WARHAMMER 40.000: SPACE MARINE VR - DEFENDERS OF AVARAX JETZT WELTWEIT AN ZERO LATENCY VR-STANDORTEN VERFÜGBAR

Erleben Sie das Universum von Warhammer 40.000 wie nie zuvor mit deinem Team von bis zu 8 Spielern in Zero Latency VR-Spielstätten auf der ganzen Welt.

MELBOURNE, Australien, 25. September 2024 /PRNewswire/ -- Zero Latency VR, der unangefochtene Marktführer im Bereich der immersiven Unterhaltung und der Kopf hinter dem größten echten In-Person-Free-Roam-VR-Netzwerk der Welt, freut sich, mitteilen zu können, dass Space Marine VR - Defenders of Avarax jetzt verfügbar ist! Bereiten Sie sich auf ein episches Abenteuer vor und erleben Sie dieses revolutionäre Spiel, das jetzt an über 100 Orten weltweit erhältlich ist.

Are you ready to embody the superhuman skill of a Space Marine, the greatest of the Emperor’s warriors? Channel your fear into fury and defeat alien swarms in epic battles, on the war-ravaged planet of Avarax. Unleash your deadly abilities in this adrenaline-filled sci-fi adventure! Warhammer 40:000: Space Marine VR - Defenders of Avarax, available at Zero Latency VR venues worldwide.

Zero Latency versetzt Sie mit modernster Technologie mitten in die Schlacht, wenn Sie einen Space Marine verkörpern, einen unaufhaltsamen, rücksichtslosen Supersoldaten. Tauchen Sie ein in die gefährlichen Tiefen einer riesigen Hive City, wo Sie unerbittliche Schwärme von Tyraniden vernichten, einer furchterregenden außerirdischen Bedrohung aus den entlegensten Winkeln der Galaxie. Rüsten Sie sich mit einem Arsenal mächtiger Waffen aus und gehen Sie im größten, komplexesten VR-Schlachtfeld, das je geschaffen wurde, an Ihre Grenzen. Machen Sie sich bereit für einen adrenalingeladenen Showdown, der seinesgleichen sucht!

„Dieses Projekt war ein echter Liebesdienst, und ich könnte nicht stolzer auf die außergewöhnlichen Anstrengungen unseres Teams sein, diese Vision zum Leben zu erwecken", sagte Tim Ruse, Geschäftsführer von Zero Latency. „Wir sind absolut begeistert von unserer bahnbrechenden Zusammenarbeit mit Games Workshop, die es uns ermöglicht hat, das legendäre Warhammer-40.000-Universum auf eine völlig neue und fesselnde Weise zum Leben zu erwecken. Dies ist eine historische Premiere für die Franchise, und wir haben hart daran gearbeitet, ein wirklich besonderes Erlebnis zu schaffen - eines, das sowohl eingefleischte Fans als auch Neulinge wie nie zuvor fesseln wird."

Das Universum von Warhammer 40.000 ist eines der beliebtesten und beständigsten Franchises in der Welt der Science-Fiction und Tabletop-Spiele. Seit seinen Anfängen vor über drei Jahrzehnten hat es Millionen von Fans mit seiner detailreichen Geschichte, seinem weitläufigen Universum und seinem fesselnden Spiel in seinen Bann gezogen. Das Franchise hat sich über seine Ursprünge im Tabletop hinaus entwickelt und umfasst inzwischen Bestseller-Romane, Videospiele und sogar Zeichentrickserien und hat seinen Platz als kulturelles Phänomen mit einer leidenschaftlichen und engagierten weltweiten Gemeinschaft gefestigt.

Zero Latency hat soeben einen wichtigen Meilenstein erreicht: 100 Spielorte weltweit und über 4 Millionen Spieler, die ihre immersiven Abenteuer erleben. Zero Latency verschiebt die Grenzen der virtuellen Realität, indem es den Spielern erlaubt, sich frei zu bewegen und spannende Erfahrungen zu machen, vom Kampf gegen Zombies bis zum Lösen komplexer Rätsel. Mit einem schnell wachsenden Netzwerk und Blockbuster-Hits wie Far Cry VR und Outbreak wird Zero Latency in den kommenden Jahren noch weiter wachsen.

Finden Sie den nächstgelegenen Veranstaltungsort und stürzen Sie sich noch heute in die Action: https://booking.zerolatencyvr.com/book-now

INFORMATIONEN ZU ZERO LATENCY:

Zero Latency VR ist der weltweite Pionier für immersive Unterhaltung und verschiebt die Grenzen des Möglichen bei ortsbezogenen Erlebnissen. Als größtes Free-Roam-VR-Netzwerk der Welt mit über 100 hochmodernen Spielstätten in über 26 Ländern ist Zero Latency der Ort, an dem Nervenkitzel-Suchende ihre wildesten Fantasien ausleben können. Seit dem Start des weltweit ersten Free-Roam-VR-Treffpunkts 2015 hat Zero Latency mehr als 4 Millionen Spieler in seinen Bann gezogen, indem es sie in rasante Kämpfe gegen Zombies, Piraten und Roboter katapultiert und sie mit der Schwerkraft trotzenden Rätseln herausfordert. Egal, ob ein kämpferischer Space Marine verkörpert werden soll oder sich Freunde zu epischen 8-Spieler-Showdowns zusammentun, Zero Latency liefert atemberaubende Abenteuer, die die Realität weit hinter sich lassen.

LINKS ZU SOZIALEN MEDIEN:

Instagram und https://www.tiktok.com/@zerolatencyvrTikTok: @zerolatencyvr

LinkedIn : Zero Latency VR

Assets finden Sie hier.

Pressekontakt:

Luke Mitchell

Manager für PR und Kommunikation

+61 (0) 413614412

[email protected]

Informationen zu Games Workshop®

Die Games Workshop® Group PLC (LSE:GAW.L) mit Sitz in Nottingham, Großbritannien, produziert die besten Fantasy-Miniaturen der Welt. Games Workshop entwickelt, produziert, verkauft und vertreibt seine Warhammer®-Reihe: Age of Sigmar® und Warhammer® 40.000® Spiele, Miniaturen, Romane und Modellbausätze über mehr als 540 eigene Läden (mit den Marken Games Workshop® oder Warhammer®), den Webshop www.games-workshop.com und unabhängige Einzelhandelskanäle in mehr als 50 Ländern weltweit. Weitere Informationen über Games Workshop und seine anderen verwandten Marken und Produktreihen (einschließlich unserer Verlagsabteilung 'Black Library' und unserem speziellen Resin-Miniaturenstudio 'Forge World') finden Sie unter www.games-workshop.com.

Warhammer 40.000: Space Marine VR © Games Workshop Limited 2024. Space Marine VR,das Space Marine VR-Logo, Defenders of Avarax, GW, Games Workshop, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40.000, das „Aquila"-Doppeladler-Logo und alle damit verbundenen Logos, Illustrationen, Bilder, Namen, Kreaturen, Rassen, Fahrzeuge, Orte, Waffen, Charaktere und das unverwechselbare Abbild davon sind entweder ® oder TM und/oder © Games Workshop Limited, die weltweit unterschiedlich registriert sind und unter Lizenz verwendet werden.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=EuBLQKNGT1I

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2512417/Space_Marine_VR_PR_Launch_LS_Battle_City.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2489254/Zero_Latency_VR_logo_2024_primairy_RGB_Logo.jpg