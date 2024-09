إصدار لعبة WARHAMMER 40,000: SPACE MARINE VR - DEFENDERS OF AVARAX متاح الآن في مواقع VR ZERO LATENCY في جميع أنحاء العالم

اختبِر عالم Warhammer 40,000 كما لم يحدث من قبلُ مع فريقك الذي يصل إلى 8 لاعبين في مراكز Zero Latency VR في جميع أنحاء العالم.

ملبورن، أستراليا، 25 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- يَسُر Zero Latency VR، الشركة الرائدة بلا مُنازع في الترفيه التفاعلي، والعقل المُدَبر وراء أكبر شبكة مجانية للواقع الافتراضي في العالم، أن تُعلِن عن طرح تذاكر لعبة Space Marine VR - Defenders of Avarax للبيع. استعد لمغامرة ملحمية وتجربة هذه اللعبة الثورية التي يمكن تجربتها الآن في أكثر من 100 مركز في جميع أنحاء العالم.

Warhammer 40:000: Space Marine VR - Defenders of Avarax, available at Zero Latency VR venues worldwide.

Zero Latency تدفعك إلى قلب المعركة مع التكنولوجيا المتطورة، حيث تُجَسد Space Marine؛ جنديًّا خارقًا لا يُقهَر ولا يَرحم. اغمر نفسك في أعماق خطيرة لمدينة خلية شاسعة Hive City، حيث ستقضي على أسراب لا تَرحم من التيرانيين Tyranids، وهم خطر فضائي مُرعِب من أبعد أطراف المجرة. جهِّز نفسك بترسانة من الأسلحة القوية وادفع حماسك في ساحة معركة VR الأكثر توسُّعًا والأكثر دقةً من حيث التصميم على الإطلاق. استعد لمواجهة مليئة بالأدرينالين كما لم ترها من قبلُ!

قال Tim Ruse، الرئيس التنفيذي لشركة Zero Latency "كان هذا المشروع عملًا مليئًا بالحب الحقيقي، ولا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا بالجهد الاستثنائي الذي بذله فريقنا لتحقيق هذه الرؤية، نحن سعداء للغاية بالتعاون الرائد مع Games Workshop، والذي سمح لنا بإحياء عالم Warhammer 40,000 الأسطوري بطريقة جديدة وجذابة تمامًا، وتعتبر هذه أول سابقة تاريخية لحقوق الامتياز، لقد عملنا بجد لابتكار تجربة مميزة حقًا؛ تجربة من شأنها أن تأسر عُشاق اللعبة القدامى والجُدد على حد سواء".

يُعَدّ عالم Warhammer 40,000 إحدى أشهر العلامات التجارية وأكثرها بقاءً في عالم الخيال العلمي وألعاب الطاولة، ومنذ بداية هذه العلامة التجارية منذ أكثر من ثلاثة عقود، أسَرت ملايين المعجبين بتقاليدها الغنية المُفَصلة، وعالمها الواسع، وطريقة لعبها الجذابة. ونمت حقوق الامتياز إلى ما وراء أصول اللعبة وهو اللعب على الطاولة لتشمل الروايات الأكثر مبيعًا، وألعاب الفيديو، وحتى مسلسلات الرسوم المتحركة، مما عزز مكانتها كظاهرة ثقافية مع مجتمع عالمي شغوف ومُتفانٍ.

وقد وصلت Zero Latency في الفترة الحالية إلى علامة فارقة مع 100 موقع في جميع أنحاء العالم وأكثر من 4 ملايين لاعب يختبرون مغامراتها الغامرة. وتتخطى Zero Latency حدود الواقع الافتراضي، مما يسمح للاعبين بالتجوُّل بحُرية والمُشارَكة في تجارب مثيرة، من محاربة الزومبي إلى حل الألغاز المُعقدة، ومع شبكة تتوسع بسرعة وأعمال ضخمة مثل Far Cry VR وOutbreak، من المقرر أن تشهد Zero Latency نموًا أكبر في السنوات القادمة.

نبذة عن شركة ZERO LATENCY :

Zero Latency VR، هي شركة رائدة عالميًّا في مجال الترفيه الغامر، حيث تدفع بحدود المُمكن في التجارب القائمة على الموقع، ومع كونها أكبر شبكة واقع افتراضي للتَّجوُّل الحُر على هذا الكوكب، مع أكثر من 100 موقع متطور في أكثر من 26 دولة، تُعَدّ Zero Latency، هي المكان الذي يأتي إليه الباحثون عن الإثارة لعيش تخيلاتهم الجامحة. منذ إطلاق أول موقع VR حر في العالم في عام 2015، قامت Zero Latency بتشغيل أكثر من 4 ملايين لاعب، مما دفعهم إلى معارك متسارعة ضد الزومبي والقراصنة والروبوتات، وتحديهم مع الألغاز التي تتحدى الجاذبية. وسواء أكُنتَ تُجَسد شخصية جندي فضائي شرس أم تتعاون مع الأصدقاء في مواجهات ملحمية تضم 8 لاعبين، فإن Zero Latency تُقَدم مغامرات مذهلة تترك الواقع بعيدًا.

نبذة عن Games Workshop®

تُعَدّ شركة Games Workshop® Group PLC (المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية LSE تحت الرمز GAW.L)، ومقرها نوتنجهام في المملكة المتحدة، إحدى الشركات الرائدة في العالم لصناعة أفضل نماذج شخصيات الألعاب الخيالية المُصَغرة. كما تُصَمم شركة Games Workshop وتصنع وتبيع وتوزع مجموعة من منتجات Warhammer®: Age of Sigmar® وWarhammer® 40,000®، بالإضافة إلى نماذج شخصيات الألعاب المُصَغرة، والروايات ومجموعات النماذج وذلك عبر أكثر من 540 متجرًا خاصًا بها (بعلامة Games Workshop® التجارية أو Warhammer®)، وعَبر متجرها على شبكة الإنترنت www.games-workshop.com ، وقنوات البيع بالتجزئة المستقلة في أكثر من 50 دولة حول العالم. يمكن العثور على المزيد من المعلومات عن Games Workshop والعلامات التجارية الأخرى ذات الصلة ومجموعات المنتجات (بما في ذلك قسم النشر "Black Library" وأستوديو نماذج شخصيات الألعاب المُصغرة المصنوعة من الراتنج "Forge World") من خلال الموقع الإلكتروني www.games-workshop.com

جميع حقوق Warhammer 40,000: Space Marine VR، محفوظة لشركة © Games Workshop Limited 2024. تخضع كل من Space Marine VR، وشعار Space Marine VR، وDefenders of Avarax، وGW، وGames Workshop، وSpace Marine، و40K، وWarhammer، وWarhammer 40,000، وشعار النسر ذي الرأسين الخاص بـ "Aquila"، إلى جانب جميع الشعارات، والرسومات، والصور، والأسماء، والمخلوقات، والأجناس، والمَركَبات، والمواقع، والأسلحة، والشخصيات، وما يشابه جميع ما سبق، إما لعلامة تجارية مسجلة ® أو علامة تجارية ™ أو حقوق نشر © لشركة Games Workshop Limited، كما أنها مُسَجلة بأشكال مختلفة في جميع أنحاء العالم، وتُستخدَم بموجب ترخيص ينص على ذلك.

