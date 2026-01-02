إل جي إلكترونيكس توسّع مجموعة مكبرات صوت XBOOM BY WILL.I.AM وتزودها بميزة التخصيص المدعمة بالذكاء الاصطناعي لتناسب جميع أنماط الحياة أربعة طرازات جديدة مصممة للحفلات والمغامرات داخل المنزل وخارجه

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 2 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ --

ستُطلق شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) بالتعاون مع المبتكر العالمي will.i.am مجموعةً موسعةً من مكبرات الصوت xboom في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026، وذلك استكمالاً لنجاح طرازات 2025 مثل Stage 301 وBounce وGrab. وتتميز المجموعة الجديدة بمكبرات صوت مستوحاة من أجواء الحفلات وتصاميم متينة تناسب المغامرات الخارجية، وتجمع بين الصوت القوي والتخصيص المدعم بالذكاء الاصطناعي والتصاميم المتنوعة. ويركز هذا الفصل الجديد من التعاون على تفاعل أكثر ذكاءً وعمر بطارية أطول وتصاميم تتناغم بسلاسة مع جميع أنماط الحياة، مما يحوّل تجربة الصوت إلى تجربة أكثر ترابطاً وعملية.

مزايا الذكاء الاصطناعي التي تُضفي طابعاً شخصياً على كل لحظة استماع

تُقدّم مكبرات صوت xboom by will.i.am صوتاً مميزاً ومتوازناً مع درجات صوت جهير غني لتجربة استماع متكاملة ومريحة. وتم دمج تقنية FYI.RAiDiO الآن بشكل كامل في مكبرات الصوت، مما يُمكّن المستخدمين من التفاعل مع عشر شخصيات ذكاء اصطناعي ومنسقي موسيقى من خلال محادثات ثنائية الاتجاه. وسيحصل المستمعون مع زر MY Button المخصص أو تطبيق FYI.RAiDiO على تخصيص فوري وواعٍ بالموقع مُصمّم لمختلف المناسبات واللحظات.

أربعة طرازات جديدة مصممة للحفلات والمغامرات والحياة اليومية

تُقدم مجموعة xboom by will.i.am الموسعة أحدث مكبرات الصوت، وتشمل Stage 501 وBlast وMini وRock، المصممة جميعها لتناسب مختلف بيئات الاستماع وأنماط الحياة. وتأتي مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في جوهرها، حيث يقوم نظام AI Sound بتحليل المحتوى الصوتي تلقائياً وضبط إعدادات معادل الصوت لإبراز اللحن والإيقاع والغناء، مما يوفر تجربة استماع أكثر دقة ومتعة. وتتحرك أضواء الشريط متعددة الألوان على مكبرات صوت xboom بفضل تقنية AI Lighting بتناغم مع الصوت، مما يُضفي حركة بصرية ديناميكية ترتقي بالأجواء العامة. ويقوم نظام Space Calibration Pro* بتحليل جودة الصوت بناءً على البيئة المحيطة ويُكيّف إخراج الصوت لتمكين مكبرات صوت xboom من تقديم صوت متناسق يملأ الأجواء في الأماكن الداخلية والخارجية.

مكبر صوت xboom Stage 501: قوة معززة للحفلات مع وضع الكاريوكي

هل أنتم من محبي ليالي الكاريوكي أو الغناء مع الأصدقاء؟ ستصبح التجربة مع مكبر صوت xboom Stage 501 في غاية السهولة بفضل ميزة AI Karaoke Master المدعمة بتقنية التعلّم العميق لأكثر من 10 آلاف أغنية. وتتيح هذه الميزة إزالة أو تعديل صوت المغني من أي أغنية تقريباً وحتى تعديل طبقة الصوت، مما يسمح للمستخدمين بالغناء منفردين أو مع الفنان أو خفض مستوى صوت المغني إذا كانوا يشعرون بالخجل، وكل ذلك بدون ملفات خاصة أو اشتراكات.

