قنوات LG Channels توسّع محفظة المحتوى الترفيهي الكوري في الإمارات العربية المتحدة وتقدم مجموعة مختارة من المحتوى المتميز مباشرةً على تلفزيونات إل جي الذكية

مستخدموا تلفزيونات إل جي الذكية في دولة الإمارات يستطيعون الوصول الآن إلى مجموعة كبيرة من المحتوى الكوري المجاني، بدءاً من برامج المواعدة الواقعية الشهيرة وقنوات البوب الكوري العالمية إلى الأخبار واللايف ستايل وبرامج الأطفال المحبوبة على مدار الساعة

ملخص الأخبار

أطلقت قنوات LG Channels توسعاً كبيراً لقنواتها الكورية في الإمارات العربية المتحدة، مقدمةً محتوى كورياً متميزاً ومجاني بالكامل، دون الحاجة إلى اشتراك.

تضم المنصة شبكات البث الكورية الرائدة التي تشمل NEW ID و YTN و MBC C&I و K20 و The Pinkfong Company .

يشمل المحتوى الجديد برامج مواعدة واقعية شهيرة (مثل Love After Divorce و I Am Solo ) وقنوات كي بوب عالمية (مثل SMTOWN )، وأخبار مباشرة على مدار الساعة (مثل YTN ) وبرامج ترفيهية للأطفال (مثل Pinkfong و Baby Shark ).

سيعزز هذا التوسّع مكانة "إل جي" كشركة رائدة في السوق، حيث تقدم واحدة من مراكز المحتوى والبث القليلة المتخصصة في محتوى الترفيه الكوري في المنطقة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 9 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) عن توسّع كبير في خدمة البث التلفزيوني المجانية المدعومة بالإعلانات (FAST) قنوات LG Channel، مما يجعل هذه المنصة الوجهة النهائية للترفيه الكوري في الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال شراكتها مع شبكات عالمية بارزة تشمل NEW ID وYTN وMBC C&I وK20 وThe Pinkfong Company، تقدم قنوات LG Channels تجربة بث مجانية لا مثيل لها مصممة خصيصاً لمجتمع المنطقة سريع النمو من عشاق المحتوى الكوري.

LG Channels Expands Korean Entertainment Portfolio in the UAE, Delivering a Premium Selection of Content Directly on LG’s Smart TVs

ومع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على محتوى الثقافة الكورية بشكل كبير، تعمل شركة "إل جي" على تمييز وجودها في سوق التلفزيونات الذكية من خلال توفير واحدة أبرز خدمات بث القنوات الكورية المخصصة ومتعددة الأنواع في المنطقة.

وجهة متميزة لكافة عشاق المحتوى الكوري

يوفر المحتوى الجديد في قنوات LG Channels تجربة تلفزيونية حديثة وشبابية ومتميزة مباشرةً في غرفة المعيشة. وأصبحت تشمل المنصة الآن مجموعة متميزة ضمن عدة فئات مرغوبة لدى المشاهدين:

البرامج الواقعية والترفيهية الشهيرة : يستطيع المشاهدون الاستمتاع بأنجح البرامج الواقعية شعبيةً في كوريا، والتي تضم:

الحب بعد الطلاق ( Love After Divorce ) : حيث يجتمع المطلقون والعازبون المستعدون للوقوع في الحب من جديد للتعارف والتواصل والعيش معاً، ويُظهرون قلوبهم الجريئة والصادقة التي لا تعرف الخوف وتختار الرومانسية.



أنا أعزب ( I Am Solo ) : برنامج واقعي للمواعدة صادق ومؤثر للغاية، يجتمع فيه رجال ونساء يرغبون بالزواج لبناء علاقات حقيقية في رحلة ممتعة للهروب من حياة العزوبية.

منصات عالمية لموسيقى الكي بوب : يمكن لعشاق البوب الكوري الوصول إلى المحتوى الموسيقي الكوري بشكل متواصل وإلى العروض الحية واللقطات الحصرية ما وراء الكواليس من شركات عملاقة في المجال مثل SMTOWN ، موطن بعض أشهر فناني الكي بوب في العالم.

