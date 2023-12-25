BingX назначил Вивьен Лин директором по продукту

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BingX

25 дек, 2023, 12:09 GMT

СИНГАПУР, 25 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая мировая биржа криптовалют, объявила о назначении Вивьен Лин  директором по продукту. Это стратегическое решение подчеркивает стремление BingX предоставлять криптотрейдерам возможность постоянно совершенствовать свои продукты и услуги. Вивьен Лин также возьмет на себя роль глобального представителя BingX, способствуя прозрачному общению и укрепляя связи с глобальными криптосообществами.

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BingX Appoints Vivien Lin as Chief Product Officer to Elevate User Experience
BingX Appoints Vivien Lin as Chief Product Officer to Elevate User Experience

Опыт Вивьен в трейдинге, управлении продуктами и развитии рынка охватывает почти десятилетие, с акцентом на форекс и производные финансовые инструменты, а также на ключевых должностях в таких авторитетных учреждениях, как Morgan Stanley, BNP Paribas и Deutsche Bank. Кроме того, Вивьен имеет многолетний опыт работы на известных криптовалютных биржах в качестве лидера в области финансовых продуктов, управления рисками и разработки новых продуктов, а также глубокое понимание жизненного цикла продукта и стратегии выхода на рынок.

В качестве директора по продукту Вивьен Лин будет играть ключевую роль в управлении стратегией разработки продуктов BingX в отношении фьючерсов, спотов и управления активами. В то же время она будет представлять BingX на главных отраслевых мероприятиях и региональных встречах, где она поделится своими собственными и уникальными взглядами на BingX по соответствующим темам. Вивьен умело использует свое всестороннее понимание деятельности компании, чтобы облегчить общение между пользователями и партнерами, способствуя потенциальным связям и сотрудничеству.

Совет директоров и руководство прокомментировали назначение Вивьен: «Приветствуя Вивьен Лин в ее новой роли, мы отмечаем не только появление опытного профессионала, но и дальновидного лидера. Под ее руководством мы ожидаем достичь новых высот в предоставлении передовых продуктов и улучшении взаимодействия наших пользователей с более широким сообществом».

Вивьен Лин выразила свое волнение, заявив: «Я очень рада взять на себя роль директора по продукту и глобального представителя в BingX, что позволяет мне укрепить связь между нашими инновационными предложениями и сообществом пользователей. Моя вера в философию ясности и простоты. Как в разработке продуктов, так и в коммуникации, я стремлюсь к тому, чтобы сделать инновационные продукты понятными и доступными. Я намерена транслировать видение BingX  нашей глобальной аудитории".

О BingX

BingX, основанная в 2018 году, является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 5 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, включая спотовые, деривативы, копи-трейдинг и управление активами — все они разработаны с учетом растущих потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая предоставляет пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торговых навыков.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2293056/1920_1080_3.jpg

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