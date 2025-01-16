إعلان شركة JA Solar "أفضل علامة تجارية للطاقة الكهروضوئية" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 في القمة العالمية لطاقة المستقبل لعام 2025

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 يناير 2025 /PRNewswire/ -- تلقت شركة "جيه إيه سولار" (JA Solar) بكل فخر، في إطار القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES) لعام 2025 المرتقبة بشدة في أبوظبي، والتي تعدّ الحدث الدولي الرائد الذي يسرّع الاستدامة والانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة، جائزة "أفضل علامة تجارية للطاقة الكهروضوئية" المرموقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُقدَّم هذه الجائزة من قبل "إي يو بي دي ريرسيرتش" (EUPD Research)، وهي مؤسسة ذات شهرة عالمية في صناعة الطاقة الكهروضوئية، وتمثل هذه الجائزة اعترافًا بالتميّز في جودة المنتجات، والابتكار، ورضا العملاء في قطاع الطاقة الشمسية.

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تعكس هذه الجائزة حضور "جيه إيه سولار" وسمعتها القوية في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قدمت الشركة مساهمات كبيرة في اتجاه التحوّل نحو الطاقة النظيفة. ومن الجدير بالذكر أن "جيه إيه سولار" قد وقّعت مؤخرًا اتفاقية توريد وحدات بقدرة 1.25 غيغاواط لمشروع "أبيدوس - المرحلة الثانية"، وهو أكبر مشروع لتخزين للطاقة الكهروضوئية في أفريقيا، بالتعاون مع شركة "إيه إم إي إيه باور" (AMEA Power) المطوِّرة للمشروع، وشركة هندسة الطاقة الصينية (CEEC) باعتبارها مقاول "الهندسة، والمشتريات، والإنشاء" (EPC). بالإضافة إلى ذلك، يؤكد استثمار "جيه إيه سولار" في منشأة تصنيع في عُمان التزامها بدعم طموحات الطاقة المتجددة في المنطقة.

قال "توني تشو"، رئيس مجموعة أعمال الطاقة الشمسية والتخزين في "جيه إيه سولار": "يشرفنا بشكل لا يصدق الحصول على لقب "أفضل علامة تجارية للطاقة الكهروضوئية" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". "يعكس هذا الاعتراف تفانينا الراسخ في تقديم حلول متفوقة للطاقة الشمسية وتحفيز تبنّي الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم. ما زلنا ثابتين في مهمتنا لتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر خضرة وأكثر استدامة."

يعتمد لقب "أفضل علامة تجارية للطاقة الكهروضوئية"، الذي تم منحه من قبل مؤسسة "إي يو بي دي ريرسيرتش"، على ملاحظات واستطلاعات شاملة تشمل أصحاب المصلحة، والعملاء، والخبراء في الصناعة. يسلط منح هذا اللقب الضوء على ما تقدمه شركة "جيه إيه سولار" من تميّز على مستوى أداء السوق، وجودة المنتجات، والنهج الذي يركز على العملاء.

من خلال تركيزها على الابتكار والموثوقية والاستدامة، عززت "جيه إيه سولار" مكانتها كشريك موثوق به في صناعة الطاقة الكهروضوئية على المستوى العالمي. مع تقدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الطاقة النظيفة، تلتزم "جيه إيه سولار" بتمكين المجتمعات والصناعات من خلال تقديم الحلول الأحدث في مجال الطاقة الشمسية.

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