إيرادات "هايسنس" السنوية خارج الصين تتجاوز 12.2 مليار دولار

مجموعة هايسنس تعلن عن أهداف جديدة للمستقبل خلال الاحتفال بمرور 55 عاماً على تأسيسها

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 28 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن تجاوز إيرادات أعمالها خارج الصين 12.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2023. وجرى الكشف عن هذا الإنجاز الكبير خلال احتفال المجموعة بمرور 55 عاماً على تأسيسها، حيث كشفت الشركة أيضاً عن أهدافها المستقبلية الطموحة.

Hisense Fuels Success with Technological Innovations

نجحت هايسنس على مدى السنوات الخمس الماضية، في توسيع حضورها العالمي بشكل كبير وحققت إنجازات غير مسبوقة في قطاع التكنولوجيا، حيث كان استحواذها على شركة "SanDen Corporation" وتطوير رقائق جودة الصورة بالذكاء الاصطناعي بمثابة حافز للنمو، ممّا مكّن هايسنس من دخول أسواق جديدة وتعزيز قدراتها التكنولوجية. ونتيجة لذلك، زادت إيرادات هايسنس إلى أكثر من الضعف منذ عام 2019، بينما تجاوزت إيرادات المجموعة 28.7 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

وألقى السيد/ جيا شاوكيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة هايسنس، خلال الحفل، كلمةً بعنوان "نصنع المستقبل بإخلاص"، استعرض من خلالها الأهداف المستقبلية للشركة، بما في ذلك التحول إلى نموذج تنموي عالي الجودة من خلال الاستفادة من التجمعات الصناعية، والانتقال نحو عمليات منخفضة الكربون وصديقة للبيئة ، وتوسيع الحضور العالمي للشركة من خلال التحول من التركيز على الصين إلى نموذج إدارة عالمي حقيقي، وترسيخ مكانة الشركة على الصعيد العالمي وبناء علامة تجارية عالمية.

وقال السيد شاوكيان: "نواصل تعزيز قدراتنا التنافسية الأساسية في التكنولوجيا والمنتجات، والاستفادة من جاذبية التعاون بين الثقافات، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية وبناء علامة تجارية قوية. وستواصل هايسنس تطوير علاماتها التجارية الخاصة، بهدف الوصول إلى الأسواق الراقية في إطار سعيها المستمر لترسيخ مكانتها على الصعيد العالمي."

وتركز هايسنس على الابتكار، حيث خصصت الشركة نحو 5% من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير، مع توجيه 30% من هذا الاستثمار نحو الأبحاث الأولية. ومن خلال منح الأولوية لاحتياجات المستخدمين ورضا العملاء، تضمن هايسنس أن تحقق منتجاتها وتقنياتها المزيد من القيمة للمستخدمين.

ونجحت هايسنس في ترسيخ حضورها العالمي القوي من خلال 36 منطقة صناعية وقاعدة للإنتاج، و30 مركزاً للبحث والتطوير، و64 مكتباً خارج الصين، وشبكة عالمية تغطي أوروبا والأمريكتين ورابطة دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا والصين. ولتعزيز النمو، تسعى هايسنس إلى تسريع بصمتها التصنيعية على مستوى العالم، حيث تعمل الشركة على إنشاء مرافق إنتاج جديدة في أفريقيا، وزيادة قدرات الإنتاج والأبحاث المحلية في رابطة دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. وسيتيح هذا التوسع الاستراتيجية لشركة هايسنس خدمة العملاء بصورة أفضل وتعزيز مكانتها التنافسية العالمية.

الاستثمارات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

في إطار توسعاتها الاستراتيجية، تقوم هايسنس باستثمارات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلقت الشركة مؤخراً مركزها للبحث والتطوير في دبي. ولضمان التوزيع الفعال وتلبية الطلب المتزايد في جميع أنحاء المنطقة، تخطط هايسنس لإنشاء مرافق إنتاج جديدة، بدءاً من مصر. وستعمل هذه المرافق على تبسيط العمليات اللوجستية وتسريع عمليات التسليم وخلق فرص العمل المحلية والمساهمة في النمو الاقتصادي للمنطقة. ويؤكد هذا الاستثمار على التزام هايسنس طويل الأجل بالسوق الإقليمي ورؤيتها الرامية إلى تحسين الحياة من خلال التكنولوجيا.

وتلتزم هايسنس من خلال رؤيتها لبناء "شركة عمرها قرن من الزمان"، بالتحسين المستمر في مجال الحوكمة. وتهدف الشركة من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التنوع في مجلس الإدارة، وبناء هيكل أكثر قوة، إلى تعزيز مستوى حوكمتها وتسريع رحلتها نحو ترسيخ مكانتها على الصعيد العالمي.

حول هايسنس

تأسست هاييسنس، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، عام 1969، ولديها حضور في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتمنح الشركة المتخصصة في الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وحلول تكنولوجيا المعلومات، الأولوية للنزاهة والابتكار والاستدامة.

ومع أكثر من 50 عاماً من الخبرة، تقدم هايسنس منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع الاستثنائية وضمانات شاملة. وتعد الشركة رائدة في التقنيات المتطورة مثل تقنيات أجهزة التلفاز التي تعمل بالليزر وتقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية ULED Local Dimming وتقنيات الرقائق، حيث تطور رقائق فائقة الوضوح بدقة 8K، ورقائق TV SoC ورقائق الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن الإلكترونيات الاستهلاكية، تتفوق هايسنس في قطاعات الأعمال بين الشركات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الطبية والوحدات البصرية.

وتمتلك هايسنس بكل فخر علامات تجارية شهيرة مثل أجهزة تلفاز توشيبا وجورينج وكيلون ورونشين وأسكو، مما يعزز مكانتها في الأسواق الدولية. وباعتبارها راعياً للفعاليات الرياضية الكبرى، ارتبط اسم هايسنس بمجموعة من الفعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم وبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، بالإضافة إلى أندية مثل باريس سان جيرمان.

وتواصل هايسنس من خلال 34 مجمعاً صناعياً و25 منشأة للبحث والتطوير و66 شركة دولية، موقعها الريادي على مستوى الصناعة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات. وتضمن هايسنس من خلال مقرها الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى 5 مكاتب تنتشر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التصنيع والابتكار والتوزيع بكفاءة لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في سوق المنطقة. للاطّلاع على آخر المستجدات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://hisenseme.com/.

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