إرتقاءاً بتجربة أداء المستخدم : منصة بينغ إكس BingXتعلن عن تعيين فيفيان لين مديرةً تنفيذيةً للمنتجات

سنغافورة ,7 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت منصة بينغ إكس BingX، وهي منصة عالمية رائدة في مجال تداول العملات الرقمية المشفرة، عن تعيين السيدة فيفيان لين في منصب المديرة التنفيذية للمنتجات. ويعكس هذا القرار الاستراتيجي التزام المنصة بالعمل على تمكين متداولي العملات المشفرة من خلال ماتحقه منتجاتها وخدماتها من تقدم مطرد. وستتولى السيدة فيفيان لين أيضًا دور المتحدث العالمي باسم منصة بينغ إكس وستعمل على تعزيز التواصل الشفاف للمنصة مع مجتمعات العملات الرقمية العالمية وتعزيزعلاقتها بها.

BingX Appoints Vivien Lin as Chief Product Officer to Elevate User Experience

وتتمتع السيدة فيفيان بخبرة في مجال التجارة وإدارة المنتجات وتطوير السوق مع التركيز على العملات الأجنبية ومنتجات المشتقات المالية لما يقرب من عقد من الزمن. وكان لها دور ريادي أثناء فترة عملها في المؤسسات ذات السمعة الطيبة مثل شركة مورغان ستانلي و وبنك بي إن بي باريبا و البنك الألماني "دويتشه بنك" . وتتمتع السيدة فيفيان بالإضافة إلى ذلك بسنوات من الخبرة في بورصات العملات المشفرة المعروفة حيث تولت مناصب قيادية في مجال المنتجات المالية وإدارة المخاطر وتطوير المنتجات الجديدة، إضافة إلى فهمها العميق لدورة حياة المنتج واستراتيجية التوجه إلى السوق.

وستؤدي فيفيان لين بصفتها المديرة التنفيذية للانتاج دورًا محوريًا في توجيه استراتيجية تطوير منتجات منصة بينغ إكس بمايتعلق بالعقود الآجلة والمؤشرات العالمية وإدارة الأصول. وستقوم في الوقت نفسه بتمثيل المنصة في المناسبات الرئيسية المتعلقة بهذه الصناعة وفي الاجتماعات الإقليمية، لتقوم بتوضيح رؤية المنصة المميزة حول الموضوعات ذات الصلة. وستقوم فيفيان بتوظيف فهمها الشامل لعمليات الشركة في تسهيل التواصل بين المستخدمين والشركاء، وتعزيز الاتصالات والتعاون المحتمل فيما بينهم.

وتعليقاً على تعيين فيفيان في هذا المنصب أصدرمجلس الإدارة والفريق التنفيذي البيان التالي : " لا يسعنا عند الترحيب بفيفيان لين عند توليها منصبها الثنائي المهام إلا أن نحتفل بانضمام شخصية محترفة وبارعة وقائدة ذات رؤية ثاقبة إلى فريقنا. فخبرة فيفيان الواسعة إلى جانب فهمها العميق للأسواق العالمية ينسجم مع تجسيد قيم منصة بينغ إكس ورؤيتها المستقبلية للمنصات العالمية. نرجو في ظل قيادتها الحكيمة أن نصل إلى آفاق جديدة في تقديم أحدث المنتجات وتعزيز تجربة أداء مستخدمنا مع المجتمع الأوسع نطاقاً."

وتعليقاً على تعيينها في هذا المنصب عبرت فيفيان لين عن حماسها قائلة: "يسعدني أن أتولى مهام المدير التنفيذي للمنتجات والمتحدث العالمي باسم منصة بينغ إكس، وسيساعدني ذلك بشكل كبيرعلى تمتين العلاقة بين عروضنا المبتكرة ومجتمع المستخدمين لدينا. إن إيماني بفلسفة الوضوح والبساطة، سواء من ناحية تطوير المنتج أو التواصل مع الآخرين، يدفعني للالتزام بتحويل الصعوبات إلى مجرد سبلٍ يسهل وصول الجميع إليها. أنا على أهبة الاستعداد للتأكد من أن لرؤية منصة بينغ إكس حول تحقيق التميز والابتكار وتمحورها حول المستخدم صدى فعالاً لدى جمهورنا العالمي. "

ويمثل تعيين فيفيان في هذا المنصب خطوة أخرى كبرى على طريق زيادة ردم الهوة ما بين تقنية سلسلة الكتل"البلوك تشين"والتمويل التقليدي، مما يضمن استمرار استفادة مستخدمي منصة بينغ إكس من الاندماج النشط. وتتطلع منصة بينغ إكس إلى مستقبل لا يتميز بالابتكار التكنولوجي فحسب بل بالفهم العميق لاحتياجات المستخدم أيضًا، مما يمهد الطريق لرحلة تحول كبير في المستقبل.

حول منصة BingX

تأسست منصة BingX في عام 2018، وهي بورصة رائدة في مجال العملات الرقمية المشفرة، ,تخدم أكثر من خمسة ملايين مستخدم في جميع أنحاء العالم. وتقدم منصة بينغ إكس السلع والخدمات المتنوعة، بما في ذلك المؤشرات العالمية ووظيفة النسخ التلقائي للتداول وإدارة الأصول - وكلها مصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستخدمين من المبتدئين إلى المحترفين. وتلتزم BingX بتوفير منصة جديرة بالثقة تمكن المستخدمين من استخدام الأدوات والميزات المبتكرة لرفع كفاءتهم التجاري

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