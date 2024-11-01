《阿布達比米芝蓮指南》第三版正式推出

Mika：餐廳位於雅斯碼頭（Yas Marina）的繁華地段，供應地中海美食

Bord'O by Nicolas Isnard：餐廳供應源自法國勃艮第「金丘」地區（Côte-d'Or）的法式經典菜式

Em Sherif Sea Café：餐廳供應正宗黎巴嫩佳餚

Broadway：這間現代美式餐館座落阿聯酋皇宮文華東方酒店（Emirates Palace Mandarin Oriental Hotel）

ryba：專門供應以炭火烤製的本地魚類佳餚

Mika和ryba獲頒「必比登推介」，以表揚其卓越品質與價值。此外，以下五間餐廳亦保留「必比登推介」榮譽，分別為：t'azal、Al Mrzab、Beirut Sur Mer、Otoro及Almayass。主辦單位同時頒發多個特別獎項（Special Awards），其中包括將「年輕廚師獎」（Young Chef Award）頒予Em Sherif Sea Café的Yasmina Hayek，Mika團隊獲頒「歡迎與服務獎」（Welcome and Service Award），而「2025年最佳新開幕餐廳獎」（Opening of the Year for 2025）則由ryba奪得。

《米芝蓮指南》國際總監Gwenal Poullennec讚揚阿布達比飲食界，稱讚其完美融合了正宗傳統與創新。他強調這座城市作為獨特美食目的地的潛力，並指出各餐廳每年保持米芝蓮星級榮譽的挑戰。Gwenal Poullennec讚揚當地餐飲業專業人士對卓越的堅持，並表示他們以熱情和穩定的表現，為顧客帶來獨特的美食體驗。他對未來幾年將會有更多廚師被吸引到阿布達比表示樂觀，這將進一步提升當地的美食水平。

《米芝蓮指南》的特別獎項（Special Awards）旨在向餐飲及酒店業的多樣性和才華致敬。今年的「年輕廚師獎」（Young Chef Award）頒予Em Sherif Sea Café的Yasmina Hayek，以表揚她在傳承正宗黎巴嫩菜餚的同時，融合前瞻性的創新理念。「歡迎與服務獎」（Welcome and Service Award）頒發給由廚師兼老闆Mario Loi領導的Mika團隊，以表彰團隊讓客人倍感賓至如歸的貼心服務。「2025年最佳新開幕餐廳獎」（Opening of the Year for 2025）頒給位於Al Mina souq的本地餐廳ryba，餐廳的魚類菜式令人垂涎欲滴，廚師兼老闆Faisal Mohamed Alharmoodi則熱情洋溢，因而備受讚譽。

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Tooba Khan

資深公關經理

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SOURCE The MICHELIN Guide