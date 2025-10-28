ITALIE, ECOMONDO 2025, PÔLE MONDIAL DE RECHERCHE ET D'INNOVATION

Du 4 au 7 novembre, 1 700 marques exposantes, 350 acheteurs de 66 pays, 30 délégations officielles et 90 associations internationales pour: une édition mondiale du salon de la transition écologique.

RIMINI, Italie, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Ecomondo, qui se tiendra du 4 au 7 novembre au Rimini Expo Centre, est le principal événement européen et méditerranéen pour les économies verte, bleue et circulaire, organisé par Italian Exhibition Group (IEG) avec plus de 1 700 marques exposantes, une présence record de 350 acheteurs invités de 66 pays, 30 délégations officielles et 90 associations professionnelles.

Parallèlement, 200 conférences prestigieuses sont organisées.

Pour Maurizio Ermeti, président de l'IEG: "La saga Ecomondo est l'histoire d'un long voyage couronné de succès. De la fin des années 90 à aujourd'hui, l'événement a connu une croissance exponentielle, devenant un point de référence international et un événement essentiel pour les entreprises d'Europe et d'ailleurs qui souhaitent s'établir sur les marchés mondiaux de l'économie verte."

Corrado Peraboni, CEO d'IEG déclare : "Ecomondo est le lieu où convergent l'innovation, les affaires et la vision stratégique. Il met en relation les institutions, les entreprises et le monde scientifique pour discuter des défis et des opportunités liés à la politique environnementale et à la transition vers une économie circulaire, en promouvant des collaborations stratégiques à partir desquelles des synergies globales peuvent émerger."

Pour Alessandra Astolfi, directrice du département Green & Technology de l'IEG: "Grâce à la synergie avec ITA-Italian Trade Agency et le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ecomondo est le lieu de rencontre par excellence des acteurs internationaux de la transition écologique."

Les temps forts du programme comprendront la cinquième édition du Forum africain de la croissance verte, qui mettra l'accent sur l'accès à une énergie propre et durable sur le continent africain, en synergie avec le plan Mattei et le programme "Mission 300".

Les États généraux de l'économie verte, organisés par la Fondation pour le développement durable et le ministère de l'Environnement et de la Sécurité énergétique (MASE), s'ouvriront pour la première fois à un public international avec une session plénière le 5 novembre en anglais afin d'élargir le dialogue avec les décideurs politiques et les entreprises étrangères.

Ecomondo fait partie d'un réseau mondial qui comprend des éditions au Mexique et en Chine, le symposium Green Med à Naples et un roadshow 2025 qui s'est arrêté au Caire, à Belgrade et à Varsovie.

Des vols charters sont prévus au départ de Munich et de Rome. Des thèmes bilingues, avec plus de 500 places gratuites par jour, seront organisés.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg