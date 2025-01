JA Solar est nommée comme la « Meilleure marque photovoltaïque » de la région MOAN lors du sommet WFES 2025

ABU DHABI, EAU, 15 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Lors du très attendu World Future Energy Summit 2025 (WFES) à Abu Dhabi, l'événement international majeur qui accélère la durabilité et la transition mondiale vers l'énergie propre, JA Solar a la fierté d'avoir reçu le prestigieux prix de la « Meilleure marque photovoltaïque » pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MOAN). Présenté par EUPD Research, une institution mondialement reconnue de l'industrie photovoltaïque, ce prix récompense l'excellence en matière de qualité des produits, d'innovation et de satisfaction de la clientèle dans le secteur de l'énergie solaire.

Ce prix reflète la forte présence et la bonne réputation de JA Solar dans la région MOAN, où l'entreprise a contribué de manière significative à la transition vers l'énergie propre. JA Solar a notamment signé récemment un accord de fourniture de modules de 1,25 GW pour la phase II du projet Abydos, le plus grand projet PV + Stockage d'Afrique, en collaboration avec le développeur du projet, AMEA Power, et China Energy Engineering Corporation (CEEC) en tant que fournisseur EPC (ingénierie, équipements et construction). En outre, l'investissement de JA Solar dans une usine de fabrication à Oman souligne son engagement à soutenir les ambitions de la région en matière d'énergie renouvelable.

« Nous sommes très honorés d'être nommés ‹ Meilleure marque photovoltaïque › de la région MOAN », a déclaré Tony Zhu, président du groupe d'activités Énergie solaire et Stockage de JA Solar. « Cette reconnaissance reflète notre engagement inébranlable à fournir des solutions solaires de qualité supérieure et à favoriser l'adoption des énergies renouvelables dans le monde entier. Nous restons fidèles à notre mission, qui est d'ouvrir la voie à un avenir plus vert et plus durable. »

Le titre de la « Meilleure marque photovoltaïque », décerné par EUPD Research, est basé sur des enquêtes approfondies et sur les commentaires d'acteurs, de clients et d'experts du secteur. Il met en évidence les performances exceptionnelles de JA Solar sur le marché, la qualité de ses produits et son approche centrée sur le client.

En mettant l'accent sur l'innovation, la fiabilité et la durabilité, JA Solar a consolidé sa position de partenaire de confiance dans l'industrie photovoltaïque mondiale. Alors que la région MOAN progresse vers l'énergie propre, JA Solar se consacre à l'autonomisation des communautés et des industries grâce à des solutions solaires de pointe.