محتوى موثوق للأطفال والعائلات : يستطيع أولياء الأمور، عبر خدمة الفيديو حسب الطلب المدعومة بالإعلانات AVOD من Pinkfong Company ، الوصول إلى المسلسلات الآمنة والمعترف بها عالمياً التي تضم Pinkfong و Baby Shark ، مما يوفر للمشاهدين الصغار فترات ترفيهية مليئة بالمتعة من خلال محتوى الموسيقى والرسوم المتحركة التعليمي عالي الجودة.

الوصول السلس والمجاني عبر تلفزيونات "إل جي" الذكية

يؤكد توسّع قنوات LG Channels على التزام "إل جي" بتحويل تجربة الترفيه المنزلي من خلال منصة بارزة وخدمات فريدة وسلسة. وتعمل "إل جي" من خلال توفير الوصول الفوري والمجاني إلى هذه القنوات المتميزة على تمكين المستخدمين من الحصول على محتوى تلفزيوني متميز دون تحمل أعباء التكاليف الشهرية الإضافية.

ستواصل قنوات LG Channels توسيع مجموعة المحتوى وتنوعه عبر إطلاق المزيد من قنوات الترفيه واللايف ستايل الكورية المتميزة خلال الأشهر القادمة.

يمكن لسكان الإمارات العربية المتحدة الذين يمتلكون تلفزيونات إل جي الذكية (طرازات 2016 وما بعدها) الوصول إلى هذه القنوات فوراً عبر فتح تطبيق قنوات LG Channels مباشرةً من الشاشة الرئيسية لنظام التشغيل LG webOS.

نبذة عن منصة LG webOS:

تُشغّل منصة webOS تلفزيونات "إل جي" منذ أكثر من عقد، وحازت على إشادة واسعة بفضل واجهتها سهلة الاستخدام التي تتيح التصفح السلس وتجربة مشاهدة قابلة للتخصيص بسهولة. وتواصل منصة webOS مع منظومة متنامية من الشركاء العالميين، دعم مسيرة نمو "إل جي" المستقبلية عبر مجموعة واسعة من الأجهزة وتجارب الاستخدام خارج المنزل.

كما توفر خدمة LG Channels، وهي خدمة البث المجاني الحصرية من "إل جي"، مجموعة واسعة من البرامج المباشرة وأخرى عند الطلب بجودة عالية، وتشمل الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والأخبار والرياضة والكوميديا والأنيمي وغيرها الكثير. ومع تزايد عدد القنوات باستمرار، يستطيع مالكي تلفزيونات "إل جي" والشاشات الذكية وأجهزة العرض العثور على برامجهم المفضلة بسهولة عبر تشغيل تطبيق LG Channels. كما تتوفر خدمة LG Channels أيضاً على شاشات "إل جي" الخاصة بالسيارات والفنادق.

للاطلاع على المزيد من مستجدات منصة التلفزيونات الذكية، يُرجى زيارة: www.lg.com.

نبذة عن قنوات إل جي

قنوات LG Channels هي خدمة البث التلفزيوني المجانية المدعومة بالإعلانات (FAST) العالمية الحصرية من "إل جي"، والتي تقدم محتوى مميزاً ومجانياً يناسب جميع الأذواق.

توفر الخدمة باقة واسعة من القنوات المباشرة والمحتوى حسب الطلب في مختلف المجالات، وتشمل الترفيه والأفلام والمسلسلات والأخبار والرياضة وغيرها.

تدير قنوات LG Channels أكثر من 4500 قناة في 36 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا، مما يضمن تجربة مشاهدة مميزة ومحسّنة للمستخدمين حول العالم.

يمكن الوصول إلى الخدمة بسهولة عبر الأجهزة التي تعمل بنظام webOS، ومنها تلفزيونات "إل جي" الذكية والشاشات الذكية وأجهزة العرض وأنظمة المعلومات والترفيه في السيارات وتلفزيونات الفنادق.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة LG Channels.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/3005143/LG_Korean_UAE.jpg