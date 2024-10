Merombak Dunia Finansial: Komitmen "4-Zero" Huawei dan Infrastruktur Tangguh

Dalam 15 tahun terakhir, industri finansial di Tiongkok telah bertransformasi secara pesat, didorong sejumlah perusahaan TekFin raksasa. Ketika bank-bank Tiongkok mengawali transformasi digital, Huawei mengembangkan kerangka solusi FSI yang merombak daya tahan, kegesitan, dan kecerdasan klien.

"Manfaat yang diberikan Huawei tak hanya melibatkan produk dan solusi, namun juga kapabilitas unik, seperti praktik-praktik terbaik di seluruh dunia, ekosistem global, serta sistem SDM digital yang luas di Tiongkok. Hal tersebut ikut menentukan kesuksesan transformasi klien," ujar Alvin Feng, Director, Global Marketing and Solution Sales, Huawei Digital Finance BU.

Huawei juga menganjurkan perombakan infrastruktur finansial dengan konsep "4 Zeros": Zero Downtime, Zero Wait, Zero Touch, dan Zero Trust. Demi mencapainya, para pelaku industri harus melakukan koordinasi antara komputasi awan, jaringan, penyimpanan data, serta infrastruktur komputasi guna membangun sistem terpadu dan tangguh.

Modernisasi aplikasi turut berperan penting dalam merombak kegesitan. Maka, Huawei telah sukses mendukung banyak bank yang mentransformasi arsitektur lama yang bersifat terpusat menjadi arsitektur terdistribusikan yang bersifat cloud-native.

Untuk merombak kecerdasan, Huawei mendukung berbagai bank meningkatkan operasionalisasi data secara seketika (real-time), langkah fundamental untuk analisis data. Di sisi lain, Huawei pun aktif meningkatkan penggunaan AI Generatif di kalangan perbankan lewat kerja sama inovasi dalam berbagai skenario.

"Huawei is pioneering the future of intelligent finance, seamlessly blending AI innovation with enduring infrastructure. Their vision for All Intelligence and commitment to building resilient, secure, and efficient financial ecosystems is transforming the industry, creating smarter, more inclusive services for the AI era." Said Dr. Jassim Haji, President of the International Group of Artificial Intelligence, Executive Advisor of HH (His Highness) Nasser Artificial Intelligence Research and Development Center.

"Huawei terus berkolaborasi dengan mitra ekosistem global dan lokal untuk memberikan nilai tambah bagi klien dengan mengembangkan solusi kompetitif yang berbasiskan skenario," papar Roger Wang, Director, Partner Development & Sales, Digital Finance BU, Huawei. Lebih lagi, Huawei terus meningkatkan nilai tambah teknologi demi kesuksesan klien melalui praktik terbaik taraf dunia, inovasi bisnis dan arsitektur, serta layanan dan dukungan terbaik.

Informasi lebih lanjut: https://e.huawei.com/en/industries/finance

