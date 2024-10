Remodeler la finance : l'engagement de Huawei en faveur d'une infrastructure 4-Zéro résiliente

DUBAÏ, EAU, 16 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le Huawei Finance Forum s'est déroulé au cours de la première journée de GITEX GLOBAL 2024, avec pour thème Boost Resilience, Reshaping Smarter Finance Together (Ensemble, dynamiser la résilience et remodeler une finance plus intelligente). Ce forum a exploré comment élaborer une infrastructure financière résiliente pour l'avenir, en examinant également la transformation numérique et le développement de l'écosystème pour aider les institutions financières à acquérir un nouvel avantage concurrentiel.

Alvin Feng, Director of Global Marketing and Solution Sales, Digital Finance BU, Huawei Dr. Jassim Haji, President of the International Group of Artificial Intelligence, Executive Advisor of HH (His Highness) Nasser Artificial Intelligence Research and Development Center. Roger Wang, Director of Partner Development & Sales, Digital Finance BU, Huawei

Au cours des 15 dernières années, le secteur financier chinois a connu une transformation importante, en grande partie sous l'impulsion des géants de la technologie financière. Alors que les banques chinoises se lançaient dans leur parcours de transformation numérique, Huawei a développé un cadre de solutions à l'intention du secteur des services financiers, qui se concentre sur le remodelage de la résilience, de l'agilité et de l'intelligence des clients.

« La valeur que Huawei apporte à ses clients ne réside pas seulement dans ses produits et solutions, mais aussi dans ses capacités uniques, telles que les meilleures pratiques à l'échelle mondiale, un écosystème planétaire et un vaste système de talents numériques en Chine. Ces capacités sont essentielles à la réussite de la transformation des clients. » Par Alvin Feng, directeur du marketing mondial et des ventes de solutions, Huawei Digital Finance BU.

Huawei a proposé de remodeler l'infrastructure financière résiliente sur la base des 4 zéros : zéro temps d'arrêt, zéro attente, zéro contact et zéro confiance. Pour y parvenir, nous devons coordonner les infrastructures de cloud, de réseau, de stockage et de calcul afin de développer un système résilient de bout en bout.

La modernisation des applications est essentielle pour remodeler l'agilité. Huawei a aidé avec succès de nombreuses banques à transformer leur ancienne architecture centralisée en une architecture distribuée orientée vers l'informatique en nuage.

En termes de remodelage de l'intelligence, Huawei aide les banques à améliorer les opérations de données en temps réel, une étape fondamentale pour l'intelligence des données. Nous stimulons également, activement, l'adoption de l'IA générative dans les banques grâce à des innovations conjointes dans divers scénarios.

« Huawei est un pionnier de l'avenir de la finance intelligente, associant de manière transparente l'innovation en matière d'IA à une infrastructure durable. Sa vision de "All Intelligence" et son engagement à construire des écosystèmes financiers résilients, sécurisés et efficaces transforment le secteur, en créant des services plus intelligents et plus inclusifs pour l'ère de l'IA. » Jassim Haji, président du groupe international de l'intelligence artificielle et conseiller exécutif du Centre de recherche et de développement de l'intelligence artificielle de son Altesse Nasser.

« Huawei collabore continuellement avec des partenaires de l'écosystème mondial et local pour apporter de la valeur aux clients en développant des solutions compétitives basées sur des scénarios », a expliqué Roger Wang, directeur du développement des partenaires et des ventes, Digital Finance BU, Huawei. Nous ajoutons constamment de la valeur à la réussite de nos clients grâce à nos meilleures pratiques mondiales, à l'innovation en matière d'entreprise et d'architecture, ainsi qu'à l'excellence de nos services et de notre assistance.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://e.huawei.com/en/industries/finance