والمتعة مستمرة مع ما يصل إلى 25 ساعة من التشغيل المتواصل بفضل بطاريته القابلة للاستبدال بقدرة 99 واط، كي تتمكنوا من مواصلة الاستماع إلى الموسيقى أينما كنتم. وعند وصله بالكهرباء، يوفر مكبر الصوت Stage 501 طاقة تصل إلى 220 واط و160 واط عند استخدام البطارية، مما يضمن توفير صوتاً قوياً يملأ الغرفة. ويتميز بتصميم خماسي الأضلاع مستوحى من تصميم Stage 301 ذو الشكل الإسفيني مع وضعية رياضية وإمكانية تثبيته في أوضاع متعددة، عمودي وأفقي ومائل أو على حامل ثلاثي القوائم، بينما توفر مكبرات الصوت مزدوجة المضخم ومكبرات الصوت كاملة النطاق ومكبرات الصوت عالية التردد من Peerless صوتاً غنياً وحيوياً يناسب جميع المناسبات.

مكبر صوت xboom Blast: مكبر صوت خارجي متين ببطارية تدوم طويلاً

هل تخططون ليوم على الشاطئ أو رحلة تخييم أو حفلة في الفناء الخلفي؟ صُمم Blast ليرافقكم في مغامراتكم الطويلة، حيث يوفر لكم ما يصل إلى 35 ساعة من التشغيل المتواصل بفضل بطاريته التي تبلغ قدرتها 99 واط، لتستمتعوا بالموسيقى دون انقطاع. وبفضل هذه القدرة العالية على التحمل، بالإضافة إلى القوة الصوتية التي تبلغ 220 واط وثلاثة مشعات سلبية، يُوفر Blast تجربة صوتية غنية تُحافظ على حيوية الأجواء أينما كنتم.

وبفضل تصميمه المتين وحوافه الواقية واجتيازه لاختبارات المتانة وفقاً للمعايير العسكرية، فهو جاهز للاستخدام الخارجي في الظروف الحقيقية. وتُحدث تفاصيله المدروسة، مثل مقبض الحبل الجانبي فرقاً كبيراً وخاصةً في الأماكن المزدحمة. وتتيح لكم هذه الإضافة الذكية حمل مكبر صوت Blast بشكل عمودي لتسهيل التنقل في التجمعات أو الأماكن الخارجية المزدحمة، بينما يوفر المقبض العلوي المطاطي خياراً آخر لسهولة الحمل.

مكبر صوت xboom Mini: تصميم مكعب أنيق وصغير الحجم يجمع بين الأناقة والعملية

يُمكن وصف xboom Mini بأنه مكبر صوت يندمج بسلاسة في حياتكم اليومية، حيث يوفر ما يصل إلى 10 ساعات من التشغيل بعد شحنه لمرة واحدة، مما يجعله مثالياً للمطابخ والباحات أو للاستماع أثناء التنقل. وعلى الرغم من حجمه الصغير، يُقدم Mini صوتاً نقياً وواضحاً بفضل تقنية Sound Field Enhance، حتى في الأماكن المفتوحة.

ويُصبح وضعه سهلاً للغاية، بفضل تصميمه المكعب وحزام التثبيت Magic Strap، بينما تضمن مقاومته للماء والغبار بمعيار IP67 متانته للاستخدام الداخلي والخارجي. كما يُضيف الحامل ثلاثي القوائم الصغير مزيداً من التنوع وتجعل أدوات التحكم باللمس سهلة الاستخدام ضبط مستوى الصوت والتشغيل بسيطاً ومريحاً.

