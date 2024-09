Experimente el universo de Warhammer 40,000 como nunca antes con su escuadrón de hasta 8 jugadores en las salas de Zero Latency VR de todo el mundo.

MELBOURNE, Australia, 25 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Zero Latency VR , el líder indiscutible en entretenimiento inmersivo y el cerebro detrás de la mayor red de RV free-roam (realidad virtual de juego libre) en persona del mundo, se complace en anunciar que Space Marine VR - Defenders of Avarax ya está disponible! Prepárese para una aventura épica y experimente este juego revolucionario, ahora accesible en más de 100 salas de todo el mundo.

¿Está listo para encarnar la habilidad sobrehumana de un Marine espacial, el más grande de los guerreros del emperador? Convierta su temor en furia y derrote hordas de alienígenas en batallas épicas, en el planeta devastado de Avarax. ¡Dé rienda suelta a sus habilidades mortales en esta aventura de ciencia ficción llena de adrenalina! Warhammer 40:000: Space Marine VR - Defenders of Avarax, disponible en las salas de Zero Latency VR de todo el mundo.

Zero Latency hace que se sumerja en el centro de la batalla con tecnología de vanguardia, mientras encarna a un Marine espacial; un supersoldado imparable y despiadado. Sumérjase en las peligrosas profundidades de una vasta ciudad colmena, donde aniquilará implacables hordas de Tiránidos, una amenaza alienígena terrorífica procedente de los confines de la galaxia. Equípese con un arsenal de armas poderosas y supere sus límites en el campo de batalla de RV más amplio e intrincado jamás creado. Prepárese para un enfrentamiento con mucha adrenalina!

"Este proyecto ha sido realizado con mucho cariño y estoy sumamente orgulloso del extraordinario esfuerzo de nuestro equipo para hacer realidad esta visión", declaró Tim Ruse, director general de Zero Latency. "Estamos entusiasmados con nuestra innovadora colaboración con Games Workshop, que nos ha permitido dar vida a su legendario universo Warhammer 40,000 de una forma totalmente nueva y cautivadora. Se trata de una primicia histórica para la franquicia, y hemos trabajado arduamente para crear una experiencia realmente especial, que cautivará como nunca a los seguidores incondicionales y a los recién llegados."

El universo Warhammer 40,000 es una de las franquicias más populares y duraderas del mundo de la ciencia ficción y los juegos de mesa. Desde su creación hace más de tres décadas, ha cautivado a millones de aficionados con su rico y detallado argumento, su extenso universo y su atractivo modo de juego. La franquicia ha crecido más allá de sus orígenes como juego de mesa para incluir novelas exitosas, videojuegos e incluso series animadas, que consolidan su lugar como fenómeno cultural con una comunidad mundial apasionada y especializada.

Zero Latency acaba de alcanzar un importante hito con 100 salas en todo el mundo y más de 4 millones de jugadores que experimentan sus aventuras inmersivas. Zero Latency traspasa los límites de la realidad virtual, y permite a los jugadores deambular libremente y vivir experiencias emocionantes, desde luchar contra zombis hasta resolver complejos rompecabezas. Zero Latency cuenta con una red en rápida expansión y éxitos de taquilla como Far Cry VR y Outbreak, y está preparada para crecer aún más en los próximos años.

ACERCA DE ZERO LATENCY:

Zero Latency VR es pionera mundial en entretenimiento inmersivo, ampliando los límites de lo que es posible con experiencias basadas en la localización. Zero Latency es la mayor red de RV free-roam (realidad virtual de juego libre) del planeta, con más de 100 salas de última generación en más de 26 países, donde los amantes de las emociones fuertes pueden hacer realidad sus fantasías más salvajes. Desde su lanzamiento en 2015, Zero Latency ha electrizado a más de 4 millones de jugadores, a los que ha catapultado a batallas contra zombis, piratas y robots para el infarto, y retado con rompecabezas que desafían la gravedad. Ya sea personificando a un feroz Navegador Espacial o formando equipo con amigos para épicos enfrentamientos de 8 jugadores, Zero Latency ofrece alucinantes aventuras que dejan la realidad muy atrás.

Acerca de Games Workshop®

Games Workshop® Group PLC (LSE:GAW.L), con sede en Nottingham, Reino Unido, produce las mejores miniaturas de fantasía en todo el mundo. Games Workshop diseña, fabrica, vende y distribuye su variedad de juegos Warhammer®: Age of Sigmar® y Warhammer® 40,000®, miniaturas, novelas y kits de modelado mediante más de 540 tiendas propias (con la marca Games Workshop® o Warhammer®), la tienda web www.games-workshop.com y canales minoristas independientes en más de 50 países de todo el mundo. Encontrará más información sobre Games Workshop y sus otras marcas y variedad de productos relacionadas (incluida nuestra división editorial "Black Library" y nuestro estudio especial de miniaturas de resina "Forge World") en www.games-workshop.com.

Warhammer 40,000: Space Marine VR © Games Workshop Limited 2024. Space Marine VR, el logotipo de Space Marine VR, Defenders of Avarax, GW, Games Workshop, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40,000 y el logotipo del águila de doble cabeza "Aquila", y todos los logotipos relacionados, ilustraciones, imágenes, nombres, criaturas, razas, vehículos, lugares, armas, caracteres y su semejanza distintiva, son ® o TM, y/o © Games Workshop Limited, registrados de forma variable en todo el mundo y utilizados con licencia.

