譜而言是一個具有里程碑意義的節點。從清華實驗室的技術成果轉化，成長到一個上市企業，我們始終不忘『讓機器像人一樣思考』的初心。上市意味著我們要肩負起更深重的社會責任與行業使命。未來，智譜將繼續深耕全棧自主可控的大模型技術，極致探索AGI的能力上限，不斷提升GLM系列模型的推理、編碼與多模態能力。我們將致力於構建更加開放、繁榮的AI生態體系，通過技術普惠賦能千行百業，讓通用人工智能真正成為推動人類文明進步的生產力。」

啟明創投主管合夥人周志峰表示：「智譜團隊既有對技術路線的篤定執著，也展現出將前沿研究持續轉化為商業價值的出眾能力 —— 這種『技術信仰+產業落地』的雙重特質，讓我們堅信他們能在AI大浪潮中行穩致遠、領跑賽道。此次智譜成功上市，不僅是對中國底層AI技術創新路徑的關鍵驗證，更向整個科技投資領域傳遞了鮮明信號：市場終將認可並獎勵那些堅持前沿探索、深耕底層技術攻堅的團隊。我們期待智譜以上市為新起點，持續引領大模型技術的創新突破與產業應用，為AI生態創造更大價值。」

關於啟明創投

啟明創投成立於2006年。目前，啟明創投旗下管理11只美元基金，7只人民幣基金，已募管理資產總額達到95億美元。自成立至今，專注於投資科技（Technology）、醫療創新（Healthcare）等行業早期和成長期的優秀企業。

截至目前，啟明創投已投資超過580家高速成長的創新企業，其中有超過210家分別在美國紐交所、納斯達克，香港交易所，上交所及深交所等交易所上市，或通過併購等方式退出，有80多家企業成為行業公認的獨角獸或超級獨角獸企業。

啟明創投投資企業中，很多已經成長為各自領域中最具影響力的公司，包括小米集團、美團、嗶哩嗶哩、知乎、石頭科技、禾賽科技、優必選、文遠知行、海博思創、影石創新、雲知聲、壁仞科技、智譜、甘李藥業、泰格醫藥、再鼎醫藥、康希諾生物、Schrödinger、惠泰醫療、三友醫療、艾德生物、神州細胞、英矽智能、浩博醫藥、圓心科技、宜聯生物、禮新醫藥、階躍星辰等。

