إل جي وإم بي سي ميديا سوليوشنز تتعاونان لإطلاق مسلسل تلفزيوني رائد على منصة Shahid

التعاون الأول من نوعه يضم أبرز الشخصيات العربية مثل إيمي روكو ومي إبراهيم ونايف هزازي في رحلة مفعمة بالمشاعر الإنسانية تحتفي بالامتنان وتُحوِّل المنازل عبر التقنيات المتطورة

ملخص الأخبار

تعاونت شركة إل جي إلكترونيكس مع إم بي سي ميديا سوليوشنز ( MMS )، الذراع التجارية لمجموعة الإم بي سي لإطلاق مسلسل "الحياة جيدة وياك" على منصة Shahid العربية الرائدة عالمياً في مجال البث المباشر، وهو مسلسل واقعي أصلي يضم أربع حلقات ويتميز بطابعه الإنساني المؤثر.

يستضيف المسلسل ثلاث شخصيات عربية بارزة هي المبدعة إيمي روكو ومقدمة البرامج التلفزيونية مي إبراهيم ولاعب كرة القدم السابق نايف هزازي، حيث سيقومون بشكل مفاجئ بتجديد منازل مرشديهم أو أفراد عائلتهم وأصدقائهم الذين دعموا نجاحهم.

يعرض المسلسل أحدث ابتكارات "إل جي" المتميزة، وتشمل تلفزيون LG OLED evo AI وغسالة WashTower وثلاجات InstaView وفرن ميكروويف NeoChef وشاشات مثل StanbyME 2 و UltraGear مقاس 45 بوصة ومكيف DualCOOL المنزلي، وغيرها من حلول المنزل الذكي. مما يُظهر كيف تُعزز تقنيات الذكاء الاصطناعي من "إل جي" الحياة اليومية الذكية وتُقوّي التواصل الإنساني.

تعزز الحملة تفاعل الجمهور بشكل أوسع من خلال تخصيص الحلقة الأخيرة لأحد أعضاء المجتمع، الذي سيتم اختياره من خلال حملة على منصات التواصل الاجتماعي، والذي سيحصل على مفاجأة مميزة تتمثل في تجديد منزله.

سيبدأ عرض المسلسل في منتصف شهر يونيو، وسيكون متاحاً للبث على منصة MBC Shahid لمدة عام كامل، مما يُمثل تحولاً في أسلوب الإعلان التقليدي نحو سرد قصصي مؤثر ومُلائم للسياق المحلي.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 11 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) عن الإطلاق المرتقب لمسلسل الواقع الأصلي المكون من أربع حلقات بعنوان "الحياة جيدة وياك"، والذي تم إنتاجه بالتعاون مع منصة MBC Shahid العربية الرائدة في مجال البث المباشر.

يمثل هذا المسلسل الفريد الذي يبدأ عرضه في منتصف شهر يونيو، تعاوناً تاريخياً لأول مرة بين "إل جي" وإم بي سي ميديا سوليوشنز (MMS)، الذراع التجارية لمجموعة الإم بي سي، حيث يحول السرد الإعلاني التقليدي للتركيز على الروابط الإنسانية القوية والواقعية التي تعززها التقنيات المتطورة.

LIFE’S GOOD WAYYAK: LG AND MBC MEDIA SOLUTIONS (MMS) PARTNER TO LAUNCH LANDMARK COLLABORATIVE CONTENT SERIES ON MBC SHAHID

ويتمحور المسلسل حول مفهوم الامتنان ويحتفي بالأبطال المجهولين الذين يدعموننا في رحلاتنا نحو النجاح، وستقدمه مقدمة برامج تلفزيونية وممثلة محبوبة، وسيسرد المسلسل قصص ثلاثة من المتفوقين البارزين وهم يتعاونون مع شركة "إل جي" للتعبير عن امتنانهم وشكرهم العميق لمرشديهم وأفراد عائلتهم وأصدقائهم ("المرشحين") الذين جعلوا نجاحهم ممكناً.

سيُقدّم هؤلاء النجوم الذين سيُضفون على الشاشة وجهات نظر متنوعة وانتشاراً إقليمياً واسعاً، شخصيات بارزة من بينهم الكوميدية الشهيرة ومغنية الراب وصانعة المحتوى الرقمي في مجال أسلوب الحياة إيمي روكو، بالإضافة إلى صانعة المحتوى القصير ومقدمة البرامج التلفزيونية مي إبراهيم، وسينضم إليهم لاعب كرة القدم المحترف السابق في المنتخب السعودي نايف هزازي، الذي تُجسّد مشاركته شغف المنطقة الفريد بالرياضة.

وفي كل حلقة من الحلقات الثلاث الأولى، سيقوم أحد هؤلاء المتفوقين سراً بتدبير عملية تجديد مفاجئة لمنزل المرشّح الذي تم اختياره كتعبير عن التقدير.

