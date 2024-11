La troisième édition du MICHELIN Guide Abu Dhabi est dévoilée

- Tous les restaurants actuellement dotés d'une étoile MICHELIN conservent leurs récompenses.

- 5 restaurants ajoutés au Guide

- Deux nouveaux Bib Gourmands récompensés

ABU DHABI, EAU, 1er novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le MICHELIN Guide Abu Dhabi 2025 a lancé sa troisième édition, mettant en lumière l'évolution de la scène gastronomique de la capitale. Cinq nouveaux restaurants ont été ajoutés, dont deux ont reçu un Bib Gourmand. Les quatre restaurants qui détenaient précédemment des étoiles MICHELIN ont conservé leurs récompenses : Erth, 99 Sushi Bar, Hakkasan et Talea by Antonio Guida.

Les cinq nouveaux ajouts au Guide sont les suivants :

The MICHELIN Guide Ceremony Abu Dhabi 2025

Mika : Un lieu animé de la marina de Yas proposant une cuisine méditerranéenne

Bord'O de Nicolas Isnard : Les classiques français de l'original de Côte-d'Or

Em Sherif Sea Café : Cuisine libanaise authentique

Broadway : Brasserie américaine moderne à l'hôtel Emirates Palace Mandarin Oriental.

ryba : Spécialisé dans le poisson local cuit sur un gril au charbon de bois.

Mika et ryba sont récompensés par un Bib Gourmand pour leur valeur et leur qualité, rejoignant ainsi les cinq autres restaurants Bib Gourmand : t'azal, Al Mrzab, Beirut Sur Mer, Otoro et Almayass. Des prix spéciaux ont également été décernés, notamment le prix du jeune chef à Yasmina Hayek du Em Sherif Sea Café, le prix du service à l'équipe de Mika et le prix de l'ouverture de l'année 2025 à ryba.

Gwendal Poullennec, directeur international des MICHELIN Guides, a fait l'éloge de la scène culinaire d'Abu Dhabi pour son mélange de traditions authentiques et d'innovations. Il a souligné le potentiel de la ville en tant que destination culinaire unique et a insisté sur le défi que représente le maintien des distinctions MICHELIN chaque année. M. Poullennec a félicité les professionnels locaux pour leur engagement inébranlable en faveur de l'excellence, en proposant des expériences gastronomiques uniques avec passion et constance. Il s'est dit optimiste quant à l'arrivée d'autres chefs à Abu Dhabi, ce qui permettra d'élever encore les normes culinaires de la ville dans les années à venir.

Les prix spéciaux du MICHELIN Guide célèbrent la diversité et le talent dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Cette année, le prix du jeune chef est décerné à Yasmina Hayek de Em Sherif Sea Café pour ses plats libanais authentiques et son approche avant-gardiste. Le prix de l'accueil et du service est décerné à l'équipe de Mika, dirigée par le chef-propriétaire Mario Loi, pour son service chaleureux et engageant. Le prix de l'ouverture de l'année 2025 est décerné à ryba, un restaurant local situé dans le souk Al Mina, salué pour son menu de poisson attrayant et la passion du chef propriétaire Faisal Mohamed Alharmoodi.

