إطلاق النسخة الثالثة من دليل ميشلان أبوظبي!

- جميع المطاعم الحالية الحاصلة على نجوم ميشلان تحتفظ بجوائزها

- انضمت 3 مطاعم جديدة إلى القائمة المختارة

- تم منح جائزتين جديدتين من فئة بيب جورماند

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة, 1 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة ميشلان أن تقدم دليل ميشلان أبوظبي 2025، النسخة الثالثة من المطاعم الموصى بها في عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

غوندال بولينك، المدير الدولي لأدلة ميشلان، أشاد بأبوظبي كوجهة طهي فريدة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على التميز في دليل ميشلان يتطلب التزامًا مستمرًا بالجودة العالية. وأكد أن المطاعم المحلية قدمت تجارب طهوية مميزة يوميًا، مما يظهر الشغف والاتساق، وتوقع أن يستمر مستوى المطبخ في الارتفاع مع السنوات القادمة.

The MICHELIN Guide Ceremony Abu Dhabi 2025

جميع المطاعم الأربعة التي تحمل حاليًا نجمة ميشلان أظهرت الاتساق والمهارة الطهوية المطلوبة للاحتفاظ بجائزتها لعام آخر. لقد عملت فرقهم جميعًا بجد كبير وتستحق تمامًا تميزها. هذه المطاعم هي 99 سوشي بار، إرث، تاليا باي أنطونيو غويدا وهاكاسان.

المطاعم الثلاثة الجديدة التي تمت إضافتها إلى الدليل هي:

بورد ايو باي نيكولاس إزنار استمتع بالكلاسيكيات الفرنسية في هذا الفرع من الأصل في كوت دور.

إم شريف سي كافيه تذوق الطهي اللبناني الأصيل.

مطعم برودواي براسيري أمريكي حديث في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال .

تم منح كل من ميكا وريبا جائزة بيب جورماند ؛ ميكا لقيمتها الاستثنائية في تقديم المأكولات المتوسطية الطازجة واللذيذة وريبا لتخصصاتها في الأسماك والمأكولات البحرية بأسعار معقولة. ينضمون إلى قائمة من خمسة مطاعم احتفظت بجوائزها تزال، المرزاب الشعبي، بيروت سور مير، أوتورو، وألميّاس.

ثلاث جوائز خاصة تُمنح للمحترفين الموهوبين:

تهدف جوائز ميشلان الخاصة إلى تسليط الضوء والاحتفال بالتنوع المذهل للأدوار داخل صناعة الضيافة، وكذلك بأكثر المحترفين موهبة وإلهامًا.

جائزة الشيف الشاب لهذا العام تذهب إلى ياسمينا حايك من إم شريف سي كافيه ، البالغة من العمر 28 عامًا، إرث من عائلتها الطهوي، الذي بدأته والدتها ميراي حايك في بيروت.

جائزة الترحيب والخدمة ذهبت إلى فريق ميكا في مرسى ياس، بقيادة الشيف والمالك ماريو لوي ، لتقديمهم خدمة دافئة وودية. لاحظ مراقبون ميشلان اهتمام الموظفين الزائد وترحيبهم الجميل، مما جعل تجربة تناول الطعام مميزة حقًا.

جائزة افتتاح العام 2025 تذهب إلى ريبا. تأثر مراقبون ميشلان بمطعم ريبا المحلي في سوق الميناء، الذي يديره الشيف فيصل محمد الهرمودي. يستخدم المطعم الأسماك الطازجة من ميناء زايد، ويقدم أطباقًا بحرية مميزة في موقع بعيد عن وسط المدينة.

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