تم التخطيط لعمليات التجديد للارتقاء بمساحات المعيشة اليومية للمرشحين، باستخدام أحدث ابتكارات "إل جي" المتميزة التي تشمل تلفزيون OLED evo AI وغسالة WashTower المتطورة وثلاجات InstaView وفرن الميكروويف NeoChef والشاشات المنزلية وشاشات الألعاب مثل StanbyME 2 وUltraGear مقاس 45بوصة والمكيف المنزلي DualCOOL والعديد من حلول المنزل الذكية الأخرى، كي تثبت "إل جي" أن التقنيات المتطورة تكون في أوج عطائها عندما تُقرّب الناس من بعضهم البعض. وستُختتم الحملة في الحلقة الرابعة والأخيرة، التي ستسلّط الضوء على أحد أفراد الجمهور.

وبعد حملة ما قبل الإطلاق على وسائل التواصل الاجتماعي التي ستدعو الجماهير لمشاركة قصصهم الخاصة حول من "يجعل الحياة جيدة" بالنسبة لهم، سيتم اختيار قصة ملهمة واحدة من المجتمع لإجراء تحول مفاجئ ونهائي لمنزلهم.

قال فيل يونغ، الرئيس التنفيذي لشركة إل جي إلكترونيكس في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "تقوم فلسفتنا "الحياة جيدة" في إل جي على الإيمان بأن التقنيات المتطورة يجب أن تخدم الإنسانية وأن تجعل حياتنا اليومية أكثر راحةً وتواصلاً ومعنى. وأردنا من خلال برنامج "الحياة جيدة وياك" تجاوز مواصفات المنتج والاحتفاء بالقصص الإنسانية الأصيلة والمؤثرة في منطقتنا. ويتيح لنا التعاون مع منصة Shahid وبعض الشخصيات العربية الأكثر شعبية تسليط الضوء على الأثر العميق للامتنان".

من جانبه قال جاد صعب، رئيس نمو قطاع الأعمال الرقمي MMS: "نفخر بشراكتنا مع إل جي في إنتاج مسلسل الحياة جيدة وياك، الذي يُجسّد قوة سرد القصص الهادفة في بناء روابط حقيقية مع المشاهدين. ونركز في MMS على مساعدة العلامات التجارية على التفاعل مع المشاهدين من خلال تجارب المحتوى القيّمة التي تُلامس مشاعرهم بعمق. ويُعدّ "الحياة جيدة وياك" مثالاً رائعاً على كيفية استفادة العلامات التجارية من سرد القصص القائم على المحتوى لتقديم روايات أصيلة تُلهِم وتُمتع وتُعزّز الشعور بالانتماء لدى المجتمع. وتُعتبر MBC Shahid المنصة المثالية لهذا النوع من المحتوى، إذ تجمع بين سرد القصص المتميز والانتشار الإقليمي الواسع والجمهور المُتفاعل، ونحن على ثقة بأن المسلسل سيحظى بإعجاب المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة".

يُسلط مسلسل "الحياة جيدة وياك" الضوء بشكل جميل على كيفية عمل حلول "إل جي" للمنزل الذكي كمُيسّرات تساعد العائلات والأصدقاء على إنشاء مساحات مريحة تمكنهم من الازدهار معاً.

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نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس

تُعدّ إل جي إلكترونيكس شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية، ولها حضور في معظم دول العالم، ويعمل لديها أكثر من 75 ألف موظف حول العالم. وحققت شركات "إل جي" الأربع التي تضم شركة حلول الأجهزة المنزلية وشركة حلول الوسائط والترفيه وشركة حلول المركبات وشركة الحلول البيئية، مجتمعةً إيرادات عالمية تجاوزت 89 تريليون وون كوري في عام 2025. وتُعتبر "إل جي" شركة رائدة في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية، بدءاً من التلفزيونات والأجهزة المنزلية وأنظمة التكييف والشاشات إلى مكونات وحلول السيارات، كما أن علامتيها التجاريتين المتميزتين LG SIGNATURE وLG ThinQ الذكيتين معروفتان عالمياً.

نبذة عن شركة إم بي سي ميديا سوليوشنز (MMS)

MMS هي الذراع الإعلانية والتسويقية التجارية لمجموعة إم بي سي. أُطلقت عام 2020 بالشراكة بين مجموعة إم بي سي والشركة السعودية للإعلام.

تقدم MMS حلولاً إعلامية متكاملة قائمة على البيانات عبر التلفزيون والإذاعة والمنصات الرقمية ومنصات البث عبر الإنترنت (OTT)، لتُبقي الشركات التي تُمثلها في طليعة قطاع الإعلام، وتُمكّن العلامات التجارية والعملاء من التواصل مع جمهورهم من خلال المحتوى المتميز الذي يُحفز النمو بالاعتماد على البيانات والتقنيات المتطورة والكفاءات.

وإضافةً إلى تمثيل جميع قنوات ومنصات مجموعة إم بي سي، التي تشمل MBC Shahid، المنصة العربية الرائدة عالمياً للبث المباشر، تُعد MMS أيضاً الممثل الإعلاني الحصري لشبكة العربية الإخبارية.

للمزيد من المعلومات، تواصلوا معنا عبر www.mms.net