啟明創投主管合伙人周志峰榮膺福布斯2026年Midas List全球最佳創投人

上海2026年5月28日 /美通社/ -- 2026年5月27日，《福布斯》正式發布2026年全球最佳創投人榜（The Midas List）。啟明創投主管合伙人周志峰作為來自中國的科技特別是AI投資人首次上榜，位列第80位。

Midas List被譽為「投資界奧斯卡」，是全球創業投資行業最具影響力的投資人榜單。今年適逢榜單創立25周年，競爭尤為激烈——SpaceX、OpenAI和Anthropic的估值飆升帶動了25位新投資人上榜。

周志峰於2014年加入啟明創投，2024年5月晉升為主管合伙人。周志峰擁有超過20年的產業、創業與投資復合經驗，長期專注於前沿科技領域，是人工智能、機器人等變革性技術領域最活躍的投資人之一。

進入2026年以來，僅5個月內，周志峰所投資的企業中，就有壁仞科技、智譜、愛芯元智、雲英谷科技4家企業接連登陸資本市場。

在科技特別是AI投資領域，周志峰始終堅持「快半步」的方法論——在自己建立了「能力圈」的一些領域，敏銳捕捉產業關鍵信號，預判趨勢並提前布局，而不是在市場熱潮來臨時跟風入場。他認為，面對范式轉移級別的浪潮，這是取得超額回報的最優投資方法。

2019年底，國內GPU賽道參與者寥寥、AI 算力需求未被主流認知時，周志峰以創始投資人身份在壁仞科技成立之際就前瞻性入局，領投其首輪融資並持續加碼，一路支持其成長為港股GPU第一股。

2022年初，人工智能發展前景尚不明朗，市場還沒有提出大模型的概念，甚至鮮有投資人觀察到技術變革的信號，周志峰便投資了智譜。那一輪資金支持智譜研發了GLM初代模型。

在具身智能領域，除了在11年前布局優必選機器人，周志峰帶領團隊在近年新一輪發展的早期階段就投資了它石智航、原力靈機、銀河通用、大曉機器人等模型與本體一體化的全棧公司。

啟明創投成立於2006年，如今管理11只美元基金和7只人民幣基金，資產管理規模達95億美元。自成立以來，啟明創投始終專注於兩大核心板塊：科技與醫療創新，形成了獨特的「雙輪驅動」格局。

在科技領域，啟明創投已深耕AI領域十余年——自2013年起布局深度學習，累計投資超100個AI項目，投資總額達120億元人民幣，投資企業覆蓋AI產業全鏈條，是人工智能領域中國乃至亞洲最活躍、最具影響力的投資機構之一。從大模型到多模態，再到具身智能，啟明創投的投資決策始終以科技發展曲線為主線，而非盲目追逐資本市場的短期熱點。

在醫療創新領域，啟明創投是中國最早全面進入這一領域進行創業投資的團隊之一。過去二十余年間，啟明創投醫療創新團隊累計投資了近200家企業，目前專注於創新藥、創新器械、和AI醫療應用等。啟明創投在該領域的深耕，不僅推動了中國醫療健康產業的創新發展，也為全球病患帶來了切實的臨床價值。

兩大板塊之間相互賦能。啟明創投在醫療創新領域積累的產業認知，為AI醫療應用的投資提供了獨特的洞察力；而科技板塊的前沿技術判斷，同樣賦能醫療團隊識別具備顛覆性潛力的技術驅動型企業。這種跨板塊的協同能力，是啟明創投的系統性優勢。

在Midas List這一全球最高級別的投資人榜單上，從科技到醫療創新，再到人工智能，啟明創投的投資人在不同年份、不同領域持續獲得全球認可，底層是啟明創投成立近二十年來形成的系統能力：聚焦兩大核心板塊的長期定力，「快半步」的系統化布局，以及覆蓋早期到成長期的全鏈條專業能力。

無論是科技還是醫療創新領域，啟明創投都在市場共識形成前多年便開始系統布局，以長期主義姿態陪伴企業成長，最終在退出端迎來豐收。

啟明創投創始主管合伙人鄺子平曾這樣判斷：「未來二十年，投資AI是中國投資最大的確定性。」如今，這一判斷也正在被團隊在募投管退上的正向循環所驗證。

關於啟明創投

啟明創投成立於2006年。目前，啟明創投旗下管理11只美元基金，7只人民幣基金，已募管理資產總額達到95億美元。自成立至今，專注於投資科技(Technology)、醫療創新(Healthcare)等行業早期和成長期的優秀企業。

截至目前，啟明創投已投資超過580家高速成長的創新企業，其中有超過210家分別在美國紐交所、納斯達克，香港交易所，上交所及深交所等交易所上市，或通過並購等方式退出，有80多家企業成為行業公認的獨角獸或超級獨角獸企業。

啟明創投投資企業中，很多已經成長為各自領域中最具影響力的公司，包括小米集團、美團、嗶哩嗶哩、知乎、石頭科技、禾賽科技、優必選、文遠知行、海博思創、影石創新、雲知聲、壁仞科技、智譜、甘李藥業、泰格醫藥、再鼎醫藥、康希諾生物、Schrödinger、惠泰醫療、三友醫療、艾德生物、神州細胞、英矽智能、浩博醫藥、圓心科技、宜聯生物、禮新醫藥、階躍星辰等。

SOURCE 啟明創投