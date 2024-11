《阿布達比米芝蓮指南》第三版正式推出

Mika:餐廳位於雅斯碼頭(Yas Marina)的繁華地段,供應地中海美食

Bord'O by Nicolas Isnard:餐廳供應源自法國勃艮第「金丘」地區(Côte-d'Or)的法式經典菜式

Em Sherif Sea Café:餐廳供應正宗黎巴嫩佳餚

Broadway:這間現代美式餐館座落阿聯酋皇宮文華東方酒店(Emirates Palace Mandarin Oriental Hotel)

ryba:專門供應以炭火烤製的本地魚類佳餚

Mika和ryba獲頒「必比登推介」,以表揚其卓越品質與價值。此外,以下五間餐廳亦保留「必比登推介」榮譽,分別為:t'azal、Al Mrzab、Beirut Sur Mer、Otoro及Almayass。主辦單位同時頒發多個特別獎項(Special Awards),其中包括將「年輕廚師獎」(Young Chef Award)頒予Em Sherif Sea Café的Yasmina Hayek,Mika團隊獲頒「歡迎與服務獎」(Welcome and Service Award),而「2025年最佳新開幕餐廳獎」(Opening of the Year for 2025)則由ryba奪得。

《米芝蓮指南》國際總監Gwenal Poullennec讚揚阿布達比飲食界,稱讚其完美融合了正宗傳統與創新。他強調這座城市作為獨特美食目的地的潛力,並指出各餐廳每年保持米芝蓮星級榮譽的挑戰。Gwenal Poullennec讚揚當地餐飲業專業人士對卓越的堅持,並表示他們以熱情和穩定的表現,為顧客帶來獨特的美食體驗。他對未來幾年將會有更多廚師被吸引到阿布達比表示樂觀,這將進一步提升當地的美食水平。

《米芝蓮指南》的特別獎項(Special Awards)旨在向餐飲及酒店業的多樣性和才華致敬。今年的「年輕廚師獎」(Young Chef Award)頒予Em Sherif Sea Café的Yasmina Hayek,以表揚她在傳承正宗黎巴嫩菜餚的同時,融合前瞻性的創新理念。「歡迎與服務獎」(Welcome and Service Award)頒發給由廚師兼老闆Mario Loi領導的Mika團隊,以表彰團隊讓客人倍感賓至如歸的貼心服務。「2025年最佳新開幕餐廳獎」(Opening of the Year for 2025)頒給位於Al Mina souq的本地餐廳ryba,餐廳的魚類菜式令人垂涎欲滴,廚師兼老闆Faisal Mohamed Alharmoodi則熱情洋溢,因而備受讚譽。

