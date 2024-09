إطلاق Lynk & Co 06 في الكويت، وكشف النقاب عن سيارة SUV أنيقة من الفئة B في الشرق الأوسط

مدينة الكويت، 11 سبتمبر 2024 / PRNewswire / -- في الخامس من سبتمبر، أطلقت Lynk & Co رسمياً طراز Lynk & Co 06 الذي طال انتظاره، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) أنيقة وعالية الجودة من الفئة B في الكويت، توفر للمستهلكين المحليين حلول تنقل متطورة وعصرية. مع دخولها إلى الشرق الأوسط، تعمل أيضًا Lynk & Co 06 على الارتقاء بتجربة القيادة المعاصرة وتمثل تقدمًا كبيرًا في توسيع الحضور الإقليمي للعلامة التجارية.

بفضل تصميمها ومواردها العالمية، تعمل Lynk & Co 06 على دمج التكنولوجيا المتقدمة مع الجودة الفائقة والتصميم المتطور. يجسد تصميمها الخارجي العصري الجماليات الحضرية، بينما يضمن أداؤها الديناميكي تجربة قيادة متميزة. بفضل خصائصها المتميزة في الاستكشاف الحضري، يستحوذ طراز Lynk & Co 06 على اهتمام وحماس السوق الكويتي بشكل متزايد مع استمرار نمو التوقعات لهذا النموذج الفريد.

تتميز Lynk & Co 06 بفلسفتها في التصميم ""Mega-city Contrast، والتي تجسد روح الاستكشاف الحضري والإمكانيات التي لا حدود لها في حياة المدينة. من بين مجموعة خيارات الألوان المتوفرة لـ Lynk & Co 06 في الكويت، يتم تصميم الألوان المذهلة مثل Sonic Green و Pastel Lilac لإبهار المجتمع المحلي وتوفير لمسات مميزة على الطرق. تتناغم الشبكة الأمامية، المستوحاة من الحياة الحضرية، مع مصابيح الطاقة الخلفية مكعبة الشكل، والتي تستوحي تصميمها من أضواء المدينة التي تنعكس على الماء.

تتميز سيارة Lynk & Co 06 بأداء رياضي وقدرات رائعة وتحكم استثنائي. وهي مجهزة بمحرك قوي يوفر أقصى قدرة تبلغ 181 حصان وعزم دوران يبلغ 290 N•m. يتضمن نظام الهيكل نظام تعليق مستقل متقدم بأربع عجلات، مع دعامة MacPherson في الأمام ومحور متعدد الوصلات في الخلف، مما يعزز السلاسة والمرونة على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، يحقق طراز Lynk & Co 06 مسافة كبح تبلغ 36.2 متر فقط عند سرعة 100 كم/ساعة، مما يوفر تجربة قيادة آمنة.

باعتبارها سيارة SUV متعددة الاستخدامات ذات تصميم حضري ضمن مجموعة منتجات Lynk & Co، فقد حظيت Lynk & Co 06 بالفعل بإشادة واسعة النطاق في أسواق مختلفة. ويأتي إطلاق هذه العلامة التجارية في الكويت ليؤكد الاهتمام الكبير والترقب لهذه العلامة التجارية العالمية الراقية والعصرية في سوق دول مجلس التعاون الخليجي. في المستقبل، ستواصل Lynk & Co توفير المزيد من حلول التنقل الاستثنائية لمزيد من المستهلكين حول العالم، وإثراء الحياة الحضرية بالتطور التكنولوجي.

نبذة عن Lynk & Co:

تم إطلاق Lynk & Co عام 2016 بما يلائم احتياجات الجيل الجديد من سكان المناطق الحضرية المفتوحة. Lynk & Co ليست مجرد علامة تجارية جديدة للسيارات، ولكنها علامة تجارية رائدة في عالم صناعة السيارات بأكمله. حيث تهدف هذه العلامة التجارية، التي أُسِست لتكون عالمية ومنفتحة ومتصلة بجمهورها، إلى بناء منصة مفتوحة تربط المستهلكين بالسيارات وبالعالم من حولهم.