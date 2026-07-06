إل جي تكشف عن ضيفها النجم هشام الهويش ومفاجأة تجديد شاب لمنزل شقيقته في الحلقة الأخيرة من برنامج "لايف إز قود وياك"

الحلقة الأخيرة من المسلسل التعاوني على قناة MBC Shahid تعرض التحول الكامل للمنزل والمطبخ الفاخر تكريماً لشقيقة الشاب الداعمة

ملخص الأخبار

• كشفت "إل جي" بأن مقدم البرامج والممثل السعودي هشام الهويش هو الصوت الرسمي للمسلسل، حيث انتقل من الراوي إلى ضيف الشرف في الحلقة الرابعة والأخيرة من برنامج "الحياة جيدة وياك".

• وفي ختام الحلقة وبعيداً عن المؤثرين من المشاهير، يظهر في الحلقة النهائية شاب مقيم اختار شقيقته الصغرى لإجراء تغيير جذري في منزلها كشكر لها على دعمها المادي والمعنوي له عندما استقر في دبي.

• يُسلّط تصميم المساحة في الحلقة الرابعة الضوء على أحدث أجهزة المطبخ المدمجة الفاخرة من "إل جي" وشاشاتها الذكية.

• مسلسل "لايف إز قود وياك" هو إنتاج مشترك مع إم بي سي ميديا سوليوشنز (MMS)، ومتوفر حالياً للمشاهدة عبر منصة MBC Shahid.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 6 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) عن إطلاق الحلقة الرابعة والأخيرة من برنامج "لايف إز قود وياك" على قناة MBC Shahid، المنصة العربية الرائدة عالمياً في مجال البث المباشر.

وفي تحولٍ ملحوظ عن الحلقات السابقة، تُسلّط الحلقة الأخيرة الضوء على قصة واقعية من المجتمع، بدلاً من التركيز على المشاهير المؤثرين، وتكشف في الوقت نفسه عن الإعلامي والممثل السعودي البارز هشام الهويش كضيف شرف رئيسي في البرنامج.

LG REVEALS ON-SCREEN CELEBRITY GUEST HISHAM ALHOWAISH AND EMOTIONAL SIBLING HOME MAKEOVER IN 'LIFE’S GOOD WAYYAK' FINALE

الكشف عن شخصية الضيف في الحلقة الأخيرة

ظلت هوية هشام الهويش سرية تماماً خلال الحلقات الثلاث الأولى من برنامج "الحياة جيدة وياك"، حيث اقتصر دوره على التعليق الصوتي. أما في الحلقة الأخيرة، فيظهر هشام أمام الكاميرا، ليتحول إلى ضيف شرف رئيسي ويلتقي بالشخصية المختارة ويُشرف على عملية التغيير المفاجئة احتفالاً بقصة واقعية مُلهمة عن دعم العائلة والامتنان لها.

قصة دعم الأخوة والتعبير عن الامتنان للعائلة

على عكس الحلقات الثلاث الأولى التي تناولت قصص نجاح الشخصيات الإقليمية إيمي روكو ومي إبراهيم ونايف هزازي، تُكرّم الحلقة الأخيرة أحد أفراد المجتمع، حيث قام المرشح المختار بترشيح أخته الصغرى لتلقي تجديد فاخر ومفاجئ لمنزلها.



كانت الشقيقة صاحبة القلب الطيب بمثابة ركيزة مالية وعاطفية للمدير الفني مروان آغا عندما انتقل لأول مرة إلى دبي، مما ساعده على الاستقرار وتأسيس مسيرته المهنية. وللتعبير عن امتنانه العميق، تعاون الشاب السوري البالغ من العمر 28 عاماً مع هشام وشركة "إل جي" لمفاجأة شهد بتصميم فاخر وجديد كلياً لمنزلها ومطبخها.



قال هشام الهويش: "كان العمل مع إل جي في هذا المسلسل بمثابة تجربة مؤثرة وذات مغزى حقيقي. فرغم أن المسلسل يتألف من أربع حلقات فقط، إلا أنه مليء بالمشاعر الإنسانية الصادقة والعميقة. ويُعتبر تغيير مطبخ امرأة تحدياً كبيراً، فهو أشبه باللعب بالنار لأن علاقتها بهذا المكان شديدة الخصوصية! ومع ذلك، كان من المؤثر للغاية رؤية ردة فعل شهد المؤثرة والترابط القوي بينها وبين مروان. وأظهرت لنا هذه التجربة كيف يمكن للتقنيات المتطورة والراحة والامتنان أن تجتمع معاً لتُحسّن حياة الناس. وتحوّل شعار "الحياة جيدة" بالنسبة لي من مجرد شعار نسمعه إلى واقع جميل نراه بأعيننا".



