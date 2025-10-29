İTALYA, ECOMONDO 2025, KÜRESEL ARAŞTIRMA VE İNOVASYON MERKEZİ

4 Kasım'dan 7 Kasım'a kadar, 1.700 katılımcı marka, 66 ülkeden 350 alıcı, 30 resmi delegasyon ve 90 uluslararası dernek: ekoloji̇k dönüşüm fuarının küresel versiyonu.

RIMINI, İtalya, 29 Ekim 2025 /PRNewswire/ -- 4 - 7 Kasım tarihleri arasında Rimini Expo Centre'da gerçekleştirilecek olan Ecomondo, Italian Exhibition Group (IEG) tarafından düzenlenen , yeşil, mavi ve döngüsel ekonomiler için Avrupa ve Akdeniz'in önde gelen etkinliğidir. Etkinliğe 1.700'den fazla marka, 66 ülkeden 350 alıcı, 30 resmi delegasyon ve 90 ticaret birliği ile rekor bir katılım sağlanacaktır.

Buna paralel olarak, 200 prestijli konferans etkinliği.

IEG Başkanı Maurizio Ermeti için: "Ecomondo serüveni, uzun ve başarılı bir yolculuğun hikayesidir. Etkinlik, 90'lı yılların sonundan günümüze kadar katlanarak büyümüş ve yeşil ekonominin küresel pazarlarında yer edinmek isteyen Avrupa ve ötesindeki şirketler için uluslararası bir referans noktası ve vazgeçilmez bir etkinlik haline gelmiştir.."

IEG CEO'su Corrado Peraboni şöyle diyor: "Ecomondo inovasyon, iş dünyası ve stratejik vizyonun birleştiği yerdir. Kurumları, şirketleri ve bilim dünyasını bir araya getirerek çevre politikası ve döngüsel ekonomiye geçişle ilgili zorlukları ve fırsatları tartışıyor, küresel sinerjilerin ortaya çıkabileceği stratejik işbirliklerini teşvik ediyor.."

IEG'nin Yeşil ve Teknoloji Direktörü Alessandra Astolfi: "İtalyan Ticaret Ajansı ve Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ile olan sinerji sayesinde Ecomondo, uluslararası ekolojik dönüşüm paydaşları için mükemmel bir buluşma noktasıdır."

Programın öne çıkan etkinlikleri arasında, Mattei Planı ve "Mission 300" programı ile sinerji içerisinde, Afrika kıtasında temiz ve sürdürülebilir enerjiye erişim konusuna odaklanan Afrika Yeşil Büyüme Forumu'nun beşinci edisyonu yer alacaktır.

Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı'nın Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanlığı (MASE) ile birlikte düzenlediği Yeşil Ekonomi Genel Kurulu, politika yapıcılar ve yabancı şirketlerle diyaloğu genişletmek amacıyla 5 Kasım'da İngilizce olarak düzenlenecek genel oturumla ilk kez uluslararası bir izleyici kitlesine açılacak.

Ecomondo, Meksika ve Çin'deki edisyonları, Napoli'deki Green Med Sempozyumu ve Kahire, Belgrad ve Varşova'da durakları olan 2025 roadshow'u içeren küresel bir ağın parçasıdır.

Münih ve Roma'dan tarifesiz uçuşlar planlanmaktadır. Günde 500'den fazla ücretsiz yer bulunan iki dilli konular düzenlenecektir.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg