Se presenta la tercera edición de la Guía MICHELIN de Abu Dabi

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 2 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- La Guía MICHELIN de Abu Dabi 2025 lanzó su tercera edición, y destaca la evolución del ambiente gastronómico de la capital. Se han agregado cinco nuevos restaurantes, dos de los cuales reciben un Bib Gourmand. Los cuatro restaurantes que anteriormente ostentaban estrellas MICHELIN han conservado sus galardones: Erth, 99 Sushi Bar, Hakkasan y Talea by Antonio Guida.

Las cinco nuevas incorporaciones a La Guía son las siguientes:

The MICHELIN Guide Ceremony Abu Dhabi 2025

Mika: un lugar animado en Yas Marina que ofrece cocina mediterránea

que ofrece cocina mediterránea Bord'O de Nicolas Isnard : clásicos franceses del original de Côte-d' Or

: clásicos franceses del original de Côte-d' Or Em Sherif Sea Café: auténtica cocina libanesa

Broadway: moderna brasería estadounidense en el Emirates Palace Mandarin Oriental Hotel.

Ryba: se especializa en pescado local cocinado en una parrilla de carbón

A Mika y ryba se les otorga un Bib Gourmand por su valor y calidad, por lo que se unen a cinco restaurantes Bib Gourmand: t 'azal, Al Mrzab, Beirut Sur Mer, Otoro y Almayass. También se entregaron premios especiales, como el Young Chef Award a Yasmina Hayek de Em Sherif Sea Café, el Service Award al equipo de Mika y el Opening of the Year para 2025 a ryba.

Gwendal Poullennec, director internacional de las Guías MICHELIN, elogió la escena culinaria de Abu Dabi por su mezcla de tradiciones auténticas e innovaciones. Destacó el potencial de la ciudad como destino culinario único y enfatizó el desafío de mantener las distinciones MICHELIN anualmente. Poullennec elogió a los profesionales locales por su inquebrantable compromiso con la excelencia, ya que brindan experiencias gastronómicas únicas con pasión y consistencia. Expresó su optimismo de que más chefs se sientan atraídos por Abu Dabi, y eleven aún más sus estándares culinarios en los próximos años.

Los premios especiales de la Guía MICHELIN celebran la diversidad y el talento en la industria hotelera. Este año, el Young Chef Award es para Yasmina Hayek de Em Sherif Sea Café por sus auténticos platos libaneses y su enfoque vanguardista. El Welcome and Service Award se otorga al equipo de Mika, dirigido por el chef y propietario Mario Loi, por su servicio cálido y atractivo. Opening of the Year 2025 se otorga a ryba, un restaurante local en el zoco Al Mina, elogiado por su atractivo menú de pescado y la pasión del chef y propietario Faisal Mohamed Alharmoodi.