تكامل المنزل والمطبخ الذكي

لتدعم شغف شقيقة مروان بفنون الطهي، حولت "إل جي" قلب المنزل بالكامل إلى مطبخ أحلام يجمع بين لمسات التصميم العصري والتقنيات المتطورة.

ويتميز المطبخ المصمم حديثاً بمجموعة أنيقة من أجهزة "إل جي" المدمجة، وتشمل ميكروويف وفرن مدمجين بتصميم أنيق وموقد غاز عالي الأداء، وثلاجة LG InstaView المبتكرة. ونظراً لأنها تقضي جزءاً كبيراً من يومها في إعداد الطعام، فقد قام الفريق أيضاً بدمج شاشة LG StanbyME 2 المحمولة في ديكور المنزل لتتيح لشهد متابعة دروس الطبخ بسلاسة أو الاستمتاع بالمحتوى الترفيهي أثناء تنقلها بحرية في المطبخ.

وبعيداً عن المطبخ، يمكن لبعض التجديدات البسيطة أن تُضفي لمسة جمالية على المساحات الأساسية في المنزل. فعلى سبيل المثال، يمكن الارتقاء بغرفة المعيشة من خلال جودة الصورة السينمائية الاستثنائية لتلفزيون LG OLED evo، مما يحول أي منطقة جلوس إلى ملاذ ترفيهي فاخر. ويمكن تحديث منطقة المرافق أيضاً باستخدام غسالة LG WashTower الموفرة للمساحة، والتي توفر غسيلاً وتجفيفاً ذكياً في جهاز واحد مبسّط لتحقيق أقصى قدر من الأناقة والعملية.

التوفر

تتوفر الحلقة الرابعة والأخيرة من برنامج "الحياة جيدة وياك" الآن للبث على قناة MBC Shahid، بينما يمكن للمشاهدين متابعة السلسلة الكاملة، بما في ذلك عمليات تجديد المنازل السابقة التي قادتها شخصيات محلية على المنصة لمدة تصل إلى عام واحد.

لمشاهدة الحلقة الأخيرة على قناة MBC Shahid، تفضلوا بزيارة: Watch Life's Good Wayyak - Season 1 | MBC Shahid .

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس

تُعدّ إل جي إلكترونيكس شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية، ولها حضور في معظم دول العالم، ويعمل لديها أكثر من 75 ألف موظف حول العالم. وحققت شركات "إل جي" الأربع التي تضم شركة حلول الأجهزة المنزلية وشركة حلول الوسائط والترفيه وشركة حلول المركبات وشركة الحلول البيئية، مجتمعةً إيرادات عالمية تجاوزت 89 تريليون وون كوري في عام 2025. وتُعتبر "إل جي" شركة رائدة في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية، بدءاً من التلفزيونات والأجهزة المنزلية وأنظمة التكييف والشاشات إلى مكونات وحلول السيارات، كما أن علامتيها التجاريتين المتميزتين LG SIGNATURE وLG ThinQ الذكيتين معروفتان عالمياً. للاطلاع على أحدث المستجدات، تفضلوا بزيارة www.LGnewsroom.com

نبذة عن شركة إم بي سي ميديا سوليوشنز (MMS)

MMS هي الذراع الإعلانية والتسويقية التجارية لمجموعة إم بي سي. أُطلقت عام 2020 بالشراكة بين مجموعة إم بي سي والشركة السعودية للإعلام.

تقدم MMS حلولاً إعلامية متكاملة قائمة على البيانات عبر التلفزيون والإذاعة والمنصات الرقمية ومنصات البث عبر الإنترنت (OTT)، لتُبقي الشركات التي تُمثلها في طليعة قطاع الإعلام، وتُمكّن العلامات التجارية والعملاء من التواصل مع جمهورهم من خلال المحتوى المتميز الذي يُحفز النمو بالاعتماد على البيانات والتقنيات المتطورة والكفاءات.

وإضافةً إلى تمثيل جميع قنوات ومنصات مجموعة إم بي سي، التي تشمل MBC Shahid، المنصة العربية الرائدة عالمياً للبث المباشر، تُعد MMS أيضاً الممثل الإعلاني الحصري لشبكة العربية الإخبارية.

للمزيد من المعلومات، تواصلوا معنا عبر www.mms.net

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/3004243/LG_HISHAM_ALHOWAISH.jpg