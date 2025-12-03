لعبة OUTBREAK 2: MALL MAYHEM، الجزء الثاني الذي انتظرتموه بفارغ الصبر، أصبح الآن متاحًا في جميع أماكن ZERO LATENCY VR حول العالم

لعبة Outbreak 2: Mall Mayhem هي الجزء الثاني الأكبر والأكثر قوة وإثارة من Outbreak، تجربة الواقع الافتراضي الغامرة الأكثر شهرة من Zero Latency VR.

ملبورن، أستراليا، 3 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- يسرُّ Zero Latency VR، الشركة الرائدة بلا منازع في مجال الترفيه الغامر والعقل المُدَبر وراء أكبر شبكة واقع افتراضي قائمة على الموقع الحقيقي في العالم، الإعلان بكل حماس عن إطلاق لعبة Outbreak 2: Mall Mayhem ، الجزء الثاني المشحون بالإثارة والمليء بالزومبي، الذي انتظره عشاق اللعبة بفارغ الصبر.

Outbreak 2: Mall Mayhem. The apocalypse that began in Outbreak has gone to the next level. The infection has a new home, the mall. And it’s crawling with mutant zombies. It’s havoc. It’s mayhem. Can you survive the chaos? Outbreak 2: Mall Mayhem, available exclusively at Zero Latency VR venues worldwide

انفجرت مرحلة نهاية العالم التي بدأت في Outbreak وتحوَّلت إلى فوضى عارمة، والمكان أصبح يعج بزومبي متحولين لا يرحمون. Spitters. Spewers. Boomers. سلالات جديدة، وكوابيس لم تشهدوها من قبل، وجحافل من الموتى في اندفاع جائع يضع اللاعبين في قلب الرعب والإثارة كما لم يحدث من قبل. العالم بحاجة إلى أبطال يجرؤون على احتضان الفوضى… أو على الأقل تقديم أقصى درجات الجرأة والجنون.

كونه الجزء الرسمي الأول من Zero Latency VR، ترفع لعبة Outbreak 2: Mall Mayhem مستوى الإثارة إلى أقصى الحدود مع:

سلالات زومبي متحولة جديدة تكبر وتزداد شراسة وفوضوية كلما تعمقت أكثر في اللعبة

ساحات قتال أيقونية داخل المول مليئة بأرضيات زجاجية قابلة للكسر، ونيران تتساقط من كل صوب، ومسار عقبات وكأنه خرج مباشرة من فيلم رعب

تفاعلات فوضوية مذهلة مثل الألعاب المتفجرة والعرائس القابلة للتدمير – لأنه في نهاية العالم، كل شيء يجب أن يُدمر

غمر كامل بلا حدود مدعوم بتقنية الجيل القادم من Zero Latency: لا حقائب ظهر، ولا كابلات، ورؤية شاملة، وصوت محيطي، وساحة ضخمة بحجم ملعب تنس

فوضى جماعية على مستوى الفرق تصل إلى 8 لاعبين – لأن صيد الزومبي تجربة جماعية لا يمكن خوضها بمفردك

"بعد النجاح الهائل لـ Outbreak، انتظر عشاق اللعبة بفارغ الصبر الجزء الثاني لمواصلة مغامرات صيد الزومبي في عالم جديد مليء بالإثارة"، حسبما صرَّح Tim Ruse، الرئيس التنفيذي لشركة Zero Latency VR. "تقدم لعبة Outbreak 2: Mall Mayhem تجربة لا مثيل لها: مغامرة شرسة، ومليئة بالمرح والفوضى، وتجوب واحدة من أكثر ساحات القتال شهرة وإثارة يمكن تخيلها. تجمع هذه التجربة كل ما أحبّه اللاعبون في الجزء الأصلي، وتضاعف الإثارة والتشويق إلى أقصى الحدود".

تم تطوير لعبة Outbreak 2: Mall Mayhem بالكامل داخليًا في مقر Zero Latency VR في ملبورن، أستراليا. توسع هذه التجربة عروض Zero Latency في هذا النوع، وتُضيف بُعدًا جريئًا جديدًا إلى مكتبتها المتنامية من مغامرات الواقع الافتراضي الغامرة الضخمة.

الموتى في انتظارك. المول يكتظ بالحركة. الفوضى على أشدها.

والعالم بحاجة إلى فريق شجاع بما يكفي لمواجهته.

الحجوزات مفتوحة الآن في: https://booking.zerolatencyvr.com

نبذة عن شركة ZERO LATENCY:

Zero Latency VR، هي شركة رائدة عالميًّا في مجال الترفيه الغامر، حيث تدفع بحدود المُمكن في التجارب القائمة على الموقع. ومع كونها أكبر شبكة واقع افتراضي حُر الحركة على هذا الكوكب، مع أكثر من 150 موقع متطور من 30 دولة، تُعَدّ Zero Latency، هي المكان الذي يأتي إليه الباحثون عن الإثارة لعيش تخيلاتهم الجامحة.

