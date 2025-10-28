Italia, Ecomomdo 2025, centro global de investigación e innovación

Del 4 al 7 de noviembre, 1.700 marcas expositoras, 350 compradores de 66 países, 30 delegaciones oficiales y 90 asociaciones internacionales: una edición global de la feria de la transición ecológica.

RIMINI, Italia, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Ecomondo, que tendrá lugar del 4 al 7 de noviembre en el Rimini Expo Centre, es el evento líder en Europa y el Mediterráneo para la economía verde, azul y circular, organizado por Italian Exhibition Group (IEG) con más de 1.700 marcas expositoras, una presencia récord de 350 compradores invitados de 66 países, 30 delegaciones oficiales y 90 asociaciones comerciales del extranjero.

Paralelamente, se celebrarán 200 prestigiosos eventos de conferencias.

Para Maurizio Ermeti, presidente de IEG: " La saga Ecomondo es la historia de una larga y exitosa trayectoria. Desde finales de los años 90 hasta la actualidad, el evento ha crecido exponencialmente, convirtiéndose en un referente internacional y un evento imprescindible para las empresas de Europa y el resto del mundo que desean consolidarse en los mercados globales de la economía verde".

Corrado Peraboni, CEO de IEG, afirmó: " Ecomondo es el punto de encuentro entre la innovación, los negocios y la visión estratégica. Conecta a instituciones, empresas y el mundo científico para debatir los retos y las oportunidades relacionados con la política ambiental y la transición hacia una economía circular, promoviendo colaboraciones estratégicas que permitan generar sinergias globales" .

Para Alessandra Astolfi, directora de Green & Technology de IEG: " Gracias a la sinergia con ITA – Italian Trade Agency y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Ecomondo es el punto de encuentro por excelencia para los actores internacionales de la transición ecológica".

Entre los puntos destacados del programa se encuentra la quinta edición del Foro Africano de Crecimiento Verde, centrado en el acceso a energía limpia y sostenible en el continente africano, en sinergia con el Plan Mattei y el programa "Misión 300".

Los Estados Generales de la Economía Verde, organizados por la Fundación para el Desarrollo Sostenible en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Seguridad Energética (MASE), se abrirán por primera vez al público internacional con una sesión plenaria en inglés el 5 de noviembre para ampliar el diálogo con responsables políticos y empresas extranjeras.

Ecomondo forma parte de una red global que incluye ediciones en México y China, el Simposio Green Med en Nápoles y una gira itinerante en 2025 con escalas en El Cairo, Belgrado y Varsovia.

Se programan vuelos chárter desde Múnich y Roma. Se impartirán charlas bilingües con más de 500 plazas libres al día.

