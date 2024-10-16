إعادة تشكيل التمويل: التزام Huawei بالبنية التحتية المرنة والأصفار الأربعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire -- في اليوم الأول من معرض GITEX GLOBAL 2024، عُقد منتدى Huawei للتمويل تحت شعار تعزيز المرونة، إعادة تشكيل التمويل الذكي معًا. استكشف هذا المنتدى كيفية بناء بنية تحتية مالية مرنة للمستقبل، بالإضافة إلى التحول الرقمي وتطوير النظام البيئي لمساعدة المؤسسات المالية على اكتساب ميزة تنافسية جديدة.

Alvin Feng, Director of Global Marketing and Solution Sales, Digital Finance BU, Huawei Dr. Jassim Haji, President of the International Group of Artificial Intelligence, Executive Advisor of HH (His Highness) Nasser Artificial Intelligence Research and Development Center. Roger Wang, Director of Partner Development & Sales, Digital Finance BU, Huawei

على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، شهدت صناعة التمويل في الصين تحولاً كبيرًا، مدفوعًا إلى حد كبير بعمالقة التكنولوجيا المالية. مع شروع البنوك الصينية في رحلة التحول الرقمي، طوّرت Huawei إطار عمل لحلول مؤشر الخدمات المالية الذي يركز على إعادة تشكيل مرونة العملاء وسرعة حركتهم وذكائهم.

"لا تكمن القيمة التي تقدمها Huawei لعملائنا في منتجاتنا وحلولنا فحسب، بل أيضًا في قدراتنا الفريدة، مثل أفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم، والنظام الإيكولوجي العالمي، ونظام المواهب الرقمية الشامل في الصين. هذه القدرات ضرورية لنجاح العملاء في التحول الناجح." شاركه ألفين فنغ، مدير التسويق العالمي ومبيعات الحلول، وحدة التمويل الرقمي في Huawei.

اقترحت Huawei إعادة تشكيل البنية التحتية المالية المرنة بأربعة أصفار: صفر تعطل، وصفر انتظار، وصفر لمس، و صفر ثقة. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى تنسيق البنية التحتية للسحابة والشبكة والتخزين والحوسبة لتطوير نظام مرن من البداية إلى النهاية.

تحديث التطبيقات أمر حيوي لإعادة تشكيل المرونة. لقد نجحت Huawei في دعم العديد من البنوك في تحويل بنيتها المركزية القديمة إلى بنية سحابية موزعة أصلية.

من حيث إعادة تشكيل الذكاء. تدعم Huawei البنوك في تعزيز عمليات البيانات في الوقت الفعلي، وهي خطوة أساسية لذكاء البيانات. وفي الوقت نفسه، نحن نعمل بنشاط على تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي في البنوك من خلال الابتكارات المشتركة في مختلف السيناريوهات.

"تتولى Huawei ريادة مستقبل التمويل الذكي، حيث تمزج بسلاسة بين ابتكارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الدائمة. إن رؤيتها للذكاء الشامل والتزامها ببناء أنظمة مالية مرنة وآمنة وفعالة تعمل على إحداث تحول في هذا المجال، وخلق خدمات أكثر ذكاءً وشمولاً لعصر الذكاء الاصطناعي." قال الدكتور جاسم حاجي، رئيس المجموعة الدولية للذكاء الاصطناعي، والمستشار التنفيذي لمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي.

"تتعاون Huawei باستمرار مع شركاء النظام الإيكولوجي العالميين والمحليين لتقديم قيمة للعملاء من خلال تطوير حلول تنافسية قائمة على السيناريوهات"، كما صرح روجر وانغ، مدير تطوير الشركاء والمبيعات، وحدة التمويل الرقمي في Huawei. نحن نضيف باستمرار قيمة إلى نجاح عملائنا من خلال أفضل الممارسات العالمية والابتكار في الأعمال والهندسة المعمارية والخدمة والدعم الممتازين.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://e.huawei.com/en/industries/finance

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2531210/image_986294_58657447.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2531211/image_986294_58657478.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2531212/1.jpg