مكبر صوت xboom Rock: تصميم متين بمعايير عسكرية

صُمم مكبر صوت Rock خصيصاً للمغامرات الشاقة، فهو يجمع بين المتانة ومزايا المشاركة الذكية ليضمن استمرار تشغيل الموسيقى أينما كنتم. ويوفر هذا المكبر ما يصل إلى 10 ساعات من التشغيل، وخضع لاختبارات وفقاً لسبعة معايير عسكرية، مما يضمن موثوقيته في البيئات الخارجية الوعرة. وباعتباره نسخة مطورة من طراز XG2 السابق، يقدم Rock الآن أداءً محسّناً مع زيادة في الطاقة تصل إلى 6 واط، مما يمنحكم صوتاً أكثر وضوحاً وقوة في الأماكن الخارجية.

يتميز مكبر الصوت هذا بصوت واسع النطاق مدعم بتقنية تحسين مجال الصوت Sound Field Enhance، مما يحافظ على جودة أدائه حتى في المساحات المفتوحة. وبفضل تقنية LE Audio Auracast، أصبح تبادل الموسيقى بين مكبرات الصوت المتعددة أمراً في غاية السهولة، مما يجعله مثالياً للرحلات الجماعية والاستماع الاجتماعي. كما يوفر الزر الذكي تحكماً سريعاً عبر التطبيق، مما يجعل Rock رفيقاً موثوقاً في رحلات المشي والتخييم أو أي مغامرة في الهواء الطلق.

قال will.i.am عن التعاون: "نحول في هذه المجموعة الصوت إلى تجربة حية وتفاعلية. وتقدم مكبرات صوت xboom by will.i.am بفضل تقنية FYI.RAiDiO وشخصيات الذكاء الاصطناعي، لمحة عن طريقة جديدة للاستمتاع بتجربة الصوت من خلال التواصل الثقافي الملهم مع الذكاء الاصطناعي. وستسهم هذه التحسينات في تقريب الناس من بعضهم البعض وتعزيز تواصلهم من خلال شغفهم المشترك بالموسيقى والإبداع".

من جانبه قال جيونغ سيوك، رئيس قسم الصوت في شركة إل جي لحلول الترفيه والوسائط: "يُسهم التعاون مع will.i.am في تعزيز رؤيتنا للصوت الذكي والمعبّر. ومع دخولنا عام 2026، سيظل الصوت المحمول محركاً رئيسياً للنمو في شركة إل جي، حيث يجمع بين الأداء المُحسّن وابتكارات الذكاء الاصطناعي والتصميم الذي يعكس ما يُقدّره العملاء".

ستُعرض أحدث مكبرات صوت xboom by will.i.am التي ستُطرح في الأسواق العالمية عام 2026، خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2026 في جناح الشركة (رقم 15004، في مركز مؤتمرات لاس فيغاس) من 6 وحتى 9 يناير. للمزيد من المستجدات حول منتجات "إل جي" الجديدة، تفضلوا بزيارة غرفة أخبار إل جي.

* ينطبق على طرازيّ Stage 501 وBlast

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الوسائط والترفيه

تُعدّ شركة إل جي لحلول الوسائط والترفيه شركة معروفة في ابتكاراتها التقنية بمجال التلفزيونات وأنظمة الصوت ومنصات الفيديو الذكية. وتعزز الشركة تجربة المحتوى الترفيهي من خلال تلفزيونات OLED المشهورة بدرجات اللون الأسود المثالية ومجموعة ألوانها المذهلة، وتلفزيونات LCD QNED المتميزة، وكلها تعمل بنظام التشغيل webOS للتلفاز الذكي المخصص. كما تقدم الشركة شاشات الألعاب وشاشات الأعمال والحواسيب المحمولة وأجهزة العرض وأجهزة الحوسبة السحابية والشاشات الطبية المصممة لزيادة كفاءة العمل لدى العملاء وتقديم القيمة المعززة. للمزيد من المستجدات حول "إل جي"، تفضلوا بزيارة www.LGnewsroom.com.

:صورة https://mma.prnewswire.com/media/2853636/LG_ELECTRONICS_XBOOM.jpg